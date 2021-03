TALSMANN: Kaptein Jay Baker under en pressekonferanse om skyteepisodene. Foto: MATT BURKHARTT/USA TODAY NETWORK / REUTERS / NTB

Skytingen i Georgia: Fjerner talsmann etter kritikk

Det har stormet rundt kaptein Jay Baker etter skytingen i Georgia tirsdag. Nå er han fjernet som talsmann for saken.

Kaptein Jay Baker ved Cherokee Sheriffkontor har vakt oppsikt og fått kritikk for sine uttalelser om 21-åringen som er siktet for å ha skutt og drept åtte personer ved tre massasjesalonger i den amerikanske delstaten Georgia tirsdag.

– Han hadde fått nok, og nå var det kommet til et punkt hvor han ikke orket mer. Det var åpenbart at han var drevet at noe som opptok ham sterkt og han ville gjøre noe med sin egen avhengighet av sex, og som igjen gjorde at han var tiltrukket av disse stedene. Denne fristelsen ønsket han å sette en stopper for, sa Baker.

– Han hadde en veldig dårlig dag tirsdag, og dette er hva han gjorde, fortsatte Baker.

Ufølsomt og lite passende mener mange om kommentarene fra Sheriffens kontor, ifølge NBC News.

– Vi har alle opplevd å ha dårlige dager, men vi drar ikke til tre asiatiske forretninger og skyter de asiatiske ansatte, skriver demokraten Ted Lieu på Twitter.

Baker uttalte også at han ikke oppfatter det slik at drapsmannen hadde rasistiske motiver for å handle som han gjorde.

Etter uttalelsene kom det frem at kaptein Baker i mars 2020 skal ha lagt ut en post på Facebookmed bilder av to av T-skjorter hvor det sto: «COVID-19 IMPORTED VIRUS FROM CHY-NA», skriver NBC News.

– Om den Facebook-posten er ekte, og sett i lyset av pressekonferansen, vil jeg ikke ha tiltro til at Cherokee County Sheriff’s Office vil gjennomføre en rettferdig etterforskning som respekterer de asiatiske ofrene. Jeg oppfordrer FBI til å gjennomføre sin egen uavhengige etterforskning, skriver Lieu videre.

Skuespiller Arden Cho kommenterte saken på Twitter:

– Vitner sier drapsmannen sa han skulle drepe alle asiater. Seks av åtte drepte er asiater, og politiet sier det ikke er hatkriminalitet, bare at han hadde en dårlig dag. Oh, OK. Nei, det er fordi du også en rasist Jay Baker.

Torsdag opplyser politiet at Baker ikke lenger er talsmann for saken, skriver Washington Post. Ifølge avisen skriver Sheriff Frank Reynold i en uttalelse at «Baker har blitt tema for debatt og sinne».

– Selv om hans valg av ord har blitt sett på som ufølsomme og upassende, var de ikke ment å såre ofrene av denne tragedien, skriver sheriffen.

– Veldig, veldig problematisk

President Joe Biden uttalte om hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere.

– Uansett hva motivet er vet jeg at amerikanere med asiatisk opphav er veldig bekymret. Jeg har snakket om brutaliteten mot asiatiske amerikanere de siste månedene, og jeg synes det er veldig, veldig problematisk, sa USAs president Joe Biden onsdag.

Han understreket at han ikke knytter hatkriminalitet til drapene i Georgia tirsdag, der seks av de åtte drepte var kvinner med asiatisk bakgrunn.

– Jeg setter ikke dette i sammenheng med motivet til drapsmannen. Jeg venter på svar fra etterforskningen, fortsatte han.

Selv hevder den 21 år gamle gjerningsmannen, som har erkjent å ha begått drapene, at han er sexavhengig og ville «eliminere fristelsen».

Sterke reaksjoner

Likevel har drapene skapt bølger i det asiatiske miljøene i USA.

– Rasemotivert kriminalitet bør bli kalt akkurat det er, vi må stoppe å bruke unnskyldninger og omtale det som «økonomisk angst» eller «sexavhengighet», sier Washington-demokraten Marilyn Strickland ifølge New York Times.

KLAR TALE: Jesus Estrella utenfor en av massasjesalongene i Atlanta. Foto: SHANNON STAPLETON / REUTERS / NTB

– Amerikanere med asiatisk bakgrunn har blitt et veldig lett og veldig synlig mål, sier Alex Wan, som har bodd i USA siden 70-tallet, til New York Times.

– Man kan ikke dekke over frykt. Du må kjempe for rettferdighet. Dette er ikke bare et problem for asiatiske amerikanere, det er et amerikansk problem, sier Baoky Vu, som kom til USA fra Vietnam på 70-tallet, til avisen.

Til Reuters forteller Kyung Cho at situasjonen har blitt verre, og at han stadig blant annet blir spurt om han snakker engelsk.

– Her om dagen var jeg på en parkeringsplass, og et barn ropte at jeg skulle dra tilbake til Kina. Jeg er fra Korea.

Peker på Trumps retorikk

Flere peker også på tidligere president Donald Trump for den økte hatkriminaliteten mot AAPI – som er en fellesbetegnelse for asiatiske amerikanere og amerikanere fra stillehavsøyer. Trump omtalte coronaviruset gjentatte ganger som blant annet «Kina-viruset», «Wuhan-viruset» og «Kung Flu».

– Trump satte fyr på fremmedfrykten mot asiatiske amerikanere med sin retorikk. Som et resultat av det har hatkriminalitet mot AAPI økt eksepsjonelt, sier Kongressmedlemmet og demokraten Judy Chu.

Hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere har økt med 150 prosent i de 16 største byene i landet det siste året, samtidig som hatkriminalitet generelt har sunket med syv prosent, skriver Reuters. Washington Post skriver at gruppen Stop AAPI Hate har fått 3700 meldinger om hatkriminalitet siden coronapandemiens start.

Kaller det en epidemi

Også visepresident Kamala Harris, som også understreket at hun ikke kjente til motivet for angrepet, kommer med en klar beskjed.

– Jeg vil si til det asiatisk-amerikanske samfunnet at vi står sammen med dere. Vi forstår hvordan dette har skremt, sjokkert og skapt sinne. Når vi er klar over den økende hatkriminaliteten mot asiatiske amerikanere, ønsker vi å stå opp i solidaritet med dem, og erkjenne at ingen av oss skal noen gang sitte stille i møte med noen form for hat.

STØTTE: Flere steder i USA viser folket støtte til det asiatiske samfunnet. Her i Newcastle i delstaten Washington. Foto: LINDSEY WASSON / REUTERS / NTB

Christopher Chan i organisasjonen Asian American Action Fund Georgia Chapter kaller hatkriminaliteten for en epidemi.

– Vi ønsker oppmerksomhet rettet mot den økende epidemien av hatkriminalitet rettet mot amerikanere med asiatisk opphav, sier han til CNN.