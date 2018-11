UTESTENGT: CNN-journalisten Jim Acosta ble utestengt fra Det hvite hus etter en pressekonferanse onsdag forrige uke. Presidenten omtale ham blant annet som «en fæl, frekk person». Bildet er tatt utenfor rettslokalet fredag. Foto: Jose Luis Magana / TT NYHETSBYRÅN

Dommer: CNN-journalist må få tilbake presseakkrediteringen

Journalisten Jim Acosta ble forrige uke fratatt akkrediteringen til Det hvite hus. En dommer har nå beordret Trump-administrasjonen til å gi det tilbake.

Publisert: 16.11.18

– La oss komme i gang med arbeidet igjen, sa Acosta utenfor retten etter at dommen ble avsagt.

Det var onsdag i forrige uke at CNN journalist Acosta ble fratatt adgangskortet sitt til Det hvite hus , etter å ha blitt skjelt ut av president Donald Trump .

Dommer: «Uopprettelig skade»

CNN har hevdet i en uttalelse at inndragelsen av akkrediteringen kom som følge av journalistens utfordrende spørsmål til presidenten, og valgte tidligere denne uken å saksøke både Trump og flere rådgivere for utestengelsen.

I søksmålet heter det at første og femte grunnlovstillegg, hvor blant annet reglene for presse- og ytringsfrihet er nedfelt, er brutt.

Justisdepartementet har imidlertid hevdet at Trump og administrasjonen er i sin fulle rett til å bestemme hvilke journalister som skal ha adgang til pressekonferansene.

Pressesekretær Sarah Sanders gikk etter pressekonferansen ut og begrunnet inndragelsen med at Acosta skal ha lagt hånd på en kvinnelig ansatt i Det hvite hus. Dette skal ha skjedd da den ansatte forsøkte å frata Acosta mikrofonen under pressekonferansen.

Dette ble imidlertid ikke vektlagt av dommeren, Timothy Kelly, skriver AP. Det var heller ikke nevnt med et ord i Justisdepartementets tilsvar til CNNs søksmål.

Ifølge nyhetsbyrået AFP opplyser Det hvite hus at Acosta «midlertidig» vil få passet tilbake.

Flere vitner til hendelsen har også støttet Acostas forklaring, om at han kun forsøkte å få beholde mikrofonen.

Dommeren la også til grunn at Acosta var påført «uopprettelig skade», og så helt bort fra Trump-administrasjonens argument om at CNN som en løsning kunne sende en annen journalist til Det hvite hus i Acostas sted. CNN har for øvrig en rekke andre journalister akkreditert dit allerede.

Ingen ny konflikt

Trump har flere ganger ytret sin misnøye mot CNN, også før han inntok det ovale kontor. Han har blant annet beskrevet mediehuset som «fake news» ved en rekke anledninger, både på Twitter og i offentlige uttalelser.

Munnhuggeriet mellom Trump og Acosta forrige onsdag oppsto etter at journalisten stilte kritiske spørsmål om en video administrasjonen hadde publisert i forbindelse med karavanen av migranter på vei mot den amerikanske grensen.

Acosta fulgte opp med spørsmål om Russland-etterforskningen, og ga seg ikke. Dette fikk begeret til å renne over for presidenten:

– Jeg skal si deg dette: CNN burde skamme seg over å ha deg som ansatt. Du er en frekk, forferdelig person. Du burde ikke jobbe for CNN, var blant det Trump sa.

Pressesekretær Sanders gikk tirsdag ut å beskyldte Acosta for å være uprofesjonell, og for å forsøke å dominere spørsmålene på pressekonferansen.