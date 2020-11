NERVEPIRRENDE: Trump har press på seg til å vinne flere vippestatene, om han skal fortsette som USAs president. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Fem ting du må vite om USA-valget

Vi går et uhyre spennende døgn i møte. Her er fem ting som gjør det lettere å forstå hva du skal følge med på – og hva som skjer.

Nå nettopp

1. Disse statene må du følge med på

Donald Trump er mest sannsynlig helt avhengig av å vinne samtlige av følgende delstater for å stikke av med seieren:

Florida, Georgia, Nord-Carolina, Ohio, Pennsylvania og Texas.

Disse seks delstatene utgjør sammen med delstatene Michigan, Minnesota og Wisconsin de såkalte vippestatene, som er delstater som kan vippe både til demokratisk og republikansk side.

VGs valgstudio: Ferske prognoser og siste nytt

Fordi Joe Biden på meningsmålingene i lang tid har ledet med stor margin i de tre sistnevnte, er det viktig at Donald Trump vinner de resterende.

Det er bred konsensus blant USA-ekspertene VG har snakket med at Biden vinner presidentvalget hvis han vinner delstatene Clinton vant i 2016, og disse tre vippestatene:

Michigan, Minnesota og Wisconsin

I tillegg til én av disse delstatene:

Florida, Georgia, Nord-Carolina, Ohio, Pennsylvania eller Texas.

2. Når er resultatet klart?

Det avhenger helt av resultatene som kommer inn fra statene som er nevnt over. I Florida og Texas kan vi få uoffisielle resultater fra henholdsvis 02-tiden og 03-tiden natt til onsdag norsk tid. Det kan potensielt gi oss en tidlig indikasjon nettopp fordi Donald Trump i teorien «må» vinne dem, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.

På den andre siden kan Pennsylvania skape trøbbel: Dersom det ikke er mulig å peke ut en vinner uten resultatet herfra, kan det ta flere dager. Årsaken er det rekordhøye antallet poststemmer, som de ikke får starte og telle før på valgdagen.

Les reportasje: Her frykter de at stemmene ikke skal telle

I tillegg har 7 av 67 distrikter bestemt at de ikke begynner å telle poststemmer før dagen etter.

Følg VGs sending fra klokken 18:

Målinger indikerer at de som leverer poststemmer med stor overvekt stemmer på Joe Biden, mens de som planlegger å stemme på valgdagen med stor overvekt stemmer på Donald Trump. Dette betyr at det er sannsynlig at Trump vil lede i Pennsylvania når valgnatten er over.

Presidenten har allerede sagt at han sender inn advokatene sine for å stanse opptelling av stemmer 4. november.

Livet i Trumps bakgård i Florida: Fra palmesus til fattighus

3. Hvordan kan en få flest stemmer, men tape?

USAs president velges ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington. Disse valgmennene må i utgangspunktet stemme på den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten en valgmann tilhører.

Antall valgmenn er fordelt mellom delstatene etter hvor mange innbyggere de har, og noen delstater er derfor mer avgjørende enn andre. Nesten alle delstatene har et såkalt vinneren tar alt-system, altså at kandidaten som får flest stemmer, får alle valgmennene.

Dette betyr at det er mulig å få flest stemmer fra velgere, men likevel tape valget fordi den andre har høyere antall valgmenn. Dette skjedde ved forrige valg, Hillary Clinton mot Donald Trump i 2016.

Kandidaten som sikrer seg minst 270 valgmannsstemmer vinner.

Få innsikt: Så skjevt kan valget bli

4. Hvorfor tør ingen å spå seier til Biden?

Meningsmålingene bommet på flere sentrale stater under valget i 2016, noe som gjorde at seieren til Donald Trump ble et sjokk for mange.

Ved midnatt norsk tid kommer de første valgdagsmålingene, da fra Kentucky og Indiana. Virginia og Sør-Carolina. Den viktige vippestaten Georgia følger tett etter klokken 01 og en time senere stenger valglokalene i viktige Florida.

Men her er det verdt å være forsiktig: En valgdagsmåling er basert på hva folk svarer at de har stemt, i det de går ut av valglokalet.

Bakgrunn: Slik ender USA-valget dersom målingene treffer

Enkelte målinger viser at rundt 70 prosent av de som forhåndsstemmer støtter Demokratene, mens tilsvarende andel Republikanere stemmer på selve valgdagen. Valgdagsmålinger vil dermed gi et feil bilde av virkeligheten.

NORCE-forsker Hilmar Mjelde har derfor et klart råd:

– Jeg fraråder folk å forhåndstolke. Vi så både i 2000 og 2004 at ulike indikatorer ga et skjevt bilde. Så folk må nok bare trø vannet og vente til TV-kanalene gir autoritative, endelige resultat.

5. Hvorfor er det så mye snakk om poststemmer?

Poststemme-systemet går ut på at amerikanske borgere kan stemme hjemmefra. Stemmeseddelen fylles ut, leveres via post eller i valglokaler. Som følge av pandemien har omtrent 100 millioner allerede forhåndsstemt.

Det er to typer poststemmer:

«Fraværsstemmer» som alle delstater tillater, men der du i enkelte delstater må oppgi en gyldig grunn til hvorfor du ikke kan møte opp i stemmelokalet.

Ordinær poststemme gjør at du uten noen spesiell grunn kan stemme per post i stedet for å møte opp fysisk på valgdagen. Ikke alle delstater tilbyr dette, men i år flere enn før.

Utfordringen med poststemmer et at det åpner for mer å krangle om i ettertid, blant annet fordi ulike delstater har ulike regler for når de kan telles – og resultatet kan dermed drøye, som i Pennsylvania.

Analyse: Slik endres verden hvis Trump taper

Publisert: 03.11.20 kl. 15:01