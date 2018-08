FORSVARER SOLDATER: Ambassaderåd Dan Poraz ved den israelske ambassaden i Oslo. Foto: Erlend Aas/ NTB scanpix

Israel forsvarer skudd mot norsk aktivist: Legitime tiltak

UTENRIKS 2018-08-22T19:30:57Z

Israelske myndigheter mener soldatene benyttet «legitime tiltak for å opprettholde orden» da den norske aktivisten Kristin Foss ble skutt under en demonstrasjon på Vestbredden.

Publisert: 22.08.18 21:30

Foss ble lettere skadet da hun ble truffet av en gummibelagt stålkule. Hendelsen fant sted i landsbyen Kufr Qaddoum utenfor Nablus lørdag, under en ukentlig demonstrasjon mot at hovedveien er stengt for palestinerne i området.

Ifølge Foss avfyrte de israelske soldatene to skudd da hun, sammen med en islandsk kollega, gikk mot soldatene for en hjelpe en palestiner som hadde fått beslaglagt bilen sin.

– Det gjorde fryktelig vondt. Samtidig ble jeg sint og sjokkert. Vi var åpenbart ubevæpnet og utgjorde overhodet ingen trussel mot soldatene, sier Foss til VG.

Foss filmet øyeblikket da hun ble truffet:

Den israelske ambassaden i Oslo reagerer på fremstillingen av hendelsesforløpet, og slår samtidig kraftig tilbake mot den norske aktivisten.

– Det er uheldig at en norsk statsborger har misbrukt et automatisk tildelt turistvisum for aktivt å delta i oppløp og politiske provokasjoner. Videoen som aktivisten har tatt, viser bare noen sekunder av hendelsen. Under disse opptøyene, ble det kastet stein og rullet brennende dekk mot soldatene. Som en respons benyttet soldatene seg av legitime tiltak for å oppretthold orden og kontroll på opptøyene, sier ambassaderåd Dan Poraz til VG.

Han understreker at Foss ble advart av soldatene før skuddene ble avfyrt, men at aktivisten valgte å ikke etterkomme advarselen.

– At sivile velger å stå i nærhet av voldelige opptøyer eksponerer dem naturligvis for fare. Soldatene opererer i henhold til spesifikke forskrifter og vil fortsette å opprettholde orden og bekjempe terror, sier Poraz.

Kristin Foss avviser anklagene fra den israelske ambassaden. Hun mener den drøye minutt lange videoen hun filmet, viser at det var helt rolig da skuddene falt.

– Det var ingen opptøyer i Kafr Quaddum, og ingen brennende bildekk ble rullet mot soldater. Det kan bevitnes av andre aktivister. I syv år har innbyggerne forsøkt å holde fredelige protester, men hver gang blir de stoppet, av israelske soldater som invaderer byen og skyter med skarpt, med gummikuler og med tåregass. At de møter volden med å kaste stein er deres måte å vise motstand. Jeg har aldri sett en stein treffe en soldat, sier hun.

– Jeg ble ikke advart mot at jeg skulle bli skutt. Soldaten sa det var farlig. Jeg svarte at det var farlig kun fordi han siktet på meg. Så ble jeg skutt. Dette er ikke en advarsel. Å si at det å skyte meg, er å bekjempe terror er latterlig.

Utenriksdepartement har bedt israelske myndigheter om en redegjørelse for omstendighetene rundt hendelsen.

– Det er fulgt opp av vår ambassade i Tel Aviv, men jeg er ikke kjent med at vi har mottatt noe svar, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen.