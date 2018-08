Jens Stoltenberg om Kofi Annan: – Han var en venn av Norge

Norske politikere mottar nyheten om Kofi Annans bortgang med sorg. Han hylles som en global statsmann, og en uvanlig varm person.

Fredsprisvinner og tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan , er død 80 år gammel. Han døde lørdag etter kort tids sykeleie.

– Verden har mistet en sterk stemme for fred og forsoning. Han levde et langt liv i arbeid for å gjøre verden til et bedre sted, og jeg har sett på nært hold hvor viktig hans innsats har vært, sier Jens Stoltenberg til VG.

Skulle komme i bisettelsen til Thorvald Stoltenberg

– Jeg hadde gleden av å jobbe sammen med han i ulike sammenhenger, blant annet som statsminister i Norge, i forbindelse med klimaspørsmål og FN-reform. Han hadde en enestående evne til å ha en mild og vennlig form, men samtidig fast og bestemt. Man måtte aldri forveksle hans mildhet med svakhet. Han hadde en enorm styrke og vilje.

Stoltenberg forteller at han snakket med Annan for få uker siden.

– Han skulle opprinnelig komme i bisettelsen til Thorvald og holde en tale, men han ringte et par dager før og fortalte at han var blitt syk. Vi hadde en hyggelig og god samtale da, men jeg var ikke forberedt på at det var så alvorlig.

Han var en venn av norge. Han fikk Nobels fredspris, og han ble verdens samvittighet.

– Knust

– Vi er knust etter tapet på vår kjære venn og Elder-medlem, sier Gro Harlem Brundtland i en uttalelse på vegne av organisasjonen The elders, hvor hun er nestleder.

– Gjennom hele sitt liv har Kofi jobbet ustoppelig for å bedre livene til millioner av mennesker over hele verden, sier Brundtland i sin uttalelse .

– Tap for verden

– Kofi Annan var en leder med en mild stemme, et klart budskap og en utrettelig innsats for en internasjonal verden preget av internasjonal lov og humanisme. Han bortgang er et tap for verden, hans livsverk vil lyse også for fremtidige generasjoner, skriver statsminister Erna Solberg på Twitter.

– Det er med stor sorg jeg har mottatt budskapet om at tidligere generalsekretær for FN, Kofi Annan, har gått bort. Med ham har vi mistet en av de fremste forkjemperne for fred, frihet og en tryggere verden. Min dype medfølelse går til hans nærmeste familie, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG.

– En mann av største integritet og besluttsomhet, og som bragte ny energi og autoritet til FN og organisasjonens menneskerettighetsarbeid. Slik beskriver generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, Kofi Annan.

– Han vil virkelig bli savnet.

Etterlyste bedre lederskap

Bortgangen kommer overraskende på direktør ved Nobelfredssenteret, Liv Tørres. Hun betegner Annan som FNs aller største generalsekretærer.

– Kofi Annan var hjernen bak ny menneskerettighetssatsing i FN og var bærekraftsmålenes far. Det var også han som ledet hele arbeidet med at verdenssamfunnet måtte ta felles ansvar for å beskytte sivilbefolkningen, sier Liv Tørres til VG.

Hun møtte ham sist i 2016 i kjølvannet av flyktningstrømmen til Europa og hadde en lang samtale.

– Det han var veldig opptatt av var at vi trenger bedre lederskap. At vi trenger ledere som er opptatt av sitt folk og fremtiden, og ikke bare det neste valget man stiller til, sier Tørres.

– Berørte mennesker

Tidligere utenriksminister Børge Brende hyller den internasjonale diplomaten som en sann statsmann.

– Kofi Annan var en sann global statsmann som kjempet for en mer rettferdig og fredelig verden gjennom hele sitt liv. En ekte sønn av Afrika, som alltid berørte mennesker med sin dype medfølelse og empati. Kofi vil bli sårt savnet, en veldig modig statsmann, skrive Brende på Twitter.

Annan, som opprinnelig kommer fra Ghana, begynte å jobbe i FN på 1970-tallet.

Han ble valgt til generalsekretær i 1996, og gjenvalgt fem år senere.

I 2001 ble han sammen med FN tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid for fred i konflikter gjennom mer enn 50 år.

Ghana erklærer landesorg i en uke, melder AFP på Twitter

– En av de største

– Dette var virkelig dårlige nyheter, sier tidligere miljø- og utviklingsminister og nåværende FN-topp Erik Solheim til VG.

Han har kjent Kofi Annan i en årrekke, og traff han sist i februar under den store Sikkerhetskonferansen i München. Han skjønte at Annan var syk da han ikke deltok i begravelsen til Thorvald Stoltenberg tidligere i sommer.

– Han var aktiv og engasjert som fredsmegler helt til det siste. Kofi Annan kommer til å stå igjen om en av de største FN-lederne i historien. Han etablerte seg som verdens samvittighet og verdens stemme på en måte som ingen andre av FNs generalsekretærer har klart før eller siden. Han målbar stemmen til de stemmeløse, fattige og undertrykte over hele verden, sier Solheim til VG.

– Hvordan var Kofi Annan som person?

– Det mest slående var den enestående menneskelige varmen. I den grad noen kan utstråle godhet, som Jesus eller Buddha eller noen annen, var det Kofi Annan. Han hadde en aura rundt seg som knapt noe annet menneske, mener Solheim.

Snakket om Syria

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier han hadde gleden av å kjenne Annan i 28 år. Mange av dem som hans kollega. Han beskriver Annan som en «fantastisk lederskikkelse».

– Det er en stor leder av min generasjon som har gått bort. Han var fortsatt frittalende å sto og kjempet for prinsippene til siste åndedrag, sier Egeland.

Egeland hadde sist kontakt med Annan for noen uker siden angående Syria.

– Han var interessert i meglingen i landet inntil det siste, forteller han.

– Det blir et tomrom etter ham

– Veldig trist å høre. Det er en stor internasjonal leder, men også for meg god venn, som har gått bort, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik til VG.

Han møtte Annan en rekke ganger – senest i Genève før sommeren.

Han forteller at Irak-krisen i 2003 var slitsom for generalsekretæren, da den førte til splittelse i sikkerhetsrådet. Bondevik inviterte derfor Annan og kona på fjelltur til Norge.

– Han var veldig glad i å gå i norske fjell. Vi hadde med oss ektefellene og ble godt kjent. Etter det har vi hatt et vennskapsforhold.