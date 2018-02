SKAPT EN BEVEGELSE: Vida Movahed sin symbolske handling har ført til en bevegelse som sprer seg over hele landet. Foto: SalamPix/ABACA

Hijab-protester i Iran: – Kan stå overfor en revolusjon

Publisert: 07.02.18 15:58

Flere og flere kvinner vifter med hodesjalet i protest mot loven i Iran. Den symbolske handlingen gjør regimet nervøse.

Siden slutten av desember 2017 har en ny bølge spredt seg i Iran : Kvinner stiller seg på opphøyde steder og vifter med hijaben på en pinne.

De protesterer mot loven som sier at kvinner må dekke til håret på offentlige steder. Politiet i Teheran har arrestert 29 kvinner i forbindelse med protestene.

– 29 kvinner som er arrestert er det offentlige tallet, men man har hørt at det er flere, sier Mahmood Reza Amiry-Moghaddam, talsperson for Oslo-baserte Iran Human Rights, til VG.

Spredt på sosiale medier

Opprøret har spredt seg utover landet etter at Vida Mohaved (31), som ble arrestert i desember etter at hun tok av seg hijaben under demonstrasjonene mot regimet, ble løslatt forrige søndag.

Mohaved stilte seg opp på en strøm-boks og viftet med hijaben på en pinne, mens de lange, mørke lokkene hennes kom til syne.

Etter dette har flere utført den symbolske handlingen og delt på sosiale medier.

– Det er en bevegelse på det mest fredelige vis. Den har enorm makt for den appellerer ikke bare til iranske kvinner og menn, men til hele verden gjennom sosiale medier, forklarer Amiry-Moghaddam.

Prøver å kneble bevegelsen

Han forteller at myndighetene har vanskeligheter med å håndtere protestene.

– Det er vanskelig å gå hardt ut mot en så fredelig bevegelse. Myndighetene prøver å kneble kvinnene ved å true dem og familien deres. Samtidig prøver de å bagatellisere det i offentligheten ved å gå ut og si at kvinnene er ruset, sier Amiry-Moghaddam.

Regjeringen har nylig publisert en undersøkelse som viser at 49,8 prosent av befolkningen er imot loven som sier at kvinner må bruke hodesjal som ble innført under det islamske revolusjonen i 1979, skriver New York Times.

– Det er potensielt et mye høyere prosentantall som er imot hijab-loven, men som ikke har turt å si sin mening på grunn av det strenge og undertrykkende regimet, forteller han.

Protestene mot hijab-påbudet har kommet i kjølvannet av demonstrasjonene som spredte seg i hele landet rundt nyttår da folk tok til gatene for å protestere mot stigende priser og høy arbeidsledighet.

Det tok ikke lang tid før protestene vendte seg direkte mot regimet, både mot president Hassan Rouhani og Irans religiøse leder. Minst 22 ble drept, og tusenvis arrestert i forbindelse med opprøret.

Utfordrer maktstrukturen

Meningsmålingen om hijab-påbudet er fra 2014, men ble ikke offentliggjort før på søndag. Den viser at det har vært en større og større interesse for å avskaffe hijab-loven siden 2006.

– Jeg tror meningsmålingene ble publisert nå på grunn av protestene. De kan ikke slå hardt ned på det på grunn av dens fredelig natur, samtidig som flere innenfor regimet mener at prisen for slike lover begynner å bli for høy. Hvis de – bokstavelig talt – gir kvinner lov til å løfte litt på sløret, kan de holde på makten i en lengre periode, sier han.

Amiry-Moghaddam forklarer at kvinner utfordrer hele maktstrukturen i landet ved å ta av seg hodesjalet.

– Vi kan stå overfor en revolusjon, understreker han.

Menneskerettighetsforkjemperen forteller videre at bevegelsen potensielt kan blir ekstremt stor.

– Det bor 80 millioner mennesker i Iran, og halvparten av disse er født etter den islamske revolusjonen i 1979. Halvparten av disse igjen er kvinner og det kan tenkes at mange av disse ikke ønsker et påbud med hijab. Potensielt kan millioner av kvinner støtte bevegelsen og da vil den ha ekstremt stor slagkraft – det er regimet klar over, forklarer han.