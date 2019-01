HENRETTET: Her er Gao Chengyong i retten i kinesiske Baiyin i slutten av mars i fjor. Foto: STR / AFP

Kinesisk seriedrapsmann henrettet

En seriedrapsmann som fikk tilnavnet «Kinas Jack the Ripper» fordi han vansiret flere av sine elleve kvinnelige ofre, er henrettet Kina.

Mannen ble dømt til døden i byen Baiyin i provinsen Gansu nordvest i landet i mars i fjor. Den samme domstolen opplyser at straffen ble fullbyrdet torsdag morgen, tre tiår etter at Gao Chengyong drepte for første gang.

Gao ble dømt for å ha ranet, voldtatt og drept elleve kvinner mellom 1988 og 2002. Drapene skjedde i Gansu og i naboprovinsen Indre Mongolia. I mars i fjor ble han funnet skyldig i ran, drap, voldtekt og likskjending og idømt dødsstraff.

Drapsmannen plukket ut ofre som var kledd i rødt og fulgte etter dem hjem der han drepte dem. Noen av ofrene fikk kjønnsorganene skåret ut etter at de var drept, noe som var med på å gi Gao tilnavnet « Kinas Jack the Ripper» etter seriedrapsmannen som herjet i London for rundt 130 år siden.

Den yngste av de drepte var bare åtte år gammel.

Politiet kom på sporet av Gao da en slektning av ham ble DNA-testet i forbindelse med en annen og mindre alvorlig forbrytelse. Prøven kunne kobles til DNA fra drapssakene, og til slutt kunne Gao pågripes og stilles for retten.