Jim Mattis: Tror ikke Trump vil ta USA ut av NATO

USAs tidligere forsvarsminister, Jim Mattis, avviser at Donald Trump kan trekke USA ut av NATO om han blir gjenvalgt.

– Om fire år vil vi fortsatt være der, for dere. Fordi det er i vår interesse, sa Mattis til den norske hærens digitale årskonferanse, Army Summit 2020, tirsdag ettermiddag.

Den pensjonerte fire-stjernes generalen fra det amerikanske marinekorpset var Trumps første valg som forsvarsminister. Han ble utnevnt samtidig som presidenten ble satt inn i januar 2017.

To år senere gikk han av og forlot Trump-administrasjonen to år senere fordi han var sterkt uenig da den amerikanske presidenten ville trekke soldater ut av Syria.

Ifølge boken til John Bolton, presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, ville Trump true NATO med å ta USA ut av alliansen dersom medlemslandene ikke nådde to-prosentmålet.

Etter at Mattis forlot det amerikanske forsvars-hovedkvarteret Pentagon i januar 2019, ska

l Trump flere ganger ha rakket ned på sin tidligere forsvarsminister, ifølge gravejournalist Bob Woodwards siste bok.

Trump skal ha sagt at Mattis var overvurdert, at han ikke gjorde jobben sin. og at han var altfor opptatt av USAs allierte, altså NATO.

Men da Mattis på Army Summit ble bedt om å vurdere om USA kan komme til å bryte med NATO dersom Trump blir gjenvalgt i november, lot Mattis være å rakke ned på sin gamle sjef i Det hvite hus:

– Jeg aner ikke hvordan jeg kan forsvare USA uten allierte. Og jeg har studert dette i 40 år, sa Mattis.

Han argumenterte med at de folkevalgte i Kongressen år etter år bevilger store beløp til USAs bistand til allierte i Europa.

– Da ser dere viljen til det amerikanske folk. Gjerning teller mer enn ord, la han til.

På Army Summit skrøt han uhemmet av samarbeidet med norske militære, som han jobbet tett med i blant annet Afghanistan.

Mattis sa at han har spesielt imponert over den høye etiske bevisstheten hos norske soldater, og måten norske styrker har bidratt til å trene andre lands styrker.

– Norske soldater er godt ledet og godt utstyrt, sa Mattis.

– Jeg har sett norske soldater ta dårligere trente styrker under sine vinger. Det jeg så i Afghanistan, lever videre i dag. la den tidligere amerikanske forsvarsministeren til.

Kritisk - bare en gang

Jim Mattis har bare en gang ytret seg kritisk til Trump etter sin avgang, i motsetning til mange andre som har forlatt Trump-administrasjonen.

I en uttalelse til The Atlantic skrev Mattis at «Donald Trump er den første presidenten i min levetid som ikke prøver å forene det amerikanske folket. Han later ikke engang som om han prøver. I stedet prøver han å splitte oss».

