Trump holder sin første tale etter at han gikk av som president

ORLANDO (VG) Tidligere president Donald Trump skal søndag holde sin første tale etter at Joe Biden inntok Det hvite hus.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skjer på konferansen CPAC – som har vært en institusjon i det republikanske partiet siden 1970-tallet. Fremtidige republikanske presidenter har gjerne testet ideene sine under konferansen.

Utenfor konferansehotellet der Trump skal tale, har det samlet seg hundrevis av hoiende, flaggbærende tilhengere. Biler lakkert med Trump-slagord tuter gjennom gatene.

Inne på selve hotellet er salen fullstappet, med trolig et tusentalls mennesker. Trump er over en halvtime forsinket. Av det VG har observert dropper mange av deltagerne å bruke munnbind.

MØTT OPP: Trump-tilhengere har utenfor hotellet Hyatt Regency der Donald Trump skal tale søndag på Conservative Political Action Conference (CPAC). Foto: Thomas Nilsson / VG

Det var i forkant av konferansen ventet at Trump, ifølge anonyme kilder til Axios, vise at han har stor grad av kontroll over Det republikanske partiet – og at han kom til å utnevne seg selv om presidentkandidat for Republikanerne i 2024-valget.

VG skrev tidligere søndag at det på årets CPAC-utgave er vanskelig å oppdrive både talere og deltagere som ikke viser ukuelig lojalitet til den avgåtte presidenten.

I GULL: Tidligere president Donald Trump her udødeliggjort gjennom enn gullfarget statue. Foto: Thomas Nilsson / VG

«TPAC»

En Trump-skulptur i gull står utstilt på konferansen. Mange går rundt med synlige Trump-effekter. Programmet er dominert av Trumps hjertesaker, deriblant en sesjon om presidentvalget: «Hvorfor dommerne og mediene nektet å se på bevisene».

Talerne er blant Trumps mest lojale i kongressen. Trumps sønn, Don Jr., fleipet med at konferansen burde endre navn til «TPAC».

Trumps popularitet blant deltagerne og talerne på CPAC virker med andre ord uberørt av at han tapte valget og holdt en tale 6. januar hvorpå en mobb stormet kongressen.