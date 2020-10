forrige







fullskjerm neste HAR FORLATT SYKEHUSET: Donald Trump spaserer ut av sykehuset mandag kveld.

Donald Trump har forlatt sykehuset

BETHESDA/MARYLAND (VG) President-helikopteret Marine One har mandag kveld hentet coronasmittede Donald Trump hjem til Det hvite hus.

Idet helikopteret ble synlig på himmelen, begynte de mange hundre tilhengerne som som har samlet seg utenfor sykehuset å rope «Trump 2020» i kor.

Klokken 00.38 norsk tid ble presidenten sett gående ut av sykehusdøren iført munnbind. Der hilste han med knyttneven til fotografene før han satte seg inn i en ventende bil som fraktet ham til helikopteret.

Den amerikanske presidenten har vært innlagt på militærsykehuset Walter Reed med coronasmitte siden natt til lørdag. Han kunngjorde selv mandag at han ville skrives ut klokken 18.30 lokal tid – 00.30 natt til tirsdag norsk tid.

– Føler meg veldig bra. Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt. Vi har utviklet, under Trump-administrasjonen, noen virkelig flotte medisiner og kunnskap. Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for 20 år siden, skrev han på Twitter.

Klokken 01 norsk tid – klokken 19 lokal tid – melder CNN at presidenten er tilbake i Det hvite hus.

Foto: Stig Øystein Schmidt, VG

Trump har vært tydelig på at han vil raskt tilbake til en normalsituasjon når han nå vender tilbake til Det hvite hus, selv om behandlingen mot covid-19 skal fortsette der.

Han planlegger også å delta i den neste presidentdebatten mot Joe Biden, opplyser Tim Murtaugh, talsmann for Trumps valgkampkampanje, ifølge Reuters.

Debatten skal etter planen bli arrangert i Miami 15. oktober, og like før han skal forlate sykehuset lover Trump på Twitter at han vil være tilbake på veien for å drive valgkampanje snart.

Utenfor sykehuset hadde det samlet seg en stor folkemengde – både Trump-tilhengere og -motstandere. Flere troppet opp med med skilt med påskriften «Black Lives Matter», og det er tidvis amper stemning mellom disse og Trump-støttespillerne.

USAs president overrasket søndag støttespillere utenfor sykehuset med en kjøretur, der han iført munnbind vinket til dem gjennom bilruten.

Kjøreturen fikk kraftig kritikk, blant annet fra leger som mente presidenten satte Secret Service-personell som satt i bilen sammen med ham i fare. Støttespillere VG møtte utenfor sykehuset, hyllet imidlertid bil-stuntet:

Publisert: 06.10.20 kl. 00:32 Oppdatert: 06.10.20 kl. 01:02