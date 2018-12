Fotball, musikk og sex: Erna Solberg markerte seg på Verdens AIDS-dag i Sør-Afrika

UTENRIKS 2018-12-01T19:44:06Z

ALEXANDRA/JOHANNESBURG (VG) Erna Solberg pratet om om hiv, AIDS og det å ha sex før ekteskapet under en paneldiskusjon i regi av Global Fund i Sør-Afrika. Men det ble også tid til lek og moro.

Publisert: 01.12.18 20:44 Oppdatert: 01.12.18 21:24

– Jeg har selv spilt i musikkorps i Norge, fortalte hun til en barneflokk som med stor interesse hører en statsminister fortelle om sin oppvekst og hvordan været er i Norge på vinterstid.

– Har noen av dere opplevd snø?, spurte hun og fikk hoderysting til svar.

Erna var så absolutt hedersgjesten og stjernen under den to timer lange oppvisningen som de 300 barn- og ungdommene hadde øvd på i ukevis.

Oppe i all leken og moroa fant den norske statsministeren plass til en alvorstale til de 300 unge sørafrikanerne. De bor i et land hvor 7,2 millioner mennesker er HIV-smittet og hver uke blir 2500 unge kvinner mellom 15 og 25 år smittet av HIV-viruset. Press fra eldre gutter og voksne menn, voldtekt og penger og gaver er årsaken til at unge sørafrikanske kvinner, helt ned i 13 års alderen har sex . Dette er tall og fakta som har rystet Erna Solberg , både som menneske og som politiker.

Unngå å få sykdommen

– Det er lov å si nei. Dere skal få opplæring i hvordan dere skal unngå å få sykdommen. Dere skal si nei, var den krystallklare meldingen Erna kom med .

En utenlandsk politiker som snakker så direkte til den generasjonen av sørafrikaner som er mest utsatt for hiv og AIDS, gjorde inntrykk på deltagere og andre fremmøte.

– Hun er en modig politiker som gjør et stort inntrykk på oss, sier Phumzile Twale (45), prosjektleder og en ildsjel i barne- og ungdomsarbeidet i Field Band Foundation, som arrangerte og sto bak opplegget som Erna Solberg bidro til å løfte til en begivenhet.

Ubeskyttet sex spennende

På kvelden deltok den norske statsministeren i en paneldiskusjon i regi av Global Fund . Her sa hun blant annet at hennes visjon er at alle de 17 bærekraftsmålene som FN har fått verdens land til å forplikte seg til å gjennomføre innen 2030, blir nådd.

– AIDS er en global utfordring og den fortsetter å ta liv . Vi ser fremgang, men også tilbakeslag. I Norge opplever vi det. Plutselig er det blitt spennende å ha ubeskyttet sex. Dette må vi snakke om. I alle land. Og når vi ser hvor mange unge jenter som opplever å bli utsatt for ufrivillige sex, voldtekt og generelt vold mot kvinner, ofte i nære relasjoner, så skal vi snakke om det. Helsearbeidere, lærere og politikeren. Dette må det snakkes åpent om, sa Erna Solberg til store klappsalver for en elevert forsamling av det øvre sjiktet i sørafrikansk samfunnsliv, samt internasjonale gjester.

Til slutt tok statsministeren en sving innom sex utenfor ekteskapet.

– Det er naivt å tro at det ikke forekommer. Den menneskelige natur er som den er. Vi må lære om preventiver. Det eneste som er til konkret hjelp for alle unge mennesker, er utdannelse og kunnskap om det som forhindrer HIV- og AIDS-smitte, avsluttet Erna Solberg som fikk denne avskjedshilsenen fra den administrative direktøren i Global Fund, Peter Sands:

– Takk for din åpenhjertighet. Nok en gang snakker du direkte ut om vanskelig spørsmål.