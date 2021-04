Frigir video: Skjøt tenåring fire ganger

Amerikansk politi har onsdag sluppet video fra kroppskameraet til politibetjenten som tirsdag kveld skjøt en 16 år gammel jente.

Opptakene viser en slåsskamp hvor flere ungdommer er involvert. Jenta som blir skutt, slåss med en annen ungdom idet politimannen fyrer av fire skudd.

Hun faller i bakken, og de andre ungdommene trekker seg unna.

Jenta er identifisert i amerikanske medier som 16 år gamle Ma’Khia Bryant.

Ifølge lokale politimyndigheter ble tenåringen skutt etter at hun med kniv gikk til angrep på to andre tenåringsjenter, melder CNN.

Før han avfyrer skuddene, roper politimannen flere ganger at hun skal legge seg på bakken. Likevel fortsetter slåsskampen.

Bryant ble drept i fylket Franklin County, som ifølge The Guardian er det området i delstaten hvor flest personer blir drept i politiskytinger.

Demonstrasjoner etter «lunken lettelse»

Hendelsen skjedde i byen Columbus i delstaten Ohio, omtrent 30 minutter før dommen for politidrapet på George Floyd falt. Der ble den tidligere politimannen Derek Chauvin funnet skyldig i alle tiltalepunkter, etter at han i mai i fjor hadde presset kneet sitt mot nakken hans i over ni minutter.

– Mens vi trakk et kollektivt lettelsens sukk i dag, kjente et lokalsamfunn i Ohio stikket fra nok en politiskyting, skrev Floyd-familiens advokat Ben Crump i en Twitter-melding etter hendelsen i Columbus ble kjent.

Skytingen førte til store demonstrasjoner i Columbus tirsdag kveld. Til lokalavisen The Columbus Dispatch, beskriver aktivisten Zach Usmani en «lunken lettelse» etter dommen i Floyd-saken.

– Den er lunken fordi jeg vet at dette ikke beskytter neste person fra å bli skutt eller brutalisert, sier han til avisen. Usmani var en av de mange demonstrantene som tok til gatene i det som er Ohios største by.

fullskjerm neste MARSJERER: Organisator Hana Abdur-Rahim leder opptoget i Colombus tirsdag kveld.

Flere hundre personer marsjerte tirsdag gjennom Columbus’ gater, hvor de veivet «Black Lives Matter»-flagg og ropte navnet på tenåringen Ma’Khia Bryant, som mistet livet samme kveld. Demonstrasjonene fremsto som fredelige.

– De dreper barna våre. De dreper svarte kvinner, og de dreper svarte menn, ropte demonstranten Hana Abdur Rahim gjennom en megafon til folkemengdene, ifølge The Colombus Dispatch.

Samme kveld brøt det ut jubelscener i flere andre amerikanske byer. De feiret med stor glede dommen mot eks-politimannen Chauvin, som av Floyd-familiens advokat ble beskrevet som «rettferdighet for det svarte Amerika».

Guvernør i delstaten Minnesota – hvor Floyd ble drept – beskrev juryens avgjørelse i saken som Tim Walz «er et skritt i riktig retning mot rettferdighet», men at de fremdeles har en jobb foran seg.

– Ekte rettferdighet for George kommer bare gjennom endringer i systemet, endringer som vil forhindre at dette skjer igjen, sa guvernøren i en uttalelse.

VG var til stede i folkemengden som feiret dommen i Minnesota. Les hva demonstrantene sa om hva dagen betydde for dem.

Lover etterforskning

– Dette er en tragisk dag i Columbus. En fryktelig, hjerteskjærende situasjon, sa borgermester Andrew Ginther etter skyteepisoden tirsdag kveld.

– Vi vet ut ifra disse opptakene at politibetjenten tok affære for å beskytte en annen ung jente i vårt lokalsamfunn. Men en familie sørger i kveld, og denne unge jenta kommer aldri hjem, fortsatte han.

Direktør for samfunnssikkerhet i Columbus, Ned Pettus, lovte samme kveld en grundig, åpen etterforskning.

– Raske svar kan ikke komme på bekostning av presise svar. Dersom en politibetjent har brutt loven, vil de holdes ansvarlig, sa Pettus ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Politimannen er tatt ut av tjeneste mens saken etterforskes.