PÅ FERIE? Den siste tiden har nye bilder av det som skal være prinsesse Latifa ha blitt publisert på sosiale medier. Her skal hun angivelig være fotografert i Madrid tidligere i sommer. Foto: Reuters / NTB via Instagram

Dubai-prinsessen var på yacht-flukt: Havnet på hemmelig liste

Telefonnummeret til Dubais prinsesse Latifa skal ha dukket opp i en mulig spionprogram-liste mens hun var på flukt fra den mektige faren i 2018.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder mediehusene bak såkalte Pegasus Project, som har dokumentert hvordan det israelskutviklede overvåkningsverktøyet Pegasus er brukt til å overvåke telefonene til aktivister, journalister, næringslivsledere og politikere.

Eksperter har sammenlignet verktøyet med å legge telefonen i noen andres hender, skriver NTB.

Onsdag publiserte både The Washington Post og The Guardian artikler om at prinsesse Latifa og flere av hennes venner angivelig havnet på en liste som skal ha pekt ut mulige «mål» for overvåking med Pegasus-programvaren.

Den lekkede listen I flere måneder har 17 redaksjoner med britiske The Guardian og amerikanske Washington Post i spissen samarbeidet med Amnesty International, Forbidden Stories og gravejournalistnettverket OCCRP (Organized Crime and Corruption Project) om The Pegasus Project. Den siste tiden har mediene publisert saker om en lekket liste med 50 000 telefonnumre, som kan ha tilhørt personer utsatt for overvåkning. The Pegasus Project mener telefonnumrene tilhører personer som ulike stater har utpekt som interessante overfor NSO Group, selskapet bak overvåkningsverktøyet Pegasus. Vis mer

Ifølge avisene skal telefonnumrene ha havnet på listen i samme tidsperiode som prinsessen var på flukt i en yacht i Det indiske hav.

Det var tidlig om morgenen, 24. februar, at prinsessen startet flukten sammen med en finsk venninne. Hun byttet først klær på toalettet til en kafé, hvor hun også bevisst skal ha lagt igjen mobilen sin.

De kjørte så til hovedstaden i Oman, Muscat. Derfra skal de ha tatt til gummibåt og vannscooter for å ta seg ut til yachten, som etter planen skulle ta dem til Sri Lanka, hvor prinsessen skulle flys til USA.

Men planen skal ha blitt endret underveis, og kursen ble rettet mot India og Goa, har personer som var delaktig i flukten fortalt avisene.

Samtidig jaktet Latifas far, sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emiren av Dubai og statsminister i De forente arabiske emirater, datteren.

Ifølge avisene havnet navnet til prinsessen på den omstridte listen 25. februar, altså dagen etter flukten, og flere venner og bekjente i dagene som fulgte. Det er ikke bekreftet hvorvidt det var Dubai og prinsessens mektige far som fikk nummeret listet, men angivelig skal Dubai ha vært Pegasus-kunde.

Det er uklart hvilken rolle spionprogramvaren spilte i å finne prinsessen ute på havet, særlig ettersom mobilen hennes skal ha blitt igjen på kafeen. Yachten skal ha blitt bordet 4. mars, like utenfor Goa, med tillatelse fra Indias statsminister, på forespørsel fra Dubai, skriver The Guardian.

Det skal ha vært et titall indiske marinesoldater som bordet båten, og ifølge prinsessens finske venninne, skal Latifa ha uttalt:

«Skyt meg her, jeg vil ikke tilbake».

Dubai har hevdet at de fryktet prinsessen var utsatt for en kidnapping og at de utførte et redningsoppdrag. NSO Group, selskapet bak Pegasus, benekter at den lekkede listen med telefonnumre er «mål eller mulige mål for Pegasus» og sier at numrene ikke er relatert til selskapet på noe vis. De mener at å hevde noe annet er uriktig.

Etter fluktforsøket har rykteflommen vært stor rundt prinsessen.

I februar i år fortalte prinsessen i en mobilvideo som skal ha blitt smuglet ut, og som ble sendt på BBC, at hun ble holdt som gissel av sin far og at hun fryktet for livet sitt, skriver NTB.

Men så tok saken en ny vending:

I mai ble det lagt ut to bilder av prinsessen på Instagram – hvor hun var på et kjøpesenter sammen med venninner. Et nytt bilde fra juni viser at hun angivelig skal var på ferie i Spania.

Så ble denne uttalelsen sluppet fra hennes advokater:

«Jeg håper at jeg kan leve i fred, uten å bli holdt under oppsyn av mediene».

Det er dermed uklart hvordan prinsessen nå ser på situasjonen, og om hun eventuelt har fått et bedre forhold til sin mektige emir-far og Dubai.