Kim med sjeldent oppgjør: Kritiserte helsevesenet i Nord-Korea

Kim Jong-un kommer med krass kritikk av det nordkoreanske helsevesenet, som han mener ikke har noe å være stolt over.

Det melder den nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA tirsdag.

– Noen sektorer har gjort bemerkelsesverdige fremskritt de siste årene, men det offentlige helsevesenet har blitt mer og mer passivt, sier Nord-Koreas leder Kim Jong-un , ifølge nyhetsbyrået.

Etter toppmøtet med president Donald Trump i juni, har Kim besøkt industriområder og fabrikker over hele landet, skriver AFP .

Nord-Koreas leder, som er opptatt av landets økonomiske vekst, mener utviklingen i helsevesenet går tregt.

– Dyr går i dvale én gang i året, mens helsevesenet har vært i dvale i flere år, sier han.

Vil ha «radikal» forbedring

Da Kim nylig besøkte Myohyangsan Medical Appliances Factory, som ligger nordøst for hovedstaden Pyongyang, skal han ha uttalt at «det er ingenting å være stolt av i helsevesenet».

Han kritiserte også den aktuelle fabrikken for manglende synlig modernisering, ifølge KCNA.

Kim skal samtidig ha lovet å rette oppmerksomhet til arbeidet med å oppdatere fabrikken i tråd med målet om å «radikalt» forbedre innenlandsk produksjon, automatisering og modernisering.

At diktatoren kritiserer tjenestetilbud og fabrikker i eget land offentlig, er svært sjelden kost. Regimets nyhetsbyrå har ellers for vane å sende ut svært rosende omtaler både av lederen og stedene han besøker.

Trenger humanitær hjelp

I juli var FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock på et sjeldent besøk i det lukkede landet.

I en video publisert på Twitter, forteller han blant annet om et besøk på et sykehus hvor 140 pasienter var innlagt med tuberkulose.

Sykehuset hadde bare medisiner til 40 av dem, ifølge Lowcock.

– Det er et veldig tydelig humanitært behov, sier han. Ifølge FN trenger rundt 10,6 millioner av landets befolkning humanitær hjelp.

FN har tidligere i år bedt om 111 millioner dollar til nødhjelp i Nord-Korea, som skulle gå til ernæring, helse og sanitære tiltak. Organisasjonen mangler imidlertid fortsatt mer enn 90 prosent av disse pengene.

Mangel på medisiner

Torben Henriksen i Norges Røde Kors har hatt langt over 20 turer til Nord-Korea. Under et besøk i 2016, fortalte han at flere av sykehusene manglet medisiner.

– Sykehusene er nesten tomme for medisiner, bortsett fra enkel smertestillende og tradisjonell urtemedisin. Om vinteren er det så kaldt at syke heller holder seg hjemme enn å dra på sykehus. Hjemme har folk i alle fall en dyne. Jeg har besøkt over hundre sykehus i Nord-Korea, og har fortsatt til gode å se dyner der, sa han til VG .

President i Norges Røde Kors, Robert Mood, sa til NRK i juni at FN-sanksjonene rammer Nord-Koreas befolkning hardt.

– Medisinsk utstyr som ble sendt fra Norge for over et halvt år siden har man jobbet intenst for å få inn, og det ankom først for tre dager siden, sa han.

– Jeg frykter katastrofe om ikke mer hjelp slipper inn.