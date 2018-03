I RAMPELYSET: Silvio Berlusconi (81) spiller hovedrollen når høyrekoalisjonen viser seg frem til media. De andre partilederne fikk knapt være statister. Foto: Henden, Harald

Silvio styrer showet – og høyrekoalisjonen

ROMA (VG) Når Silvio Berlusconi er på scenen, kan hans koalisjonspartnere bare glemme å slippe til.

Det nært forstående italienske parlamentsvalget preges av usikkerhet og fragmentering, men når den foreslåtte høyrekoalisjonen holder sin eneste felles pressekonferanse, er det i regi av en mann som tilbyr folket noe de kjenner.

VG var til stede i det ærverdige Adrianotempelet i Roma da lederne for henholdsvis det innvandringskritiske Brødre av Italia , det EU -skeptiske Liga og sentrumspartiet Vi med italia, ganske diskret finner sine plasser på den opphøyde scenen.

Koalisjonens fjerde partileder, derimot, heies inn med trampeklapp fra sine tilhengere. «Silvio! Silvio!», runger det mellom søylene.

Silvio Berlusconi (81) har riktignok en dom mot seg som hindrer ham i å bli folkevalgt for Forza Italia, men når han poserer for fotografene under partilogoen med påskriften «Berlusconi – president», smiler han et velkjent seierssmil.

81-åringens Forza Italia ligger sammen med de andre partiene i høyrekoalisjonen meget godt an til å vinne søndagens valg på ny nasjonalforsamling, viser meningsmålingene.

Fakta Utelukker storkoalisjon Berlusconi har utelukket at hans parti Forza Italia vil samarbeide med venstresiden om en storkoalisjon, dersom hans høyreorienterte blokk ikke får flertall i valget 4. mars. (Kilde: NTB)

Uenige om mye

Alliansen mellom de fire partiene en dyd av nødvendighet, heller enn enighet. Et samarbeid er den eneste måten disse ellers så ulike partiene kan sikre seg en høyere oppslutning enn den gallup-ledende populistiske Femstjernerbevegelsen ligger an til å få.

Den konservative Berlusconi og høyrepopulisten Matteo Salvini (44) har i valgkampen motsagt hverandre i alt fra forholdet til EU og euroen, til skatt, og videre til hvem som skal være statsminister dersom deres koalisjon vinner. Sistnevnte aspekt er ikke et tema på møtet i Roma.

– Vi er veldig fornøyde med kampanjen og sikker på at vi kan lage en god regjering, sier en selvsikker avslappet Berlusconi, som kombinerer sine parti-innlegg med å være både ordstyrer, showman og humoristisk sidekick når de andre partilederne en sjelden gang slipper til.

Fakta PSSSST! Usikkert Et nytt valgsystem i kombinasjon med et rekordhøyt antall velgere som ikke har bestemt seg gjør utfallet av valget svært uforutsigbart. I Italia er det ikke tillat å utføre meningsmålinger når det gjenstår mindre enn 2 uker til valget. (Kilde: NTB)

Unngår spørsmål

Førstkommende søndag avgjøres det hele. Vinner høyrekoalisjonen, har partiene lovet å utvise over 600.000 papirløse innvandrere, og gi store skattekutt i et land som allerede har den høyeste gjelden per person i hele eurosonen.

På spørsmål fra VG om hvordan skattekutt vil løse Italias økonomiske problemer, viser Silvio Berlusconi sin beryktede sjarmørside frem.

– Så, hvordan kan jeg hjelpe denne blonde kvinnen?, smiler mannen som for øvrig ble bestefar for 11. gang akkurat denne dagen, til VGs kvinnelige reporter.

Spørsmålet, derimot, forblir ubesvart, og Berlusconi forsvinner inn i blitsregnet. De andre partilederne får stå ganske uforstyrret for pressen.

Å vinne et flertall kan vise seg å bli den enkle biten for koalisjonen. Å sette Silvio i skyggen, derimot, virker langt vanskeligere.