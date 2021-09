ETTERFORSKES: Saleem Ahmad utenfor gullbutikken han bygget opp på Grønland i Oslo. Bildet er tatt i 2019. Butikken er overdratt til et familiemedlem.

Etterforskes for hvitvasking etter norsk rekord-bedrageri

En gullhandler fra Oslo etterforskes av pakistansk politi for hvitvasking av 33 millioner kroner etter dagens kurs, og knyttes til to store bankbedragerier. Hemmeligstemplet dokument viser at saken ble drøftet i den pakistanske regjeringen.

Publisert: Nå nettopp

VG har tidligere avslørt hvordan Oslo-mannen Saleem Ahmad (57), som skylder den norske stat store beløp etter skatteunndragelser, hadde en formue på 36 millioner kroner i Pakistan.

På få år har Ahmad bygget en fasjonabel villa og investert i flere store næringseiendommer i fødebyen Sialkot i Pakistan. Et boligprosjekt skulle få egen dyrehage og kino. I tillegg sto ti millioner kroner på konto og flere luksusbiler i garasjen.

Men Ahmad svarte aldri på spørsmålene fra VG om hvor den store formuen i Pakistan kom fra.

Se noen av verdiene i bildekarusellen:

forrige









fullskjerm neste PYNTET: Villaen i Sialkot pyntet i starten av 2018. 1 av 6 Foto: Privat

Norsk politi siktet Ahmad for flere forhold.

Nå får VG bekreftet at også pakistansk politi interesserer seg for den store formuen.

Både Ahmad og hans svoger har det siste året vært under etterforskning i Pakistan for å hvitvaske utbytte fra det rekordstore Nordea-bedrageriet i Oslo i 2010 og bedragerier i den sveitsiske byen Zürich i 2004, ifølge flere dokumenter og pakistansk politi.

I forkledning på Tveita

Det var i juli 2010 at en kvinne troppet opp på Nordeas filial på Tveita og utga seg for å være en av Norges rikeste enker, Block Wathne-arvingen Randi Nilsen.

Med falske ID-papirer klarte hun og en medhjelper samme dag å få laget en fullmakt til å overføre rundt 89 millioner kroner til en annen konto.

I løpet av de neste 13 dagene ble det overført 63 millioner kroner fra Norge til banker i det arabiske emiratet Dubai.

Pengene ble raskt tatt ut som kontanter i ulike banker lokalt og kom aldri til rette igjen.

Nå mener pakistansk politi at en stor andel havnet i to lokale banker i gullhandlerens fødeby Sialkot.

Regjeringen orientert

Ifølge flere dokumenter fra pakistanske myndigheter som VG har fått tilgang til, har både Saleem Ahmad og hans svoger Umar Farooq Zahoor (45), også fra Oslo, vært under etterforskning av det føderale politiet (FIA) i lengre tid for å hvitvaske store verdier.

De kartlagte pengeoverføringene, som fant sted i perioden 2004 til 2015, tilsvarer totalt 72 millioner kroner i dagens valutakurser.

ETTERFORSKES: Saleem Ahmad (57) og hans svoger Umar Farooq Zahoor (45) på fest i Pakistan i 2018.

Politienheten FIA håndterer blant annet korrupsjon, antiterror, kontraetterretning og økonomisk kriminalitet i Pakistan. VG har vært i kontakt med flere personer i FIA som bekrefter den pågående etterforskningen mot Ahmad og Zahoor.

I en hemmeligstemplet redegjørelse fra innenriksdepartementet til Pakistans regjering i november i fjor, heter det:

«I løpet av etterforskningen kom det fram at kort tid etter de to bankbedrageriene ble utbyttet fra kriminaliteten sendt via banker i Tyrkia og Forente arabiske emirater til kontoer tilhørende Umar Farooq Zahoor og Saleem Ahmad i Pakistan».

Regjeringen godkjente at FIA fortsatte etterforskningen.

Å «hvitvaske» vil si å flytte eller bruke stjålne midler på en måte som gjør at de til slutt fremstår som lovlige og dermed kan investeres eller brukes igjen uten å vekke stor oppsikt.

NORDEA: Nordea banks lokaler på Tveita i Oslo.

Zahoor er flere ganger pekt ut av som bakmann og ansvarlig for å håndtere utbyttet fra Nordea-bedrageriet. Han er fortsatt siktet av norsk politi for medvirkning i bedrageriet, men har hele tiden nektet for å ha hatt befatning med saken. Hans bror og fire andre er allerede dømt for Nordea-bedrageriet.

Zahoor avviser gjennom sin advokat John Christian Elden enhver befatning med saken og avviser at han har overført penger til Ahmad.

VG har gjentatte ganger over lengre tid kontaktet Saleem Ahmad på telefon og sendt spørsmål på e-post og i andre kanaler. Forsøkene har ikke nådd fram. Et familiemedlem la på røret etter at VG introduserte seg og ba om å få snakke med ham.

Lokale banker

Politiet har hentet inn data om valutaoverføringer til Ahmads kontoer i lokale pakistanske banker, som skal vise at han mottok over 3,45 millioner dollar fra De forente arabiske emirater i årene etter rekordbedrageriet mot Nordea. Det tilsvarer 29 millioner kroner med dagens kurs.

I samme perioden drev Ahmad gullbutikken Sheikh Enterprises sentralt i Oslo sammen med familien.

PÅ FEST: Saleem Ahmad (57) fra Oslo holder pengesedler under en fest i 2018.

I dokumentene redegjør også politiet for store valutatransaksjoner til Ahmads og Zahoors kontoer i pakistanske banker seks år tidligere, i etterkant av bedrageriet i Sveits i 2004.

De skriver at Ahmad mottok 480.000 dollar, tilsvarende fire millioner kroner i dagens kurs, i tiden etter dette bedrageriet.

Totalt skal han ha mottatt 33 millioner i løpet av et tiår. I samme periode investerte han store beløp i eiendom og næringsvirksomhet i Pakistan.

Svogeren Umar Zahoor skal ha mottatt tolv overføringer og flere innskudd på sine kontoer i tiden etter bedrageriet, ifølge politiet. Til sammen skal det dreie seg om 39 millioner kroner, med dagens kurs.

Pengene skal være sendt via det internasjonale betalingssystemet SWIFT, som normalt inneholder informasjon om avsendere og mottagere.

I et etterforskningsdokument VG har mottatt står følgende:

«Opprinnelsen til pengeoverføringene fra utlandet (Sveits, Tyrkia, De forente arabiske emirater ifølge SWIFT), avsender og mottager i SWIFT (Umar Farooq Zahoor og Saleem Ahmad) og den nevnte perioden for overføringene sammenfaller med tidspunktet for bedrageriet i Zürich utført av Umar Zahoor».

Zahoor ble opprinnelig etterlyst av sveitsisk politi for å ha laget en falsk bank og svindlet investorer for 20 millioner dollar i 2004. En mann fra New Zealand ble siktet og dømt i samme sak. I 2019 ble denne saken mot Zahoor lagt bort på grunn av foreldelse.

Avviser

Zahoor avviser via sin advokat John Christian Elden overfor VG at han har hatt noen rolle i noen av bedrageriene eller har håndtert noe utbytte fra dem.

– Zahoor opplyser ikke å ha hatt forretningsmessige transaksjoner eller pengeoverføringer med sin svoger. Zahoor har fortsatt ikke mottatt noen innkalling eller ønske om forklaring fra pakistansk politi, skriver Elden til VG.

SVARER: Advokat John Christian Elden svarer på spørsmål til Umar Farooq Zahoor fra VG.

Om millionene som ble overført til Ahmads konto i etterkant av rekord-bedrageriet i Norge skriver Elden:

– Vi har ikke mottatt noen anklage eller sett noen dokumentasjon om at disse skal ha tilknytning til Zahoor, annet enn at myndighetene ser at overføringene har skjedd i en del år etter at Nordea-bedrageriet fant sted i 2010 og dermed setter det i forbindelse, skriver Elden til VG.

Elden skriver følgende om overføringene til Zahoors kontoer etter bedrageriene i Sveits i 2004:

– «Sveits-saken» er tidligere henlagt, og det er avsagt frifinnende dom etter at den samme saken ble etterforsket i Pakistan i begynnelsen av dette årtusen. Det synes ikke som at myndighetene i Lahore er orientert om frifinnelsene og den tidligere etterforskning. Vi legger til grunn at denne saken uten videre blir henlagt, skriver Elden.

– Omfattende formue

VG har stilt spørsmål om Zahoors formue i Dubai.

– Zahoor har en omfattende formue og en veletablert posisjon i De forente arabiske emirater. Detaljene om hans økonomi er en sak mellom ham og hans lands skattemyndigheter, skriver Elden.

FORMUENDE: Etterlyste Umar Farooq Zahoor har sendt dette bildet av seg selv til VG. Bildet skal være tatt utenfor hans bolig i Dubai. Han står mellom to kostbare biler, en Rolls-Royce og en Bentley.

Zahoor har de siste årene jobbet tett med landets elite i en rekke forretningsavtaler. Blant dem er det nå havarerte salget av russiske Sputnik-vaksiner til Ghana som VG avslørte tidligere i år.

Norsk politi er ikke ferdig med Nordea-bedrageriet.

– Umar Farooq Zahoor er fortsatt siktet og etterlyst av norsk politi for medvirkning til Nordea-bedrageriet i 2010, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann til VG.

Saleem Ahmad og Umar Farooq Zahoor er svogere og har hatt tett kontakt, ifølge flere kilder. Blant annet deltok Umar Farooq Zahoor på en stor fest i Pakistan vinteren i 2018, der Ahmad var vertskap. De to ble avbildet sammen flere ganger.

– Når det gjelder «festen i 2018», opplyser Zahoor at dette var bryllupet til Zahoors nevø, der hele storfamilien på vanlig måte var samlet, skriver Elden.

Siktet i Norge

Samtidig med at Saleem Ahmad har forvaltet flere titalls millioner i Pakistan, har situasjonen i Norge fremstått helt annerledes. I 2016 ble Ahmad dømt til syv måneders fengsel for å holde store beløp unna statlige kreditorer da gullbutikken Sheikh Enterprises ble slått konkurs.

Ahmad skylder også den norske staten over fire millioner kroner i skatter og avgifter. Han ble slått personlig konkurs i 2019, men nektet overfor bostyreren at det fantes penger i Norge eller utlandet til å betale kravet.

Etterforskningen mot Ahmad er fortsatt ikke ferdig og han er ikke avhørt.

– Jeg kan bekrefte at det er tatt ut siktelse i saken og at denne er meddelt ham. Jeg kan ikke uttale meg ytterligere om etterforskningen på nåværende tidspunkt, skriver politiadvokat Kristine Olsen til VG.

2011 TIL 2015: Gamle satellittbilder viser hvordan eiendommen i Sialkot ble ryddet og bygget opp over flere år.

Etter VGs publisering tok også Finansdepartementet kontakt med pakistanske myndigheter for å gjøre det lettere å dele informasjon om formuer. Departementet opplyser til VG at arbeidet fortsatt ikke er ferdig.

Nordea har ingen kommentar til de politietterforskningen i Pakistan.