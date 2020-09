SIER NEI: De store lastebilene som sperrer veien inn til Moria sto der da VG besøkte leiren torsdag. Lokale innbyggere stimlet rundt sperringen i protest. Foto: Gisle Oddstad, VG

Lokalt opprør mot Moria-leiren

MORIA (VG) Lokale myndigheter og innbyggere har selv sperret veien for å hindre anleggsmaskinene å gjenreise Moria-leiren etter storbrannen.

Moria-leiren har satt dype spor hos innbyggerne på øya Lesvos. Etter den voldsomme brannen natt til onsdag ligger leiren tilbake i ruinene. De mange tusen migrantene som hadde tilhold i leiren er spredt for alle vinder.

Den ekstremt tilspissede situasjonen har satt sinnene i kok hos lokalbefolkningen. Dette er en situasjon som strekker seg mer enn fem år tilbake da leiren først ble etablert i det som da var en gammel militærleir.

Bakgrunn: Slik ser Moria-leiren ut etter storbrannen

Lokale innbyggere i landsbyen Moria og området rundt har nå fraktet to store kjøretøyer som blokkerer veien fullstendig et stykke før leiren.

Dette i et forsøk på å sørge for at greske myndigheter ikke gjenreiser leiren, slik de onsdag sa at de hadde planer om.

FÅTT NOK: Yiannis Nastroyiannis synes de lokale innbyggerne har måttet tåle nok. Foto: Gisle Oddstad

– Vi er her i dag for å demonstrere og for å blokkere lastebilene fra å komme inn i den ødelagte leiren for å gjenoppreise og sette opp teltene på nytt, sier byrådslederen i den nærliggende landsbyen Moria, Yiannis Nastroyiannis, til VG.

– Det burde ikke være flere telt her for hvis de plasserer dem ut igjen kommer ting bare til å returnere til slik det var før, fortsetter han.

Han ber nå om at migrantene flyttes til et område langt unna øvrig bebyggelse på øya.

Historiene fra marerittnatten: Slik flyktet de fra flammene

En oppbrakt ordfører i Mitelini, Stratis Kytelis, står midt i folkemengden som har samlet seg ved veisperringen. Han støtter fullt ut at en gjenreising av leiren stanses.

– Jeg kaller det et monster fordi det er sagt at det har kapasitet til 2000 mennesker, mens nå bor det 12.000 i leiren. Nå er disse spredd for alle vinder i områdets olivenlunder, med svært dårlige hygieniske forhold. Spesielt med tanke på coronapandemien er dette problemet veldig tydelig, sier han til VG.

Det er påvist coronavirus inne i leiren og myndighetene har ikke kontroll på alle de 35 som har fått påvist viruset. Disse beveger seg nå fritt på øya.

BØNN: Ordføreren i Mitelini, Stratis Kytelis, ber det europeiske storsamfunnet ta ansvar. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kytelis kaller skadene som området er påført en total katastrofe med store økonomiske konsekvenser.

– Vår familie i EU burde etter hvert ta inn over seg vårt problem og ta ansvar for å løse dette problemet sammen med oss. Migrantene burde deles inn til de forskjellige europeiske landene siden det ikke er mulig at et land eller en øy kan bære hele byrden på sine skuldre, fortsetter han.

Fikk du med deg? Norge sender kriseteam til Moria

Han ber nå om at øyinnbyggernes helse vernes bedre mens landet står midt i en pandemi.

– De lokale har åpnet sine hjerter, gitt sin eiendom og reddet liv, men nå har de nådd sin grense, sier han.

Ordførerens bønn kommer samtidig migrasjons- og asylminister Notis Mitarakis annonserte at myndighetene skal rykke inn med nye telt der det fortsatt er mulig i Moria-leiren. Det er også ventet en massiv gjenopprydding av brannruinene.

fullskjerm neste BRANNTOMT: Det er bare ruiner igjen av store deler av leiren.

Greske myndigheter har også bestemt seg for å frakte 400 enslige mindreårige til det greske fastlandet for å avlaste situasjonen på Lesvos. Men fortsatt gjenstår tusener av uavklarte skjebner på øya.

I samme tidsrom skal den greske marinen rykke inn med to skip som midlertidig skal huse de mange migrantene som nå har slått opp de provisoriske teltene sine andre steder på øya.

Et lite stykke unna den ødelagte leiren har hundrevis av migranter stanset langs veien. Flesteparten av dem har slått opp provisoriske telt for å skygge for den kvelende ettermiddagsvarmen.

fullskjerm neste SULTNE: Det ble torsdag delt ut mat til de mange mannlige migrantene. Like ved var en kø for matutdeling til kvinnelige migranter.

Mange av migrantene har tatt oppstilling ved flere varebiler som deler ut mat, trolig på vegne av greske myndigheter. Situasjonen er delvis amper, men mange blir glade når de får et varmt måltid etter å ha unnsluppet flammene i leiren.

Det er mange barn blant migrantene. Spørsmålene er hvor de skal finne tilflukt i tiden fremover.

VGs team i Lesvos. Foto: Gisle Oddstad, VG

