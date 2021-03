Kan bli endret tiltale etter George Floyd-drap

Denne uken starter den lange prosessen med å velge juryen som skal avgjøre skjebnen til politimannen som holdt kneet mot nakken til George Floyd til han døde. Men før det kan tiltalen bli endret.

Av NTB-AP

Juryutvelgelsen skulle opprinnelig ha startet mandag, men dommer Peter Cahill besluttet å utsette det til tidligst tirsdag.

Grunnen er at påtalemyndigheten har bedt om utsettelse i påvente av at en annen domstol skal vurdere om tiltalen mot Chauvin skal endres fra forsettlig til uaktsomt drap.

Langvarig prosess

Det er ventet å ta minst tre uker å plukke ut tolv menn og kvinner til juryen i Hennepin fylke, der Minnesotas største by Minneapolis ligger. Kandidatene skal grilles av både aktorat og forsvarere om sitt syn på politikk og rettsvesen. Begge sider vil luke ut dem som kan være forutinntatt før saken starter.

SKILT: Billy Briggs bor under 200 meter fra der George Floyd døde. Han satte opp et skilt ved bensinstasjonen på hjørnet der han har hatt nedtelling til rettssaken, som starter med juryutvelgelse mandag. Foto: Jeff Wheeler / Star Tribune / AP

– Du vil heller ikke ha jurymedlemmer som er helt blanke, for det betyr at de overhodet ikke er koblet på virkeligheten. Det du vil ha er jurymedlemmer som kan sette til side meninger de har dannet seg før de går inn i rettssalen og gi begge sider en rettferdig sjanse til å bli hørt, sier Susan Gaertner, en tidligere statsadvokat.

Tiltalt for drap

Det er neppe mange som ikke har hørt om George Floyds død. 46-åringen døde 25. mai i fjor etter at politimann Derek Chauvin holdt kneet mot nakken hans mens han lå på bakken i nesten ni minutter. Floyd lå på magen med håndjern, men selv ikke da kroppen ble helt slapp, løftet Chauvin kneet.

Chauvin er tiltalt for forsettlig drap. Tre kolleger er tiltalt for medvirkning og skal møte i retten i august. Alle fire fikk sparken fra politiet etter dødsfallet.

Politimannens forsvarere mener all omtalen av saken gjør at det ikke er mulig å finne en uhildet jury i Hennepin, men dommer Peter Cahill slo fast at det ikke ville hjelpe å flytte rettssaken.

– Ikke noe hjørne av Minnesota har vært skjermet for omtale av saken før den havnet i retten, sa Cahill.

Dødsfallet førte til en rekke demonstrasjoner over hele USA, og verden for øvrig.

DEMONSTRASJON: «Jeg får ikke puste» står det på ett av bannerne til demonstrantene som søndag gikk forbi bygningen der rettssaken etter George Floyds død starter mandag. Foto: Jerry Holt / Star Tribune ∕ AP

Kan avvise jurymedlemmer

En lokal forsvarsadvokat sier aktoratet trolig vil se etter jurymedlemmer som sympatiserer med Black Lives Matter-bevegelsen og dem som er ekstra opprørt over Floyds død. Forsvareren vil trolig ønske seg jurymedlemmer som er positive til politiet.

De potensielle jurymedlemmene skal spørres ut én og én. Forsvarerne kan forkaste opptil 15 uten å gi noen grunn. Aktoratet kan avvise ni. I tillegg kan begge sider avvise så mange de ønsker, dersom de kan komme med en rimelig begrunnelse. Begge parter kan protestere dersom de mener noen blir avvist utelukkende basert på kjønn eller hudfarge.

På grunn av den lange tiden som er satt av til å plukke ut tolv jurymedlemmer – og to reserver – vil åpningsinnleggene i saken starte tidligst 29. mars.