PRESIDENT: Joe Biden. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS / NTB

Joe Biden til migranter: − Ikke kom!

USAs president Joe Biden kommer med en klar melding til migranter som ønsker å komme til USA.

Av Knut Arne Hansen og NTB

Publisert: Nå nettopp

– Jeg kan si det klart og tydelig. Ikke kom!

Meldingen fra presidenten kommer i et intervju med ABC.

– Ikke forlat byen din eller samfunnet ditt, fortsatte han.

Tilstrømmingen av migranter langs grensen mot Mexico kan bli den største på 20 år, og stadig flere mindreårige ankommer alene, ifølge USAs sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas.

ABCs George Stephanopoulos spør president Biden om det var en feil ikke å forutse at det kom til å bli økt trykk langs grensen.

– Det har vært en økning de siste to årene, svarer Biden.

– Denne kan bli verre ..., skyter Stephanopoulos inn, som også nevner presidentens løfter om en mer human migrantpolitikk.

– Den kan bli det. Ideen om at Joe Biden har sagt «kom», fordi jeg har hørt de kommer fordi de vet jeg er en «nice guy», det er ikke derfor de kommer, fortsatte Biden.

Omfattende fattigdom, vold og korrupsjon gjør at stadig flere forlater Mellom-Amerika og Mexico i håp om et bedre liv i USA, og den siste tiden har to orkaner forverret situasjonen ytterligere for mange i disse landene.

Bidens pressesekretær Jen Psaki omtalte situasjonen langs grensen som «et stort problem», men ville ikke bruke ordet «krise», skriver CNN.

Over 100.000

I februar forsøkte over 100.000 migranter fra Mexico, Guatemala, Honduras og El Salvador å krysse grensen, en økning på 28 prosent fra måneden før.

De aller fleste voksne som ankommer, blir sendt tilbake, mens enslige mindreårige får bli. Bare i februar ankom det nærmere 9500 enslige mindreårige, de yngste ned mot seks år, opplyser USAs sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas.

Amerikanske myndigheter har etablert et senter for raskt å kunne overlate de enslige mindreårige til Helse- og omsorgsdepartementet (HHS), som forsøker å finne mottak der de kan plasseres, sier Mayorkas.

Barna holdes på det som beskrives som fengselslignende interneringssentre bygget for voksne.

– Noen av guttene fortalte at det var så overfylt at de måtte bytte på å sove på gulvet, har advokaten Neha Desai uttalt til CBS.

– Det er dypt urovekkende å se små barn i fasiliteter i flere dager, hvor de ikke får dusje, ringe familiene sine eller se sollyset, fortsatte hun.

Den amerikanske grensevakten CPB vil ikke kommentere Desais uttalelser. I et tidligere intervju sa imidlertid fungerende leder Troy Miller at barna har tilgang til mat, snacks og helsehjelp. Han hevder også at de kan dusje hver 48. time.

Arbeidet er svært krevende ettersom det nå ankommer flere hundre mindreårige hver eneste dag, og mottakene er overfylte, mener sikkerhetsminister Mayorkas.

Noe av det første Joe Biden gjorde etter å ha overtatt som president, var å avblåse arbeidet med den såkalte muren mot Mexico som forgjengeren Donald Trump ivret for. Han åpnet samtidig for å gi statsborgerskap til nærmere 11 millioner mennesker som i dag ikke har gyldig opphold i USA.

Anklager Biden

Republikanerne mener at Biden har seg selv å takke for strømmen av migranter som nå ankommer grensen og hevder at presidenten har skapt «en krise».

– Vi ser en økning av barn som kommer alene over grensen. Hvorfor? Joe Biden har lovet amnesti, har den republikanske Texas-politikeren Ted Cruz skrevet på Twitter.

Mayorkas minner om at det både i 2014 og 2019 var en lignende tilstrømming av migranter, og sier at USA har et moralsk ansvar for å ta imot barna som ankommer alene.

– Dette er sårbare barn, og vi har avsluttet den forrige administrasjonens praksis med å utvise dem, sier han.

Mayorkas hevder også Trumps bistandskutt til El Salvador, Guatemala og Honduras har ført til at stadig flere legger ut på vandring nordover.