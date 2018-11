I SORG: Byen Whitehorse i Canada er i sorg etter at en kvinne og hennes datter ble drept av en bjørn mandag. Foto: Getty Images

Kvinne drept av bjørn i Canada: – Hun blir dypt savnet

UTENRIKS 2018-11-28T20:44:06Z

Byen Whitehorse i Canada er i sorg etter at en norsk pelsjeger fant sin kone og datter drept av bjørn utenfor en avsidesliggende hytte mandag.

Publisert: 28.11.18 21:44 Oppdatert: 28.11.18 22:21

– Hun var en verdifull kollega, og vi på arbeidsplassen vil savne henne dypt. Våre dyptfølte kondolanser går til hennes familie og venner, skriver Michele Royle, kommunikasjonsrådgiver i skoleetaten i Yukon i en e-post til VG.

Tirsdag kom meldingen om at konen og datteren til en norsk pelsjeger i Canada var drept i et grizzlybjørnangrep i territoriet Yukon.

Paret hadde holdt til i en jakthytte ved innsjøen Einarson Lake de siste tre månedene, mens kvinnen var i barselpermisjon. Til vanlig jobbet kvinnen som lærer ved en barneskole i territoriets største by Whitehorse, rundt 400 kilometer lenger sør i Yukon.

– Denne tragedien tynger våre hjerter som et samfunn, og i tider som dette vil vi komme sammen i minnet om henne og for å støtte hverandre, skriver Royle.

Bjørnen obduseres

Miljøetaten i Yukon er koblet inn i saken. Spesialister på naturbevaring har dratt opp til Einarson Lake samme med etterforskere fra politiet.

– Våre folk skal se på aspektene rundt angrepet og skal utføre en nekropsi av grizzlybjørnen. Den kan gi oss svar om bjørnens kjønn, alder og vekt, sier kommunikasjonssjef i Miljøetaten, Roxanne Stasyszyn, til VG.

Nekropsi er en obduksjon av et dyr.

Hun sier at hun ikke vet hvor lang tid etterforskningen vil ta. For miljøenhetens del, vil det blant annet komme an på om det er behov sende prøver til laboratorier lang unna. Dessuten kan været spille en rolle, særlig med tanke på at åstedet er så øde.

På spørsmål om ikke bjørner har gått i hi så sent på høsten, svarer hun at det varierer litt.

– Det er ikke uvanlig å se bjørneaktivitet utover november, spesielt dersom det er mild, sånn som nå.

Det er ofte en av tre grunner til at bjørner beveger seg ute om vinteren, forteller hun, men understreker at hun sier dette på generelt grunnlag.

– Den første grunnen er at det fortsatt er så mye mat tilgjengelig for bjørnen, at det er verdt å fortsette jakten. Det andre er at den ikke har bygget opp stort nok fettlag til å holde gjennom vinteren, da leter den desperat etter mat. Den tredje grunnen er at den på en eller annen måte har fått hiet sitt ødelagt, sier Stasyszyn.

Hun opplyser at det bare har vært tre fatale bjørneangrep i Yukon de siste 20 årene.

– Til slutt ønsker jeg å overbringe vår dypeste kondolanse til de pårørende i denne tragedien.

Vil ikke kommentere ytterligere

– Denne saken er under etterforskning og vi kommer ikke til å komme med ytterligere kommentarer før etterforskningen er avsluttet, sier Jennifer Kozmen i Yukon-politiet til VG.

Tirsdag opplyste politiet i en pressemelding at det skal være faren til barnet som fant de to, da han kom tilbake fra jakt. Mannen har forklart at han ble angrepet av en grizzlybjørn rundt 100 meter fra hytta. Han skal ifølge pressemeldingen ha blitt tvunget til å skyte og drepe bjørnen. Da han etterpå fortsatte mot hytta fant han sin kone og datter døde like utenfor hytta.

Sjelden angrep

Ifølge lokale miljøetaten er det omtrent 7000 grizzlybjørner i Yukon-territoriet, men de dreper sjelden mennesker. Forrige gang noen ble drept av en grizzlybjørn i området, var ifølge CBC i 2006. Da ble en mann angrepet og drept av en grizzly ved Ross River, som ligger rundt 200 kilometer nordøst for Whitehorse.

Grizzlybjørnene går som regel i hi mellom oktober og april.

Whitehorse, som går under tilnavnet villmarksbyen, har drøyt 29.000 innbyggere.