VALGVAKE: Donald Trump talte til folket natt til 4. november fra sin valgvake i East Room i Det hvite hus. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Frykter nytt corona-utbrudd i Det hvite hus

Minst tre personer som deltok på Donald Trumps valgvake i Det hvite hus har nå testet positivt for covid-19.

Nå nettopp

Det melder blant annet New York Times og nyhetsbyråene Reuters og AP.

Etter arragementet har det blitt kjent at Trumps stabssjef Mark Meadows, bolig- og byutviklingsminister Ben Carson og rådgiver David Bossie alle har testet positivt.

AP skriver at man ser på Trumps valgvake 3. november som en potensielt massesmittehendelse, ettersom få brukte munnbind og sosial distanse ikke ble opprettholdt.

Over hundre personer var samlet i East Room i Det hvite hus for å følge valget.

Valgresultatet lot som kjent vente på seg, og først tre dager senere ble Joe Biden utropt til vinner av valget. Trump har riktignok ikke erkjent valgnederlaget, men kommet med en rekke anklager om valgfusk. Han har også sagt at valget «er langt fra over», og Trump-kampanjen har kommet med en rekke søksmål mot stemmetellingen i flere delstater.

Nyhetsbyrået AP skriver at flere av deltagerne på valgvaken har fått vite om smittetilfellene gjennom mediene, og at Det hvite hus ikke ønsker å gå ut med hvem andre som eventuelt har testet positivt.

Ikke første utbrudd i Det hvite hus

Dersom Det hvite hus står overfor et smitteutbrudd, er det ikke første gang i år.

I forbindelse med seremonien i Det hvite hus der den nyinnsatte høyesterettsdommeren Amy Coney Barrett ble nominert, ble minst 16 personer smittet.

Donald Trump testet selv positivt for coronaviruset dager etter arrangementet i Rosehagen, og senere har 27 personer tilknyttet Trump og Det hvite hus blitt smittet. Her kan du få oversikt over smitteutbruddet i Det hvite hus i oktober.

Rekordsmitte

USA har den siste uken slått nye rekorder dystre rekorder med over 100.000 nye smittetilfeller daglig. Landet har også passert 10 millioner smittetilfeller.

Mandag talte Joe Biden til det amerikanske folket, og oppfordret alle til å bruke munnbind.

– Det er ikke et standpunkt politisk, det redder liv, sa han.

Ifølge VGs oversikt har over 238.000 mistet livet med coronaviruset i USA.

– Vi står fortsatt overfor en mørk vinter, og det er mye arbeid som gjenstår før en vaksine er klar. Nå er vi inne i den verste bølgen med over 120.000 tilfeller flere dager på rad. Dødstallet, antall sykehusinnleggelser og antall infeksjoner går opp. Vi risikerer å miste 200.000 menneskeliv før en vaksine er klar, sa han.

Tidligere mandag offentliggjorde legemiddelselskapet Pfizer og bioteknologifirmaet BioNTech en rapport som mener deres vaksinekandidat er mer enn 90 prosent effektiv mot coronaviruset.

Publisert: 10.11.20 kl. 05:40