Millionbestillinger av omdiskuterte vaksine – møter norsk skepsis

Den russiske vaksinen Sputnik V ble i sommer godkjent etter mindre enn to måneder med testing på mennesker. Nå er den en av de mest aktuelle kandidatene i en rekke land.

Neste år skal over 100 millioner doser av den russiske vaksinen masseproduseres i India, og den er en aktuell vaksinekandidat i flere land.

Over en milliard doser av er bestilt av land i nesten alle verdensdeler. Ettersom vaksinen krever to doser for å vaksinere én person, vil dette være nok til å vaksinere rundt 500 millioner personer.

Russland godkjente vaksinen for bruk allerede 11. august. Da var den bare testet på 76 mennesker. Det er høyst uvanlig for en vaksine å bli godkjent etter så lite reell testing, og den har fremdeles ikke blitt godkjent av andre enn russerne selv.

Interessen for vaksinen er likevel stor i mange land, blant annet fordi den angivelig skal kunne overleve selv i vanlige kjøleskap.

– Mens eksempelvis Pfizers vaksine krever temperaturer på ned mot 70 minusgrader, hevder Russland at Sputnik V overlever i vanlige kjøleskap, forklarer professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Det gjør at den blir mer aktuell for fattige land hvor man mangler utstyr til å lagre vaksiner i svært lave temperaturer.

Norsk skepsis

Landets myndigheter og det statlige investeringsfondet RDIF meldte onsdag om testresultater som viser en beskyttelsesgrad mot corona på 92 prosent med Sputnik V-vaksinen.

I en mail til VG hevder RDIF at mer enn 20 land til sammen har bestilt 2,4 milliarder doser – nok til å vaksinere mer enn 1,2 milliard.

På vaksinens nettsider ligger det åpen informasjon om avtaler med legemiddelfirma i åtte forskjellige land, med bestillinger på til sammen 517 millioner doser – i overkant av en halv milliard.

I tillegg har VG fått informasjon om ytterligere to land – Argentina og Kasakhstan – som RDIF ikke har omtalt i sine pressemeldinger tidligere. Disse bestiller nok til å vaksinere henholdsvis 35 og 5 personer.

Likevel er ikke vaksinen aktuell i Norge enda, da den ikke ligger til godkjenning hos EU. Professor Solbakk mener det hersker en naturlig skepsis rundt Sputnik V i Norge.

– Dopingskandalen tatt i betraktning, er det ikke overraskende at mange er skeptiske til om det som påstås om vaksinen er sant. Når Russland presterte å dope store deler av idrettsutøverne til Sotsji-OL, mister de troverdighet, mener etikkprofessoren.

«Vaksine-nasjonalisme»

Under et møte for G20-landene forrige lørdag, sa president Vladimir Putin at Russland var klar til å levere vaksiner til andre land som trenger det. Ifølge Reuters er det i tillegg til Sputnik V-vaksinen snakk om to andre vaksiner landet utvikler.

VAKSINE-DIPLOMATI: President Vladimir Putin lover at Russland vil bidra til rettferdig tilgang på coronavaksiner for alle verdens land. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / Sputnik

– Vårt felles mål er å bygge opp en forsyning og gi hele den globale befolkningen pålitelig beskyttelse, sa Putin.

Professor Solbakk ved UiO er derimot ikke overbevist:

– Det vi ser nå er en kynisk vaksinenasjonalisme. De rike landene har forhandlet på egen hånd med de store produsentene for å sikre sin egen befolkning. Det er altså slik at fattige land stilles bakerst i køen. Masse mennesker som kunne vært reddet vil dø, advarer han.

Han er skeptisk til om G20-landene faktisk vil forplikte seg til å hjelpe alle land med vaksinasjon.

– Det eneste håndfaste som kom frem på G20-møtet, var at man vil spytte inn fem trillioner for å sikre økonomien. Når det gjelder rettferdig tilgang til vaksiner, er man derimot veldig vage.

– Her i Norge er vi bevisste på at de som trenger vaksinen først, skal stå fremst i køen. I et globalt perspektiv burde man sikre at risikogrupper i alle land ble sikret først, mener han.

Sputnik-interesse

I tillegg til de landene som har bestilt konkrete antall doser av Sputnik V, har blant annet Venezuela, Hviterussland og Ungarn mottatt vaksiner til testformål.

– Ingen kan med sikkerhet si noe om når vi får en vaksine, eller når den vil bli masseprodusert. Derfor bør Ungarn også se mot øst og samarbeide med Russland og Kina, sa utenriksdepartementets talsperson Tamas Menczer tidligere i uken, melder NTB.

Filippinenes president Rodrigo Duterte sa i oktober at han foretrekker russiske og kinesiske vaksiner over amerikanske. Alle filippinere bør dessuten få Sputnik gratis, mener presidenten ifølge det uavhengige lokale mediet Rappler.

SPUTNIK-VENN: Filippinenes president Rodrigo Duterte har sagt han selv gjerne tar den russiske vaksinen. Foto: Helge Mikalsen

Han har også sagt han gjerne tar Sputnik selv – og dessuten lovt å la seg vaksinere i all offentlighet.

Slik skal Sputnik V-vaksinen distribueres i ulike land:

Russland: Har utviklet vaksinen selv, og har alt å tjene på at den blir vellykket. Prosjektet har blitt en prestisjesatsing for landet.

India: Vaksiner til 100 millioner personer skal distribueres i landet i samarbeid med legemiddelfirmaene Hetero og Dr. Reddy’s. Av disse skal halvparten produseres av Hetero i India neste år.

Sør-Korea: Vaksiner til 75 millioner doser skal produseres i landet av det sørkoreanske legemiddelfirmaet GL Rapha.

Brasil: Delstaten Bahia har sikret distribusjon av vaksiner til 50 millioner personer i landet for øvrig. Vaksinen er sendt til registrering for distribusjon og produksjon i landet.

Usbekistan: Vaksiner til 35 millioner personer skal distribueres gjennom legemiddelfirmaet LAXISAM.

Nepal: Vaksiner til 35 millioner personer skal distribueres gjennom legemiddelfirmaet Trinity Pharmaceuticals.

Argentina: Vaksiner til 25 millioner personer skal distribueres til Argentina, opplyser russiske RDIF på mail til VG. Avtalen skal være i ferd med å ferdigstilles.

Mexico: 16 millioner vaksinasjoner skal distribueres gjennom legemiddelfirmaet Landsteiner Scientific.

Egypt: Vaksiner til 12,5 millioner personer distribueres gjennom legemiddelfirmaet Pharco.

Kasakhstan: 5 millioner vaksinasjoner skal distribueres. Også dette opplyser RDIF på mail til VG.

Ungarn: Har mottatt et lite antall doser til testformål, men er ifølge Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó i samtaler med Russland om å produsere vaksinen i landet.

Kina: Vladimir Putin har uttalt at det kan bli aktuelt å produsere vaksinen i Kina. Samtidig arbeider kineserne med sine egne vaksiner.

