Donald Trump har forlatt sykehuset: – Jeg visste at det var en risiko

BETHESDA/MARYLAND (VG) Etter tre netter på sykehus kom USAs president mandag kveld hjem til Det hvite hus. Her tok han av seg munnbindet og ba igjen folk om å ikke frykte coronaviruset.

Donald Trump ble hentet på sykehuset Walter Reed av president-helikopteret Marine One mandag. Her har han vært innlagt med coronasmitte siden natt til lørdag.

Idet helikopteret ble synlig på himmelen, begynte de mange hundre tilhengerne som hadde samlet seg utenfor sykehuset å rope «Trump 2020» i kor.

Klokken 00.38 norsk tid ble presidenten sett gående ut av sykehusdøren iført munnbind. Der hilste han med knyttneven før han satte seg inn i en ventende bil som fraktet ham til helikopteret.

fullskjerm neste HAR FORLATT SYKEHUSET: Donald Trump spaserer ut av sykehuset mandag kveld.

Klokken 01 norsk tid – 19 lokal tid – var presidenten hjemme i Det hvite hus. Her spaserte han opp trappene til Truman-balkongen, puttet munnbindet sitt i lommen og vinket og viste tommel-opp-tegn til fotografene.

Etterpå gikk han inn i Det hvite hus, der flere ansatte oppholdt seg, skriver nyhetsbyrået AP. Ifølge USAs folkehelseinstitutt CDC kan corona-positive mennesker være smittsomme i ti dager, og rådet er derfor at de bør isoleres like lenge.

– Ikke vær redd for det

I en video som ble publisert like etter hjemkomsten, gjentok Trump uttalelsen han kom med tidligere mandag, da han ba amerikanere om ikke å være redde for viruset.

– Jeg har lært så mye om coronaviruset. Én ting er sikkert: Ikke la det dominere deg, ikke vær redd for det. Du kommer til å vinne over det, sier Trump i videoen – og forsikrer velgerne om at USA har «de beste medisinene i verden» og at en vaksine kommer «umiddelbart».

Eksperter i hans egen administrasjon har uttalt at en vaksine trolig først blir tilgengelig for folk flest neste år.

– Vi skal tilbake i arbeid, vi må være «der ute». Som deres leder måtte jeg gjøre det. Jeg visste at det var en risiko, en fare, men det er ok. Nå er jeg bedre, og kanskje jeg er immun, jeg vet ikke. Ikke la det dominere livene deres. Kom dere ut, men vær forsiktige, forsetter presidenten i videoen. ’

– De fleste er ikke så heldige som presidenten

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden var mandag kveld i Miami under et folkemøte i regi av NBC News. Her sier han at han er bekymret over presidentens uttalelser.

– Rundt 1000 mennesker om dagen får coronaviruset. Det er en signifikant bekymring. Jeg håper ingen tenker at dette ikke er et problem. Det er et alvorlig problem, det er en internasjonal pandemi, sier han.

Legen David Nace, som er ekspert på smittsomme sykdommer hos eldre mennesker ved University of Pittsburgh sier til AP at det er viktig at amerikanere er realistiske.

– De fleste er ikke så heldige som presidenten, med et eget medisinsk team og tilgang til eksperimentelle behandlinger, sier han.

I USA har over 210.000 mennesker mistet livet med coronaviruset:

Reagerer på munnbind-fjerning

Flere reagerer også på Trumps beslutning om å fjerne munnbindet etter ankomsten til Det hvite hus. Olivia Troye, som er tidligere rådgiver for visepresident Mike Pence, sier til CNN at hun ble «sjokkert».

– Jeg ble, selv etter to år i Det hvite hus, sjokkert. Det var beklagelig, det han gjorde. Jeg kan ikke tro at han gjorde det, sier hun til kanalen.

Joe Biden skriver på Twitter at folk må lytte til forskere og vitenskapsfolk.

– Jeg hadde håpet at presidenten, etter å ha gått gjennom det han har gått gjennom, ville kommunisert den riktige lærepengen til det amerikanske folk: Munnbind betyr noe, de redder liv, skriver han videre.

DESINFISERES: Presserommet i Det hvite hus rengjøres av mennesker i beskyttelsesutstyr mandag, dagen Trump kom tilbake fra sykehus. Foto: Alex Brandon / AP

Den demokratiske kongressrepresentanten Lloyd Doggett kaller presidenten for en «superspreder».

– Godt kjent som en superspreder av hat, splittelse og falsk informasjon om Covid-19, har Trump nå også tydeligvis blitt en superspreder av selve viruset, skriver han på Twitter – over et bilde som viser at Trump tar av seg munnbindet.

Trumps pressesjef Kayleigh McEnany, som selv er smittet med coronaviruset, sier til Fox News at hun synes øyeblikket på balkongen var fint.

– Det å se ham på den balkongen, der han viser at vi vil komme oss gjennom dette, USA vil komme seg gjennom dette på samme måte som han kommer seg gjennom sykdommen på. Jeg synes det var et virkelig fint øyeblikk for landet vårt å se, sier hun.

VENTER PÅ PRESIDENTEN: Flere Trump-tilhengere var samlet utenfor sykehuset Walter Reed før Donald Trump ble utskrevet mandag. Enkelte motdemonstranter hadde også dukket opp, og det var tidvis amper stemning. Foto: Stig Øystein Schmidt, VG

Vil stille opp i neste presidentdebatt

Trump har vært tydelig på at han vil raskt tilbake til normalen når han nå er tilbake til Det hvite hus, selv om behandlingen mot Covid-19 skal fortsette der.

Han planlegger blant annet å delta i den neste presidentdebatten mot Joe Biden, opplyser Tim Murtaugh, talsmann for valgkampkampanjen hans, ifølge Reuters.

Debatten skal etter planen bli arrangert i Miami 15. oktober. Trump lover også at han snart vil være tilbake på veien for å drive valgkampanje.

