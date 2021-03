SØRGER: Terrence Floyd gråter for broren George. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

George Floyds bror til VG: − Jeg vil ha rettferdighet

BROOKLYN, NEW YORK (VG) Drapet på storebroren hans berørte en hel verden. Nå vil han at politimannen som holdt kneet på brorens hals i syv minutter og 46 sekunder skal sone bak murene.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vil ha rettferdighet, sier lillebroren til George Floyd, Terrence Floyd, inne på det lille kirkekontoret i Brooklyn, New York.

Han beholder vinterjakken på, til tross for at det er en av New York første vårdager. Han flakker med blikket og snakker rolig.

– Politimennene må holdes ansvarlig for hva de gjorde.

– De må sone straffen sin, sier han.

Denne uken startet prosessen med å velge juryen som skal avgjøre skjebnen til politimannen Derek Chauvin.

Han står tiltalt for forsettlig drap på 46 år gamle George Floyd.

Fredag kveld norsk tid ble det kjent at Floyd-familien har inngått forlik med myndighetene i Minneapolis. Og blir tilkjent en erstatning på 27 millioner dollar, eller rundt 227 millioner norske kroner. Søksmålet mot Minneapolis er uavhengig av straffesaken mot Chauvin.

Intervjuet med broren Terrence ble gjort før forliket ble kjent.

DREPT: George Floyd mistet livet Minneapolis i mai 2020. Drapet satte i gang en bølge av protester over hele USA og i resten av verden. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Jeg får ikke puste»

Datoen er 25. mai 2020 – og Floyd er i Minneapolis for å få livet sitt på rett kjøl, forteller broren.

Han og to kamerater har akkurat stoppet bilen utenfor en butikk, og Floyd går inn for å handle en pakke sigaretter.

Her skal han angivelig ha forsøkt å betale med en falsk 20 dollar seddel.

Butikkansatte ringer politiet. Like etterpå hører forbipasserende som tar opp mobilkameraene følgende ord:

«Jeg får ikke puste»

«Jeg får ikke puste».

TILTALT: Derek Chauvin (bak) står nå tiltalt for forsettlig drap. Foto: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT / REUTERS

Erklært død

Over 20 ganger gjentar George Floyd disse ordene mens politimannen Derek Chauvin holder kneet sitt over nakken hans. (bakerst i bildet vist over).

«Slutt med pratingen og ropingen, det tar fryktelig mye oksygen å prate», svarer Chauvin når Floyd sier at han føler de holder på å drepe ham.

Hele syv minutter og 46 sekunder sitter han sånn.

Med kneet sitt over nakken til Floyd.

17 minutter etter at den første politibilen ankommer ligger Floyd bevisstløs på bakken.

Floyd blir erklært død kort tid etterpå.

Demonstrasjoner

De grusomme videoklippene av politivolden spres i rekordfart – og det som var slutten på George Floyds liv ble startet på en kraftig bevegelse som dominerte USAs nyhetsbilde gjennom hele 2020.

Bevegelsen fikk internasjonal oppmerksomhet, og skapte et voldsomt engasjement – også i Norge.

Les mer: Rapport: De aller fleste BLM-demonstrasjoner har vært fredelige

MISTET BROREN: Terrence Floyd. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Bevegelsen kalles «Black Lives Matter» (BLM) – og ble for alvor kjent etter drapet på 18 år gamle Michael Brown Jr i Ferguson, Missouri i 2014.

– Det som skjedde var så alvorlig, og alle så hva som skjedde. De aller fleste ser at dette var en grusom handling. Ofte i slike saker er det ord mot ord, men her så man klart og tydelig hva som skjedde, sier Terrence rolig.

Se et utvalg av VG-fotografens bilder fra BLM-demonstrasjonene i USA gjennom 2020:

forrige





















fullskjerm neste Minneapolis i mai 2020. Foto: Thomas Nilsson/ VG

Ble politisk aktivist

Trebarnsfaren mistet storebroren sin i offentligheten, og han og familien måtte sørge over tapet foran TV-kameraene. Han fikk livet sitt snudd på hodet.

Terrence forteller at han egentlig er en rolig fyr som liker rutiner. Han drar på jobben som bussjåfør i New York på morgenkvisten, og kommer hjem til barna sine på ettermiddagen. Han spiser middag, og spiller kanskje litt trommer i et band med kompiser på kvelden.

