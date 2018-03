KOMMER I ÅR: I løpet av 2018 kommer de første klossene laget av bærekraftig materiale. Foto: Produsenten

Lager bærekraftige legoklosser – av sukkerrør

Publisert: 02.03.18 12:32

Lego skal nå lage miljøvennlige klosser, for første gang i historien.

Produksjonen har allerede startet, og de første produktene forventes å være på markedet senere i år, skriver selskapet i en pressemelding .

Det er likevel ikke alle delene som svarer til miljøstandarden. Det er kun de bløte delene som skal produseres på den nye måten.

Av den totale produksjonen er det 1–2 prosent som skal produseres på en bæredyktig måte.

De nye klossene skal blant annet lages av sukkerrør, fremfor olje, som vanligvis brukes.

Selskapet har et mål om at hele produksjonen skal produseres på en bærekraftig måte innen 2030.

Omleggingen tas godt imot av miljøorganisasjonen Zero, men de synes samtidig at målet om 2030 er lite offensivt.

– Det er veldig bra, at en stor aktør som Lego begynner å legge om fra fossilt til fornybart. Men jeg skulle gjerne sett at de kom i mål tidligere enn 2030, sier teknologiansvarlig i Zero, Marius Gjerset.

Han forteller at Ikea har som mål at all bruk av plast skal være komme fra resirkulerbart materiale innen 2020.

Ifølge Gjerset er det totale plastforbruket i verden like miljøskadelige som hele verdens flytrafikk.

Bærekraft er definert av FN som en «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov»