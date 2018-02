IDYLL? Bildet til venstre viser grunnen til Maldivene har blitt et ettertraktet feriemål for norske turister. Bildet til høyre viser maldivisk politi som arresterer en mann som krever at politiske fanger løslates i en demonstrasjon fredag. Foto: Sakis Papadopoulos/Getty images // Mohamed Sharuhaan/AP

Maldivene: Politisk krise i ferieparadis

Publisert: 04.02.18 22:12

Øystaten er kjent for bryllupsreiser og kritthvite strender. Nå fengsles opposisjonspolitikere og mange frykter militærkupp og diktatur.

Maldivene er kjent som et idyllisk og rolig ferieparadis med vakre hvite strender, korallrev og glassklart vann. Tusenvis av nordmenn strømmer til øygruppen hvert år, og landet er en populær destinasjon for bryllupsreiser.

Men ferieparadiset har en mørk bakside, og den politiske situasjonen i landet er langt fra rolig: Den siste uken har det brygget opp til en politisk storm av klanpolitikk, forsvunne penger, fengslede opposisjonspolitikere, og et parlament stengt ned på ubestemt tid.

Søndag sperret bevæpnede militære sikkerhetsstyrker av parlamentsbygningen i hovedstaden Malé og arresterte to opposisjonspolitikere, melder Al Jazeera .

Opposisjonen frykter militærkupp. I sentrum av stormen står president Abdulla Yameen.

– Jeg tror ikke vi har fått se halvparten av hva han er i stand til å gjøre. Dette skremmer meg, sier menneskerettighetsaktivist Muju Naeem fra Maldivene til VG.

Trøbbel i paradis

Ifølge det maldiviske nyhetsbyrået Avas har militæret beordret alle soldater stasjonert langs de mange maldiviske øyene om å returnere til hovedstaden, etter rykter om at president Abdulla Yameen forbereder seg på å erklære unntakstilstand.

Kjernen i striden er en ny dom fra landets høyesterett, som skaper trøbbel for Yameen. Han har over lengre tid blitt anklaget for korrupsjon, og for å for å ført landet i en stadig mer autoritær retning.

Torsdag beordret høyesterett at ni politikere, syv av dem fengslet og to av dem i eksil, skulle frikjennes fordi anklagene mot dem om terrorisme, opprør og underslag anses som politisk motiverte.

Blant de to som sitter i eksil er Maldivenes første demokratisk valgte president, demokratiaktivisten Mohammed Nasheed, som satt med makten frem til 2012.

– Enten må Yameen akseptere at Nasheed frikjennes og kan stille mot ham i neste valg, eller så må han ta landet i en enda mer ekstrem autoritær retning. Hvis han bestemmer seg for å holde på makten for enhver pris må han bruke militæret og politiet for å stoppe folket, frykter Naeem.

Retten gjeninnsatte også tolv folkevalgte som var blitt sparket ut av nasjonalforsamlingen etter at de skiftet side og sluttet seg til opposisjonen. Når de er på plass igjen, vil Yameens parti miste flertallet, skriver NTB.

Nekter å løslate politiske fanger

Så langt har regjeringen nektet å etterkomme avgjørelsen fra høyesterett. Parlamentet er stengt på ubestemt tid. Hundrevis av demonstranter har tatt til gatene og krever at Yameen respekterer høyesteretts beslutning.

Søndag beordret Maldivenes regjering politiet og militæret om å ikke høre på høyesterett dersom de prøver å avsette eller arrestere president Yameen etter at han har nektet å følge deres ordre om å løslate politiske fanger, skriver Sunday Times. Politi- og hærsjefene støtter opp om dette, skriver Reuters .

FN, Australia, Storbritannia, Canada, India og USA er blant de sin har bedt øystaten om å akseptere dommen som et skritt mot å gjenopprette demokratiske tilstander i landet, ifølge avisen.

Opposisjonen frykter militærkupp

Ifølge Deutsche Welle frykter opposisjonen i landet nå at regjeringen planlegger å gjennomføre et militærkupp for å sette høyesterett ute av spill og innføre et autokratisk styresett.

– Den høyt uregelmessige uttalelsen fra justisministeren, støttet av de to sjefene for sikkerhetsstyrkene, er i realiteten å tilsidesette domstolene i en et direkte brudd på konstitusjonen, skriver opposisjonen i en uttalelese i følge Reuters.

Ekspresident Mohamed Nasheed, som har vært fengslet flere ganger og nå sitter i eksil i London, sier til Deutsche Welle at han vil tre inn i politikken igjen for å redde Maldivene fra diktatur.

– Et turismeapartheid

Maldivisk politikk har vært turbulent siden Maumoon Abdul Gayoom, som satt ved makten i 30 år, tillot demokratiske valg i 2008 og demokratiaktivisten Nasheed vant. Han tapte embetet til Abdulla Yameen, som er Gayooms halvbror, i valget i 2013 som opposisjonen mener var rigget.

Senere har Yameen vært involvert i den omfattende korrupsjonsskandalen som ble avdekket i 2016, der nesten 80 millioner dollar forsvant fra landets offentlig eide turistselskap. Opposisjonen anklager ham for underslag, og krever at han etterforskes og straffeforfølges, men han har selv nektet for at han er involvert i saken, ifølge The Maldives Independent .

Turisme er en svært viktig inntektskilde i Maldivene, som er et lite land med omtrent 400 000 innbyggere. Ifølge Maldivenes offisielle turismestatistikk var det tilsammen i overkant av 1 200 000 turistankomster i landet i 2016. 3 917 av dem var fra Norge.

– Jeg mener absolutt Maldivene er et turismeapartheid. Det meste av turismen kommer kun en liten elite til gode. De fleste turister blir plukket opp og reiser rett til hotellet og nyter ferien uten politikk. Man må passe på at man støtter etiske aktører før man reiser, sier Naeem.

I sin rapport om Maldivene beskriver Amnesty International at regjeringen har slått ned på ytrings- og forsamlingsfriheten og vedtatt nye lover som gir muligheten til å rettsforfølge og dysse ned politiske motstandere og

menneskerettighetsforkjempere, journalister og sivilsamfunnet. Regjeringen har også forsøkt å gjeninnføre dødsstraff.