Nå er han plutselig blitt en «politisk aktivist», som han selv kaller det, og kjemper for borens rettferdighet mens han jobber mot strukturell rasisme og politivold mot svarte.

KJEMPER FOR RETTFERDIGHET: Terrence Floyd vil se politimennene dømt. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

– Det er fantastisk

Sønnen hans fyller snart 18 år, og han har vært nødt til å ha «praten» med ham.

Med «praten», henviser Terrence til samtalen som foreldre gjerne har med sine svarte tenåringsgutter.

– Jeg har sagt til ham hvordan han skal forholde seg til politiet, hvis han havner i situasjoner hvor han må snakke med dem, sier han.

Når VG forteller ham at drapet på storebroren hans også har skapt et enormt engasjement i Norge blir han tydelig berørt.

– Det er fantastisk. Og det handler om det niesen min sa «min far kommer til å endre verden», sier han og stopper opp før han tar seg til ansiktet og forsøker å skjule tårene sine.

STØTTER FAMILIEN: Gwen Carr mistet sønnen sin Eric Garner under en arrestasjon i New York i 2016. Arrestasjonen som førte til dødsfallet skapte store demonstrasjoner i New York. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

11 ganger

«Jeg får ikke puste» ble også Eric Garner siste ord da han i 2014 ble utsatt for politibrutalitet av New York-politiet i forbindelse med en arrestasjon.

Obduksjonsrapporten konkluderte med at han ble drept ved at politiet la press på halsen og brystkassen hans.

– George Floyd sa at han ikke fikk puste. Det gjorde også sønnen min. Han sa det 11 ganger.

Ordene kommer fra moren til Eric, Gwen Carr. Hun har stilt opp for Floyd-familien de siste månedene, og sammen kjemper de nå for domfellelse av politimannen som er siktet for drapet på Floyd.

– Vi vil ha et rettssystem som er rettferdig for alle, og ikke bare for noen, sa hun under en pressekonferanse denne uken hvor hun trakk frem hvordan politimennene i Minneapolis ble fratatt jobbene sine og siktet – mens i sønnens tilfelle var det kun én politimann som mistet jobben sin. Det skjedde fem år etter sønnens dødsfall.

forrige





fullskjerm neste HEDRES: Det ble lagt ned blomster på stedet der Floyd ble drept.

Politireform

Drapet på Floyd har ført til at Kongressen i disse dager behandler forslag om en større politireform. Den bærer George Floyds navn, og ble onsdag i forrige uke vedtatt i Representantenes hus med knapt flertall og sendt videre til Senatet.

Hvis reformen blir godkjent, blir det dødelige halsgrepet som Floyd døde av forbudt. Politiet vil heller ikke kunne stanse personer på bakgrunn av hudfarge.

– Dette er et viktig steg i riktig retning. Jeg har et stort håp om at dette kommer til å gå gjennom, sier Terrence før han følger opp:

– Dødsfallet hans har endret mye, og jeg ser at engasjementet fortsetter, sier han.

les også Hat, vold og rasisme: Slik ble USA en kruttønne

VIL SE ENDRINGER: Borgerrettighetsforkjemper og pastor Kevin McCall. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Og engasjementet til BLM-bevegelsen har faktisk noe å si. Det viser en fersk forskningsrapport fra Universitetet i Massachusetts. I løpet av fem år, på steder hvor det har foregått BLM-protester, så har antall politidrap gått ned med 15–20 prosent.

Rettssak

Borgerrettighetsforkjemper og pastor Kevin McCall har støttet Floyd-familien siden drapet. Han organiserer pressekonferanser, og har blitt en av familiens nærmeste støttespillere. Han mener dødsfallet til Floyd kan ses på som et definerende øyeblikk i amerikansk historie.

– Generasjoner etter oss vil se på dette, og se at det endret USA. Han var ansiktet som endret det amerikanske systemet, sier han og forteller at han og Terrence reiser til Minneapolis i forbindelse med rettssaken i slutten av mars.

Rettssaken til de tre andre politimennene som er tiltalt for medvirkning er ventet å starte i august.

les også Sønnen ble skutt og drept av politiet: – Bærer ikke nag

På kirkekontoret sitter Terrence fortsatt helt rolig i stolen sin. Men når VG stiller ham spørsmål om hva han tror vil skje hvis det ikke blir en domfellelse i saken vrir han litt forsiktig på seg og tar en lang pause:

– Jeg har en følelse av hva som kommer til å skje. Men jeg ønsker ikke si noe om det. Ordene mine bærer langt.