Problemer i kø for G20-lederne

ISTANBUL (VG) Det økonomiske toppmøtet i Argentina preges av en rekke kriser, og de viktigste møtene finner sted på sidelinjen. Her er fem saker å følge med på.

G20 -møtene er ikke kjent for å bidra til økonomiske gjennombrudd, og er ofte sett på som en måte for verdens mektigste å ta et fint gruppebilde .

Men med kriser på alle kanter, er årets møte en viktig mulighet for G20 å gjenvinne politisk betydning. Dette er de viktigste sakene under toppmøtet i den argentinske hovedstaden Buenos Aires:

1: USA og Kina

Et møte mellom USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping skal etter planen finne sted på lørdag.

De to landene er i en handelskrig som kan få store konsekvenser for verdensøkonomien. USA har innført toll på mellom 10 og 25 prosent på kinesiske varer, fordi amerikanerne mener Kina ikke respekterer opphavsretten innen teknologisektoren.

I forkant av G20 har Trump slått fast at hvis det ikke blir noen avtale med Kina, vil han innføre toll på ytterligere 267 milliarder dollar verdt av kinesiske importvarer.

– Vi håper at USA og Kina kan bevege seg mot hverandre og oppnå positive resultater, sier talsmann for det kinesiske handelsdepartementet, Gao Feng, ifølge Reuters . Men Trumps Twitter-meldinger dagen før G20-møtet innledes, tyder på liten vilje til å inngå kompromiss:

2: USA og Russland

Trump skulle etter planen holdt et bilateralt møte med Russlands president Vladimir Putin. Møtet skulle hatt en mer politisk enn økonomisk profil, med Syria, Iran og Nord-Korea blant de planlagte temaene.

Torsdag kveld gikk Trump ut på Twitter og skriver at møtet i Argentina avlyses, fordi Russland ikke har frigitt skipene og mannskapet fra Ukraina, som russerne tok kontroll over i det omstridte Azovhavet.

«Jeg ser frem mot et meningsfullt toppmøte så snart denne situasjonen er løst», skriver Trump.

BAKGRUNN : 10 ting du må vite om konflikten om Azovhavet

3: Et splittet Europa

De mektigste europeiske lederne, britenes statsminister Theresa May, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og den franske presidenten Emmanuel Macron, treffes kort tid etter den dramatiske avtalen om britenes farvel til EU .

Brexit betyr at EU står svakere mot USA, som også har innført tollmurer mot blant annet europeisk stål- og bilindustri. Britene har vært mest opptatt av å holde på sitt eget « special relationship » med USA, og G20-møtet blir en første test på hvor Storbritannia står i det transatlantiske samarbeidet.

4: Saudi-Arabias rolle

Det kanskje mest pirrende aspektet er hvordan Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman blir mottatt, med anklagene om å være ansvarlig for drapet på journalisten Jamal Khashoggi hengende over seg.

En argentinsk dommer som behandler en anmodning fra Human Rights Watch om å etterforske Salman for drapet og for krigsforbrytelser i Jemen, har bedt om bistand fra tyrkiske etterforskere .

Men Salman er neppe særlig nervøs – for han har allerede ankommet den argentinske hovedstaden.

5: Ny NAFTA-avtale

Kanskje ikke så viktig for oss i Europa, men av stor betydning for Nord-Amerika: Det forventes at den nye handelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico, som skal erstatte NAFTA, undertegnes.

Etter at avtalen ble klar i oktober , mente Trump at det var de tøffe tollsatsene han har innført som tvang frem en enighet. USA har også sagt at denne avtalen kan danne grunnlag for lignende avtaler med Japan, EU og Storbritannia.

FAKTA: G20 * G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU. * De 19 statene er: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA. * Flere internasjonale organisasjoner deltar på G20-møtene, deriblant Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og FN. * Til sammen representerer medlemmene rundt 80 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen. * G20 har ingen formell beslutningsmyndighet. Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre. * Formannskapet i G20 går på rundgang. I år har Argentina formannskapet, og landets toppledere møtes i Buenos Aires fredag og lørdag. NTB

Mistet betydning

G20-landene representerer til sammen rundt 80 prosent av verdensøkonomien. I 2008, da verdensøkonomien var rammet av finanskrisen, sto G20-landene sammen om å løse krisen. Men USAs fokus på bilaterale møter har svekket betydningen av G20, melder NTB.

– Jeg vil si at G20 har mistet den energien organisasjonen hadde under den globale finanskrisen i 2008 til 2009, sier visedirektør for Senter for strategiske og internationale studier, Matthew Goodman, til nyhetsbyrået AFP.

– De siste toppmøtene har stort sett vært skuffende, spesielt når det gjelder handelskonfliktene. Slikt blir det sikkert også denne gang, sier han.

PS : Gruppen ble dannet i 1999 som et samarbeid om det internasjonale finanssystemet, og består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU. Norge er ikke med.