SD-politiker delte hatbilde – må gå

Sverigedemokraternas Erik Wennerström må forlate partiet etter å ha delt hatbilde med teksten: «Christer Pettersson, var är du när Sverige behöver dig?»

Erik Wennerström er politiker for Sverigedemokraterna i en kommune i Värmland, og delte bildet etter at det ble kjent at Socialdemokraternas Stefan Löfven fortsetter som statsminister i Sverige .

Christer Pettersson ble i 1989 dømt for drapet på statsminister Olof Palme (S). Han ble frikjent i ankesaken samme året på grunn av manglende bevis og feil begått under vitnekonfrontasjon.

Han døde i 2004, og var frem til sin død mistenkt for Palmemordet den 28. februar 1986.

I kommentarfeltet har personer spurt Erik Wennerström hva han mener med teksten.

Wennerström svarer da at han var ironisk, men at han vurderer å flytte til Norge. Han skriver også at han hater Stefan Löfven, men at han ikke ønsker at han skal dø. Det skriver den svenske kanalen SVT .

Til kanalen sier Wennerström at han delte bildet som en spøk.

– Det är ironi, jag delade det eftersom 10 000 andra har gjort det. Det är hur många som helst som delat den, inte bara Sverigedemokrater, sier han.