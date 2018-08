HENRETTET: Carey Dean Moore ble henrettet i Nebraska i USA tirsdag. Foto: Nebraska Department of Correctional Services/AFP

Dødsdømt fange i USA henrettet med helt ny giftblanding

Publisert: 14.08.18 20:05 Oppdatert: 14.08.18 20:19

UTENRIKS 2018-08-14T18:05:42Z

Tirsdag ble dødsdømte Carey Dean Moore henrettet i Nebraska i USA. I giftsprøyten ble stoffet fentanyl brukt - for første gang i landets historie.

Dobbeltdrapsdømte Carey Dean Moore (60) ble tirsdag henrettet i Nebraska. Henrettelsen skjedde ved injeksjon av en cocktail bestående av blant annet fentanyl - et syntetisk opioid som førte til over 20 000 overdoser i 2016, ifølge The Guardian.

Dette er første gang stoffet har blitt brukt i en henrettelse i USA .

I tillegg inneholdt giftsprøyten det beroligende stoffet Valium. Kombinasjonen av de to blir ofte funnet i overdosedødsfall, ettersom begge stoffene svekker pusten.

Han ble erklært død klokken 10.47 lokal tid.

Første henrettelse i delstaten på 21 år

Moore ble den første fangen som ble henrettet i Nebraska på over 20 år, da delstaten har hatt store problemer med å skaffe de nødvendige giftstoffene som vanligvis brukes ved henrettelser.

Sist noen ble henrettet i Nebraska var i 1997, ved bruk av en elektrisk stol.

Dødsstraff ble avskaffet i delstaten i 2015, men gjeninnført allerede året etter, etter en folkeavstemning.

Moore har selv uttalt at han ønsket å dø, og han er blant fangene i USA som har sittet fengslet lengst i påvente av henrettelse.

I 1979 ble han dømt til døden for å ha drept to drosjesjåfører i Omaha.