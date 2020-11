Bidens bønn til det amerikanske folk: − Bruk munnbind

USAs innvalgte president Joe Biden sier i en tale til det amerikanske folk at han vil ha slutt på politiseringen av det å bære munnbind. – Det er ikke et standpunkt politisk, det redder liv, sier han.

I motsetning til den utgående regjeringen, der både president Donald Trump og flere medlemmer av staben ved flere anledninger har nektet å bruke munnbind, er Bidens budskap klart og tydelig.

– Vi står fortsatt overfor en mørk vinter, og det er mye arbeid som gjenstår før en vaksine er klar. Nå er vi inne i den verste bølgen med over 120.000 tilfeller flere dager på rad. Dødstallet, antall sykehusinnleggelser og antall infeksjoner går opp. Vi risikerer å miste 200.000 menneskeliv før en vaksine er klar, sier han.

– Derfor må vi stå sammen som ett land, som hardtarbeidende amerikanere. Vi vet det mest effektive vi kan gjøre er å ha på munnbind. Det er det kraftigste våpenet vi har mot viruset, sier Biden.

Han sier det ikke spiller noen rolle om du er demokrat eller republikaner, og understreker at det er snakk om å redde liv.

– Å ha på seg munnbind er ikke å markere politisk standpunkt. Målet er ikke å gjøre livet ditt mindre komfortabelt eller ta fra deg friheten din. Det handler om å gjøre en liten ting så vi kan gi noe tilbake til alle sammen: Et normalt liv. Målet er å komme tilbake til normalen, sier Biden.

KLAR TALE: Joe Biden under pressekonferansen mandag ettermiddag, norsk tid. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Vil sette USA i førersetet igjen

I motsetning til sin forgjenger sier Biden også klart og tydelig fra at han støtter det globale arbeidet for å håndtere pandemien. Som kandidat lovet Biden å restarte forholdet til WHO (Verdens helseorganisasjon) etter at Trump i juli formelt iverksatte prosessen med å trekke USA fra samarbeidet.

Biden sier han vil sørge for at USA igjen er i førersetet for verdens innsats mot coronaviruset.

– Vi vet at vi ikke kommer til å slå ned dette viruset før det er slått ned overalt. Derfor vil vi gjenreise amerikansk lederskap internasjonalt i kampen mot viruset. Vi må samarbeide for global helsesikkerhet, sier Biden.

Tidligere torsdag presenterte han medlemmene av det nye coronateamet som skal bidra til håndteringen av pandemien. Biden håper disse kan begynne sitt arbeid allerede nå og frem til han formelt tar over som president den 20. januar.

– Dette er anerkjente helseeksperter, som skal omsette vår coronaplan om til handling og sørge for at vi har et verktøy vi kan sette i verk når regjeringen tiltrår i januar, sier Biden.

– Målet er at planene skal være basert på vitenskap. Vi må følge vitenskapen og tilpasse oss når nye data kommer inn. Og vi vil også snakke med lokale ledere og guvernører rundt om i landet for å hente inspirasjon, det gjøres utrolig mye godt arbeid her, sier han.

Gladnyhet om vaksine

Biden kommenterte også gladnyheten på vaksinefronten som kom tidligere mandag. Legemiddelselskapet Pfizer og bioteknologifirmaet BioNTech mener deres vaksinekandidat er mer enn 90 prosent effektiv mot coronaviruset.

– Det gjøres fremgang i arbeidet med å lage en vaksine som virker. Men den må fortsatt gjennom godkjenning slik at amerikanere kan ha tillit til at den er trygg og effektiv, sier Biden.

– Så vil jeg også understreke at selv når vaksinen godkjennes, vil det ta tid før den er tilgjengelig for folk flest, sier Biden.

I mellomtiden planlegger Biden-administrasjonen å doble antallet hurtigtester, sørge for å mobilisere nok folk til å sikre et smittesporingsteam som teller 100.000, og øke produksjonen av munnbind og annet beskyttelsesutstyr.

– Vi vet også at minoritetsgrupper rammes hardere av dette viruset. Vi lover å prioritere denne gruppen, sammen med eldre amerikanere og de i risikosonen. Vi vil snu hver stein for å takle denne pandemien og snu dette, sier Biden.

