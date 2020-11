KAPASITETEN NÆR SPRENGT: En 60 år gammel covid-pasient blir flyttet mellom avdelinger på La Timone-sykehuset i sør i Frankrike. Foto: Daniel Cole / AP

To uker inn i ny «lockdown»: Intensivavdelingene er fylt til randen

Daglige smittetilfeller i Frankrike er på vei ned, men tallet på coronapasienter har aldri vært like høyt som nå.

Mens gatene er så godt som tømt for mennesker er det snart ikke plass til flere pasienter ved intensivavdelingene til franske sykehus.

For de ansatte har telefonsamtaler til coronapasienters pårørende blitt en daglig rutine. Det samme har viderebringing av dødsbudskap.

– Han klarer seg for øyeblikket. Men det stemmer at – jeg vet ikke hva du har blitt fortalt – respirasjonstilstanden hans forverrer seg, sier lege Julien Carvelli ved Sør-Frankrikes største sykehus La Timone over telefon med en pårørende.

Nyhetsbyrået AP, som har tilbrakt 24 timer ved sykehusets intensivavdeling, skriver at de var til stede under samtalen. Carvelli må ifølge dem ta minst åtte slike telefoner om dagen.

VANSKELIGE SAMTALER: Julien Carvelli ringer daglig til pårørende for å informere dem om tilstanden til deres kjære som er innlagt med covid-19. Foto: Daniel Cole / AP

Den andre coronabølgen har truffet Frankrike hardere enn den første. «Viruset sprer seg i en fart selv de mest pessimistiske beregningene ikke kunne forutse», sa landets president Emmanuel Macron i slutten av oktober.

En uke senere ble det registrert rekordmange 86.852 nye smittetilfeller på én dag.

Til tross for at tallet på daglige registrerte smittetilfeller har rast nedover siden landet for to uker siden innførte en ny landsomfattende nedstenging, fortsetter sykehustallene å sette nye rekorder:

Onsdag er 33.497 innlagt med covid-19 på franske sykehus – det høyeste tallet så langt i pandemien. Den siste uken har man imidlertid sett en svak nedgang i antall daglige innleggelser

I flere enn 10 dager har 95 prosent av sengeplassene ved landets intensivavdelinger vært fylt opp

Frankrike ligger som nummer syv på listen over land med flest coronarelaterte dødsfall. 46.273 personer har mistet livet etter å ha blitt smittet med viruset

I oktober besøkte VG et sykehus i Paris. «Å vite at hele dagen min vil handle om covid, er veldig deprimerende. Jeg ser ingen utgang. Det er ingen vei ut», sa sjefen for akuttmottaket.

fullskjerm neste MÅ UTSETTE OPERASJONER: Presset på intensivavdelingene fører til stengte operasjonssaler og utsettelse av planlagte operasjoner. Her fra intensivavdelingen ved sykehuset AP-HP Louis Mourier nordvest i Paris.

– Før ble vi applaudert hver kveld

Frustrasjonen blant helsepersonell er stor, ifølge AP. De mener myndighetene ikke har gjort nok for å forberede landet på den andre bølgen.

– Før ble vi applaudert hver kveld. Nå forteller de oss at vi bare gjør jobben vår, sier sykepleier Chloe Gascon (23) til AP.

Da den første nedstengingen tok slutt lovet Frankrikes regjering at de skulle bruke sommeren til å styrke sykehusenes akutt- og intensivavdelinger.

les også FHI: – Vi ser en bekymringsverdig utvikling

Lave smittetall ga et etterlengtet pusterom og en mulighet til å forberede seg på neste bølge. Men ved sykehuset La Timone begynte oppussingsarbeidet med den nye akuttenheten først tidlig på høsten. Den ble åpnet for to uker siden, men bærer fortsatt preg av midlertidige løsninger, skriver AP.

Ifølge nyhetsbyrået er det heller ikke tid til å drive opplæring av sykepleiere som er kalt inn til intensivavdelingene. De må lære ved å observere.

RESSURSKREVENDE: En covid-pasient blir behandlet ved intensivavdelingen til et sykehus i Saint-Denis i nærheten av Paris. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS

På bristepunktet i flere land

Tirsdag sa Frankrikes helseminister Olivier Véran at landet er i ferd med å ta tilbake kontrollen over viruset. Han mener likevel det er for tidlig å lette på de omfattende tiltakene som ble innført for to uker siden.

– Hvis vi slipper opp for tidlig kan vi bli stående overfor en ny kraftig smitteøkning som vil reversere all innsatsen som i flere uker har blitt lagt ned av det franske folket, sa Veran.

les også WHO-topp: Tror ikke Europa har nådd smittetoppen

Også i andre europeiske land er intensivkapasiteten ved bristepunktet. I den italienske byen Napoli er de store sykehusene overfylte og klarer ikke lenger å ta imot nye pasienter. Flere av de syke får behandling i bilene sine.

Pasienter fra Belgia, Nederland og Frankrike blir overført til tyske intensivavdelinger. Og i Spania har sengeplassene for alvorlig coronasyke vært fylt opp siden oktober.

Publisert: 18.11.20 kl. 01:24

