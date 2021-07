JOBBET RASKT: Brannvesenet forteller at de måtte være raske under redningsaksjonen, da vannet stadig steg. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Brannvesenet om den dramatiske redningsaksjonen: − Det var livstruende

SCHULD/OSLO (VG) I den hardt flomrammede byen i Tyskland risikerte brannvesenet livet for å redde innbyggerne. – Vi måtte være raske, sier talsperson for brannvesenet Andreas Solheid.

Seks hus i byen Schuld i den hardt flomrammede delstaten Rheinland-Pfalz ble revet med av strømningene torsdag.

Kun deler av en grunnmur står igjen og en bil ligger på taket der det en gang var en stue eller et kjøkken.

– Det var folk i førsteetasjer og på balkonger som var fanget i husene, så vi måtte evakuere og redde dem med blant annet båter, og folk som gikk uti vannet som visste hva de skulle gjøre i den kraftige strømmen, sier talsperson for brannvesenet på stedet, Andreas Solheid, til VG.

Nær 50 av Schulds 900 innbyggere måtte evakueres da ekstremværet herjet som verst. Opp mot 70 personer var meldt savnet i byen, og politiet uttalte at situasjonen var uoversiktlig og svært dramatisk.

I tillegg sto 25 hus i fare for å kollapse, og det ble meldt om at personer sto omringet av vann og ventet på å bli reddet av brannvesenet.

Solheid beskriver brannvesenets redningsarbeid som svært farlig.

– Det var livstruende. Vi måtte være raske, for vannet steg stadig. Som man kan se her er mange bygninger borte, så vi var redde for at det fortsatt var folk fanget i husene da de kollapset, sier han.

En rekke biler fra Røde Kors, brannvesenet og politiet står samlet på plassen foran kirken i Schuld. Sammen med frivillige analyserer, koordinerer og diskuterer de det videre arbeidet.

DRAMATISK: Talsperson for brannvesenet i Schuld, Andreas Solheid, forteller om en dramatisk redningsaksjon. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Flere titalls innbyggere står i fare for å miste sine hjem.

Også redningsmannskapene er preget. En av dem forteller at han kjenner folk som bor i byen. Han ønsker ikke å bli tatt bilder av.

– Det ble reddet rundt 40–50 stykker. Vi klarte ikke å holde tellingen, det skjedde så raskt. Det var mange mennesker, sier Solheid.

Han forteller videre at redningsmannskapet klarte å redde alle i byen, og at det fredag ikke er noen omkomne eller savnede.

Hjelper hverandre

Helikoptre sirkler fortsatt over Schuld fredag ettermiddag, og tilreisende med gravemaskiner rydder gatene for jordhauger, og byggene for kvister, gren og det som måtte ha skyldt inn.

– Alle er veldig solidariske og hjelper hverandre. Mange vil bidra med å reparere veiene, og også hjelpe med mat og klær, forteller Solheid.

Strømningene i elven er fortsatt sterke, men langt mindre truende enn de siste to døgnene.

Torsdag ble det meldt om 1300 savnede personer fra distriktet Bad Neuenahr-Ahrweiler i Rheinland Pfalz, som Schuld ligger i. En talsperson i distriktet sa torsdag kveld at det ikke var mobilsignal i området, som førte til at mange ikke kunne bli nådd.

HJELP: Innbyggerne i det flomrammede området hjelper hverandre med mat og klær. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Fredag melder tyske medier at 103 personer nå er bekreftet døde i de to delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen.

Rheinland-Pfalz har erklært unntakstilstand, og delstatsminister Malu Dreyer sier at stormen har rammet dem hardt. Det vil ta flere uker før skadene etter ekstremværet er reparert.

– Vi har aldri sett en katastrofe som dette. Det er virkelig knusende. Hele områder har blitt oversvømt, og hus har rett og slett seilt av gårde, sa hun på en pressekonferanse torsdag.

– Gjør alt de kan for å redde liv

Onsdag omkom to brannmenn i redningsarbeidet i Bonn i Tyskland, skriver The Guardian. Den ene personen skal ha dødd av hjertestans. Den andre skal ha falt i vannet og druknet etter at han hadde reddet opp en mann av vannet, skriver Süddeutsche Zeitung.

På en pressekonferanse fredag formiddag sier en talskvinne for myndighetene at rikskansler Angela Merkel er rystet over bildene fra rundt om i landet, og tenker på de pårørende og berørte av uværet.

– Alle krefter i staten og helt ned til delstatsnivå gjør nå alt de kan for å redde liv. Vi har troen på at nødetatene kan gjøre et effektivt arbeid som vil kunne fortsette å redde liv, men at innsatsen eventuelt må forsterkes ytterligere, sier talskvinnen.

SE: I en video som sprer seg i sosiale medier, ser man det som kan være en redningsarbeider som har blitt tatt av strømmen i Tyskland.