SKAL VÆRE ENIGHET: Socialdemokraternas Stefan Löfven og Moderaternas Ulf Kristersson. Her under TV4s statsministerduell foran fjorårets valg. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Aftonbladet: Skal være enighet om ny statsminister i Sverige

UTENRIKS 2019-01-11T09:14:02Z

Det skal nå være enighet mellom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Liberalerna om hvem som skal styre Sverige fremover.

Publisert: 11.01.19 10:14 Oppdatert: 11.01.19 10:42

Det melder Aftonbladet basert på sine erfaringer.

SVT melder at det er mye som taler for at det blir en ny regjering på plass allerede neste uke, men at mye kan skje i løpet av helgen, når de siste forhandlingene er på plass.

Skal være enighet om sentrale spørsmål

En kilde med innsyn i forhandlingen sier til Aftonbladet at partiene blant annet skal ha klart å komme til enighet om sentrale spørsmål, som arbeidsrett, ansettelsesregulering og familiegjenforening.

Ifølge en ikke navngitt kilde skal Socialdemokraterna ha gått med på betydelig mer enn det de gjorde da forhandlingene havarerte i desember, skriver Aftonbladet. Miljöpartiet skal blant annet ha fått gjennomslag for at flyskatten gjeninnføres, og rett til familiegjenforening for flyktninger. Liberalerna skal ha fått gjennomslag for ett forslag i sin skolepolitikk.

Den svenske avisen erfarer at Socialdemokraterna har kalt inn sin partiledelse til møte fredag. Centerpartiet har også innkalt til møte i sin riksdagsgruppe.

Ifølge SVT skal Centerpartiet på dette møtet ta stilling til hvilken statsministerkandidat partiet velger å støtte, mens Aftonbladet melder at partiene alt skal ha blitt enige om dette spørsmålet.

– Vi er oppmerksomme på opplysningene, men vi har ingen kommentar for øyeblikket, sier Annie Lööfs (C) til Expressen .

Liberalene skal også samles til møte i helgen, ifølge Aftonbladet.

Gårsdagens meldinger antydet at forhandlingene gikk mot en fordel for Stefan Löfven, og Socialdemokraterna.

I stampe siden september

Siden valget i Sverige 9. september i fjor har det vært gjort en rekke forsøk på å danne regjering, uten at dette har lyktes. Nå ser det imidlertid ut til at partiene er på rett kurs, og skal ifølge Aftonbladet det nå være inne i sluttprosessen i forhandlingene.

De to svenske statsministerkandidatene Stefan Löfven og Ulf Kristersson møtte torsdag Riksdagens leder Andreas Norlén for å fremlegge sine sluttrapporter.

Etter møtet hos talsmannen uttalte Löfven til pressen at samtalene, som han fører med Miljøpartiet, Centerpartiet og Liberalerna, fortsatt pågår og oppleves som konstruktive

– Vi kan ikke gjøre annet enn å sørge for at vi så raskt som mulig kan komme i mål, slik at Sverige kan få en handlekraftig regjering, sa Löfven.

Ulf Kristersson meddelte også at han står fast ved at han fortsatt stiller seg tilgjengelig som kandidat, dersom det er støtte til ham som ny statsminister.