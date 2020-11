Maler Jeffrey Baumgartner sier han gjerne vil portrettere statuen av Lee mens den fortsatt er oppe. Han mener han kan få solgt det til en fast kunde som er Republikaner. Foto: Gisle Oddstad

Byen som fikk Biden til å stille som president

CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA (VG) Donald Trumps reaksjon på uroen i Charlottesville fikk demokraten Joe Biden til å satse alt. Nå er byen delt i to i sin støtte til de to kandidatene.

« Det er ok å være hvit» står det på klistrelappen som er festet på statuen av general Robert E. Lee i Charlottesville i Virginia.

Monumentet har stått her i nesten hundre år, men de siste tre årene har det vært gjenstand for heftige diskusjoner. Denne uken kom nyheten om at Charlottesville på nytt vil søke tillatelse til å fjerne flere av de omstridte statuene som hedrer generaler fra slavetiden. Minnesmerkene deler befolkningen i to – akkurat som presidentvalget har gjort. På benken liken ved statuen sitter det to venner.

– Jeg stemte på Trump, og skal jeg si deg hvorfor? Jeg hørte noen si at Biden forgriper seg på barn. Og at han ville stenge ned økonomien vår, når vi allerede har nok av utfordringer med penger, sier Lynn Emmen til kompisen sin, Chris.

– Hva, stemte du på Trump?, sier han. Chris er afroamerikansk, og sier han aldri kunne stemt på «en som åpenbart er rasist».

Valget ble jevnt her, som i mange andre stater. Selv etter at Biden holdt sin seierstale og sa han skulle bli alle amerikaneres president, også dem som ikke stemte på ham, virker kløften mellom de som stemte på han og de som ville ha fire nye år med Trump, minst like stor.

fullskjerm neste TRUMP: Lynn Emmen stemte på Trump fordi hun hørte rykter om at Joe Biden var en dårlig fyr.

Charlottesville ble katalysator

Den lille byen Charlottesville fikk brått hele verdens øyne på seg da en selverklært nynazist kjørte inn i en gruppe antirasister og drepte en 32 år gammel kvinne i 2017.

Minst like mye oppmerksomhet fikk president Donald Trumps reaksjon på angrepet: «Det finnes gode folk på begge sider», sa Trump om hvit makt-tilhengerne. Akkurat denne kommentaren ble helt avgjørende for at Joe Biden tok opp kampen om presidentembetet, har han fortalt.

«Charlottesville var øyeblikket der jeg bestemte meg for at jeg måtte stille. Det var en vekker for oss som nasjon. Og for meg – en oppfordring til å handle», har Joe Biden sagt om sin motivasjon til å bli president.

SYMBOLSK: Da lokale myndigheter besluttet å fjerne monumentet med sørstatsgeneralen Robert E. Lee fordi han var assosiert med slaveri og undertrykking av svarte, ble det opptøyer i Charlottesville. Foto: Gisle Oddstad

Trump gir seg ikke

Denne første uken etter valget har Donald Trump sagt at han vil holde nye folkemøter der han skal snakke om sine søksmål for å endre valgresultatet, ifølge ikke navngitte kilder til både den høyreorienterte TV-kanalen Fox News og nettstedet Axios.

– Ikke erkjenn nederlag, herr president. Kjemp hardt, oppfordret senator Lindsey Graham i et intervju med Fox News søndag. Også den profilerte republikanske Kentucky-senatoren Mitch McConnell har gått ut og sagt at Trump er «100 prosent i sin rett» til å utfordre valgresultatet.

Dermed er det mange av Trumps supportere som mener at valget slett ikke er over.

– Akkurat nå er det stor splittelse i spørsmålet om hvem som er valgt. Når alle stemmene telt opp og verifisert, da vet vi, men prosessen er ikke avsluttet enda, fordi de teller fortsatt. Presidenten har muligheten til å juridisk utfordre utfallet. For å ha disse spørsmålene ubesvart, hjelper ingen, sier styreleder for det Republikanske partiet i Charlottesville, Daniel Moy, til VG.

Terrorismeanalytikere i USA advarer mot at Trumps uttalelser skaper en «oss-mot-dem» -polarisering, som kan nå et farlig nivå. Ekspertene frykter til og med at trusselen fra ytre høyre kan forsterkes under Biden, skriver npr.

Biden har ikke særlig gode kort på hånden for å få til en forening, mener USA-kjenner og rådgiver i Civita, Eirik Løkke.

– Donald Trumps splittende retorikk og modus operandi som president, blant annet ved aktivt å undergrave den demokratiske prosessen i USA, gjør at Trump kan ødelegge mye for Biden. Trump har fremdeles en stor tilhengerskare med dedikerte tilhengere, og hvis de bestemmer seg for å motarbeide Biden blir det vanskelig for ham, uansett, mener Løkke.

ROLIG: Charlottesville er egentlig en vakker og svært rolig by, men ble kjent for opptøyer i 2017 . Foto: Gisle Oddstad

-For mye hat

Gjennom Charlottevilles svært rolige paradegate kommer et eldre kjærestepar gående med like T-skjorter med påskriften «All lives can´t matter until Black lives matter».

Denne byen var lenge sterkt republikansk, før den på 2000-tallet ble vunnet av demokratene ved flere valg på rad, for så å ende i den splittede vippestatposisjonen den har i dag.

Det eksisterer en mistro mellom republikanere og demokrater som kommer til å bli vanskelig for Biden å overkomme, forteller USA-ekspert Løkke.

Biden må likevel må forsøke, sier han.

– Han har en historie hvor han har greid å få til samling på tvers av partilinjer, riktignok i tider som var mindre polariserte enn nå. Men han må bevise overtid at han mener alvor når han sier han ønsker å samle USA og være president også for dem som ikke stemte på han.

SETT MYE: Paret Perry Jones og Glenny Stanny sier de har opplevd mye i sin levetid og har og diskriminering, men at landet aldri har vært så delt som nå Foto: Gisle Oddstad

Kjæresteparet med t-skjortene tror ikke at innbyggerne som stemte på Trump vil forsone seg med Biden, selv ikke på sikt.

– Nei, da hadde det ikke vært så mye protester nå. Egentlig er det rart at det er de som protesterer. Det skulle vært oss. For det er de som har gjort oss vondt, holdt oss som slaver, så er det noen som burde protestere, så er det oss!, sier Glenny Stanny til VG.

– Det finnes for mye hat her, og fire år kan ikke endre på det. Jeg har bodd her i 63 år og har sett hvordan det er. Hatet er nedarvet i familier, sier kjæresten Perry Jones.

