STØTTEPARTI: Annie Lööf kunngjorde fredag at hennes parti vil støtte en ny regjering ledet av tidligere statsminister Stefan Löfven. Foto: TT NEWS AGENCY

Nå vil hun støtte ny Löfven-regjering: – Dypt tragisk for Sverige

UTENRIKS 2019-01-11T16:43:57Z

«Tullinger. Bedragere. Quislinger. Vi glemmer aldri». Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at Centerpartiets Annie Lööf kunngjorde at hun støtter en regjering ledet av Stefan Löfven.

Publisert: 11.01.19 17:43

Dragkampen mellom Stefan Löfven (S) og Ulf Kristersson (M) om Centerpartiet og Liberalerna har pågått i ukesvis. Fredag ettermiddag kunngjorde Annie Lööf at Centerpartiet har valgt å støtte Stefan Löfven som ny statsminister.

Dette blir av mange ansett som et praktisk brudd med den borgerlige Alliansen – selv om Lööf sier hun har latt være å gå inn i den nye Löfven-regjeringen nettopp for å holde valgløftet sitt.

– Vi har valgt å ta ansvar, vi har valgt å gå fremover og finne en vei der andre har vegret å ta ansvar. Dette gjør oss ikke til et regjeringsparti, det gjør oss heller ikke til et passivt støtteparti, sier Annie Lööf.

Meldingen vakte umiddelbart sterke reaksjoner fra andre politikere.

Benjamin Dousa, leder for Moderaternas ungdomsparti, erklærer Alliansen for død:

– Tullinger. Bedragere. Quislinger. Vi glemmer aldri, skriver Kristdemokraterna-politiker Sara Skyttedal, på Twittter, med et bilde av en plakat fra valgkampen hvor Annie Lööf ber folk stemme for en ny ledelse. Hun er kommunalråd i Linköping kommune og toppkandidat i EU-parlamentsvalget.

Kristdemokraternas partileder Ebba Busch Thor mener Alliansevelgerne er blitt ført bak lyset ettersom man gikk til valg på å bytte ut regjeringen.

– Jeg er skuffet og sorgfull, sier Ebba Busch Thor ifølge Aftonbladet .

– Jeg beklager at de velger å forlate Alliansen. Kristdemokraterna vil fortsatt se Ulf Kristerrson som statsminister, fortsetter hun.

Justispolitisk talsperson for Moderaterna, Tomas Tobé, tar beslutningen tungt:

– En sørgelig da for svensk borgerlighet. At Centerpartiet vil bli et aktivt støtteparti til ytterligere en Löfven-regjering er dypt tragisk for Sverige, skriver han.

Riksdagspolitiker Maria Stockhaus (M) frykter at Socialdemokraterna ikke kommer til å bry seg om støttepartiene som ikke inngår i regjeringen.

– At Socialdemokraternas løfter ikke er mye verdt, har de vist. En regjering kan gjøre mye som ikke trenger å passere riksdagen, å slippe frem en S-regjering uten å sitte i den er å spille russisk rulett med Sveriges fremtid, skriver hun på Tweitter.

– De eneste som jubler i dag er vel SD. Dette passer dem som hånd i hanske, skriver Riksdagspolitiker Jan Ericson på Twitter.

SD-leder Jimmie Åkesson sier i en kommentar at Annie Lööfs kunngjøring innebærer at Alliansen ikke lenger eksisterer.

– Naturligvis hadde jeg foretrukket at Sverige skulle få en annen regjering. Men nå blir vårt fokus å utgjøre en kraftfull og aktiv opposisjon for å sammen med Moderaterna og Kristdemokraterna å sikre en konservativ majoritet i Riksdagen etter neste valg, sier SD-lederen ifølge Expressen .

Flere skriver også på Twitter med emneknaggen #Cveket (Centerpartiet + sviket)

Også blant sosialdemokratene er flere kritiske til overenskomsten mellom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna som ble presentert fredag. En av dem er Socialdemokraterna-profil Daniel Suhonen, som mener hans eget parti har gått altfor langt for å imøtekomme Centerpartiet og Liberalerna.

– Jeg syns faktisk at det er en katastrofe for Socialdemokraterna å gjennomføre denne politikken på dekret fra Centerpartiet, Liberalerna og Miljöpartiet. Det er veldig tvilsomt, veldig alvorlig at man går med på dette, sier han til Expressen .

– Det er ekstremt vidtrekskende forandringer som nesten pulveriserer veldig mye av den sosialdemokratiske samfunnsmodellen, fortsetter han til avisen.