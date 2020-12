LEDENDE REPUBLIKANERE: Texas-senator John Cornyn (foran) og Sør-Dakota-senator John Thune (i midten) sier at forsøk på å utfordre valgresultatet ikke vil føre frem i Senatet. Her sammen med Missouri-senator Roy Blunt, som mandag anerkjente Biden som valgvinner, under en pressekonferanse i 2018. Foto: Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Republikansk senator advarer partifeller: − Vil være en stygg feil

6. januar møtes Kongressen i USA for å formelt telle over valgmennenes stemmer. Texas-senatoren John Cornyn mener republikanske partifeller bør holde seg for gode til å prøve å utfordre resultatet.

Sent mandag kveld ble det klart at de ulike delstatenes valgmenn formelt har stemt frem demokratenes Joe Biden som landets neste president.

– Nok en gang har folkets vilje vunnet frem, sa Biden i en tale fra sitt hjemsted Wilmington i Delaware etterpå, og ba landets folkevalgte om å se fremover.

Men til tross for at valget er så godt som avgjort, har enkelte republikanere – i likhet med sittende president Donald Trump – signalisert at de ikke vil gi opp kampen om å utfordre resultatet.

Den 6. januar møtes nemlig de folkevalgte i kongressen for å formelt telle over valgmennenes stemmer, før visepresident Mike Pence skal erklære en vinner. Her har senatorene og medlemmene i Representantenes hus en teoretisk mulighet til å protestere mot resultatene.

Planlegger protest

Den muligheten varsler Mo Brooks, som representerer Alabama i Representantenes hus, at han vil benytte seg av.

Loven som gir ham mulighet til det, er ment å brukes dersom det hersker faktisk uenighet om hvem som vant, og tidligere forsøk på å ta den i bruk de siste tiårene har ikke lyktes, skriver Washington Post.

– 6. januar kommer jeg til å protestere mot valgmennenes stemmer i flere delstater som etter min mening har så mange feil i sine valgsystemer at de ikke er verdige vår godkjenning. Det jeg trenger, er en senator som støtter meg, sier han til Fox News natt til tirsdag – uten å utdype hvilke feil han snakker om.

Skal forsøket hans tas videre, er han nemlig avhengig av en senator på laget. Det bør han ikke få, mener to ledende republikanske senatorer.

STØTTER TRUMP: Alabama-senatoren Mo Brooks har antydet at han vil utfordre valgresultatet under møtet om valget i Kongressen 6. januar. Foto: J. Scott Applewhite / AP

– Det tror jeg vil være en stygg feil. Det kommer en tid hvor du må innse at du, tross dine beste forsøk, ikke har lyktes. Det er et valgs natur, du må ha en vinner og du må ha en taper, sier Texas-senatoren John Cornyn om de mulige forsøkene på å utfordre resultatet.

– Jeg håper bare de innser at det vil være fånyttes og at det er unødvendig, legger han til.

Også John Thune, som er senator fra Sør-Dakota, sier at et forsøk på å utfordre valgmennenes stemmer vil få liten støtte i Senatet.

– Det er deres rett, det er lov ifølge grunnloven, men det kommer ikke til å gå noen vei, sier han ifølge Reuters, og legger til at han synes det er på tide å komme seg videre.

– Det er en mulighet for folk til å komme med innvendinger og protestere, men til syvende og sist har vi en tydelig prosess med å utnevne en president, og stegene i prosessen har blitt fulgt, sier han videre.

For at et forsøk på å endre valgresultatet skal føre frem, må både Representantenes hus og Senatet stemme for dette.

Senatet kontrollers av republikanerne, mens demokratene har flertall i Representantenes hus.

Tror ikke forsøk vil føre frem

Heller ikke den norske USA-eksperten Eirik Løkke i Civita tror protestene vil føre frem. Men at noen kommer til å prøve seg, tror han er mer sannsynlig.

126 republikanske kongressrepresentanter støttet tidligere i måneden et søksmål fra Texas om å ugyldiggjøre valgresultatet i vippestatene Pennsylvania, Michigan, Georgia og Wisconsin. Kravet ble avvist av USAs høyesterett.

– Med tanke på det store antallet GOP-representanter som støttet søksmålet fra Texas om å forkaste stemmeresultatet i andre delstater, så er det grunn til å tro at flere GOP-representanter vil protestere mot valgmannskollegiet, og kan hende også nekte å anerkjenne resultatet, sier han og legger til:

– Det vil være ganske spinnvilt, men så har det republikanske partiet i stor grad blitt et haleheng til Trump, med sterke antidemokratiske tilbøyeligheter.

PS: GOP står for «Grand Old Party» og er et navn som brukes om republikanerne.

Anerkjenner Biden som valgvinner

Etter at valgmennene stemte frem Biden mandag, har også flere republikanere som hittil har holdt igjen offentlig anerkjent Biden som valgvinner.

– Valgmennene har stemt og valgt Joe Biden som president. Statlige myndigheter, domstoler og USAs høyesterett har ikke funnet nok bevist for valgfusk til å ugyldiggjøre resultatet av denne avstemningen, sier Indiana-senatoren Mike Braun.

Også Sør-Carolinas senator Lindsey Graham, som har markert seg som en sterk Trump-støttespiller, anerkjente Biden som valgets vinner mandag, skriver AP.

Missouri-senator Roy Blunt sier at han vil behandle Biden som en påtroppende president, mens Tennessee-senatoren Lamar Alexander sier at «valget er over».

Biden selv sa i sin tale fra Wilmington i Delaware at han er takknemlig overfor de republikanerne som har anerkjent resultatet.

– For fire år siden, da jeg var visepresident, var det mitt ansvar å kunngjøre resultatet av valgmannsavstemningen til Kongressen, og de stemte frem Donald Trump. Jeg gjorde jobben min, og jeg er takknemlig over mine tidligere republikanske kolleger i Senatet som allerede har godtatt resultatet av valgmannsavstemningen.

Donald Trump har foreløpig ikke kommentert resultatet av valgmennenes avstemning.

