Skjebneuke for Theresa May: – Står i en forferdelig posisjon

Allerede tirsdag kan det konservative partiet stemme over Theresa May som partileder. På tampen av uken skal et ekstraordinært EU-toppmøte ta stilling til brexit-utkastet.

Siden hun forrige uke la frem utkastet til skilsmisseavtalen med EU , har Storbritannias statsminister Theresa May stått midt i en politisk orkan.

Samme uken som Europarådets ekstraordinære toppmøte tar stilling til avtaleutkastet, må May overbevise både partifeller, parlamentet og befolkningen om at avtalen holder mål.

May er i tillegg til å være under knallhardt press fra opposisjonen , også svært upopulær i eget parti.

– Hvordan skal May overleve denne uken?

– Hun må overbevise både opinionen og partiet sitt om at denne avtalen er den beste de kunne fått. May vil fremheve at forsøkene på å rive henne ned bare vil ødelegge det man har oppnådd. De må overbevises om at denne avtalen er den eneste farbare vei, sier Øivind Bratberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, til VG.

Kan gå mot avstemning

Avisen The Sun skriver mandag at det bare mangler mistillitsbrev fra seks konservative parlamentsmedlemmer før det blir avstemning om henne som partileder. Når den såkalte 1922-komiteen får brev fra 15 prosent i de konservatives parlamentsgruppe, blir det ifølge reglene en avstemning om mistillit mot May.

Ifølge avisen er det nå 42 parlamentarikere som har uttalt offentlig eller privat at de ønsker mistillit mot May.

Det trengs 48 brev for å nå 15 prosent.

Bratberg mener det er sannsynlig at hun vil vinne en slik avstemning.

– Det eneste man da vil oppnå, er å bruke tid og svekke hennes autoritet. Men for May er uansett det viktigste at prosessen halter videre i samme spor, sier han.

Flere trakk seg

Ifølge Bratberg kan det likevel se ut til at May begynner å miste støtte i partiet, og han trekker frem Raab som en mulig utfordrer.

– Synspunktene innad i partier spriker så mye at partilederen må finne et balansepunkt. Det ser ut til at May kan være i ferd med å miste dette nå, sier han, og utdyper:

– Hun har mistet tilliten til fløyen som ønsker en «hard» brexit, mens mange tilhengere av en «myk» løsning nå mener at hun nå ser ut til å få det verste av to verdenen.

Det var tirsdag forrige uke at EU og Storbritannia bekreftet at de hadde blitt enige om en avtaletekst . Dagen etter kunngjorde May, i kjølvannet av et langt, internt regjeringsmøte, at hun hadde støtte i regjeringen til avtaleutkastet.

Fem politikere i det britiske regjeringsapparatet, blant andre brexit-minister Dominic Raab, trakk seg imidlertid dagen etter i protest mot den foreløpige brexit-avtalen .

Ministermøte

May skal denne uken være i Brussel for å møte EU -kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Mandag uttalte hun at hun er villig til å stå løpet ut:

– La ingen være i tvil, jeg er bestemt på å levere den, sa hun om brexit-avtalen i en tale til næringslivsledere i London mandag.

Ministere fra 27 EU-land møttes mandag morgen i Brussel for å diskutere avtalen.

– En smertefull uke i europeisk politikk starter. Skilsmissepapirene ligger på bordet, og et 45 år langt vanskelig ekteskap går mot slutten, sa Østerrikes EU-minister Gernot Blümel på vei inn til møtet, ifølge NTB.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier kunngjorde mandag ettermiddag at ministerne gir klarsignal til brexit-utkastet.