SETTER REKORD: 18-årige Oliver Daemen fra Nederland. Foto: BLUE ORIGIN

Han blir den yngste i verdensrommet

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Den 18-årige nederlederen Oliver Daemen får det siste setet på Jeff Bezos fartøy som skal lande på månen.

Tidligere i måneden ble det kjent at Bezos får med seg en 82-åring, som blir den eldste i rommet noen sinne. Nå kan det bli satt enda en rekord dersom alt går etter planen.

Bezos har auksjonert ut en plass. Vinneren av auksjonen, som endte på svimlende 28 millioner dollar, måtte imidlertid trekke seg. Dermed fikk Daemen, som er sønnen til en annen som var med i auksjonen, plass på fartøyet. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Han har tatt seg et friår etter videregående for å ta flysertifikat. Han skal senere begynne å studere på Universitetet i Utrecht.

– Dette er så utrolig kult. Turen ut i rommet kommer ikke til å vare lenger enn ti minutter, men det blir de ti mest spesielle minuttene i mitt liv.

BLIR DEN ELDSTE I VERDENSROMMET: Wally Funk ble trent som astronaut av NASA på 60-tallet, men fikk aldri besøkt verdensrommet. Foto: MARK RALSTON / AFP

Egentlig skulle 18-åringen være med på runde to for betalende kunder, men siden auksjonsvinneren trakk seg kom ideen om at man kan få med både den yngste og eldste til verdensrommet som de første. Noe måtte han kanskje slå i bordet med rekordmessig, siden Virgin Atlantic-eier Richard Branson kom han i forkjøpet.

Summen som Daemen, eller de som betaler for ham, blir donert til veldedighet.

Mannen som vant den opprinnelige auksjonen og ikke kunne være med, vil få tilbud om å bli med på en senere flight.

Dersom Daemen kommer seg ut i rommet, vil han slå den stående rekorden, som innehas av sovjetrusseren Ghermon Titov som var 25 år da han fløy ut i verdensrommet sammen med Yuri Gagarin, tidenes første i rommet.

Det var i 2019 at Amazon-grunnlegger lanserte Jeff Bezos, som også leder romfartsselskapet Blue Origin, et fartøy som skal lande på månen innen 2024.