145 hvaler strandet i New Zealand

I løpet av helga har rundt 145 grindhvaler strandet innenfor en radius på to kilometer på øya Stewart Island i New Zealand. Alle hvalene døde.

Funnet ble gjort av en turgåer som campet nær Mason Bay på vestkysten av landets sørligste øy, melder naturverndepartementet (DOC) i en uttalelse mandag.

Halvparten av hvalene var allerede døde da de ble oppdaget, og de resterende ble avlivet på stedet av humane hensyn.

– Men det er alltid en hjerteskjærende avgjørelse å ta, sier Ren Leppens i DOC.

Stranding av hvaler er relativt normalt i New Zealand, som har rundt 85 hendelser årlig. Men vanligvis er det da snakk om en og en hval, ikke store flokker som i helga.

I februar i fjor strandet over 300 grindhvaler på Stewart Islands nordspiss i en av de største massestrandingene i landets historie.

Hvorfor hvalene strander er usikkert, men faktorer som sykdom, navigasjonsproblemer, geografiske trekk, rovdyr eller ekstremvær kan være noe av årsaken.

