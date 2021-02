AFGHANISTAN PÅ HOLD: Ifølge Jens Stoltenberg ble det ingen ende-dato for troppene i Afghanistan på forsvarsminister-møtet i Brussel torsdag. Foto: John Thys / Pool AFP

NATO: Ingen slutt-dato i Afghanistan nå

Utenriksministrene i NATO vil se an forhandlingene mellom regjeringen i Kabul og Taliban før de avgjør eventuell tilbaketrekning av de nær 10 000 soldatene som nå står i landet.

Av Alf Bjarne Johnsen

Ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg ble det ikke tatt noen avgjørelse om dato for uttrekning av soldatene i møtet torsdag.

– Vi står fast ved at vi gikk inn i lag, justerer i lag og går ut i lag. Det pågår forhandlinger i Doha fortsatt, men vi er klare til å møtes igjen på kort varsel og ta beslutninger, sier den norske forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H) til VG etter møtet.

Lite fremgang

Ifølge Stoltenberg går imidlertid forhandlingene tregt og det er usikkert om Taliban vil etterleve sine betingelser innen datoen som USA og Taliban ble enige om i fjor: At utenlandske soldater skulle forlate Afghanistan innen 1.mai.

– Det er liten fremgang i forhandlingene, erkjente Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel torsdag ettermiddag.

Stoltenberg viser også til at den nye Biden-administrasjonen i Washington nå gjør en full gjennomgang av hele sitt engasjement i Afghanistan - som startet etter terrorangrepet mot USA i 2001 for å hindre at terrorgrupper kunne bygge seg opp i det krigsherjede landet i Asia.

Vilkår: Volden må reduseres

– USAs forsvarsminister Lloyd Austin har forsikret oss om at konsultere de allierte i NATO og forsikre seg om at vi er fullt ut koordinert før vi går videre med Afghanistan, sa Stoltenberg.

Han la til at det følger betingelser med garantien om uttrekning av utenlandske soldater - ikke minst at Taliban må redusere voldstrykket i landet.

– Vi venter på at Taliban skal redusere volden i landet. Om Taliban nå gjør det motsatte, vil det være negativt for fredsprosessen.

Norge har fortsatt om lag 100 soldater i Afghanistan som en del av NATO-styrken. Om det blir tatt en avgjørelse i NATO innen 1.mai, vil ikke den norske forsvarsministeren svare klart på nå:

– De diplomatiske anstrengelsene skal fortsette, sier Bakke-Jensen til VG.

Saken oppdateres.