Nakstad om WHOs fraråding av portforbud: – Fornuftig

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber alle verdens land unngå bruk av portforbud, som de mener kun fører til økt fattigdom. – Fornuftig, sier Espen Nakstad.

Portforbud har blitt brukt i store deler av verden for å prøve å kontrollere coronaviruset. Ved portforbud får ikke folk lov til å forlate hjemmet sitt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kommer nå med en tydelig oppfordring til landene om å unngå bruk av portforbud som smitteverntiltak.

– Vi i Verdens helseorganisasjon tar ikke til orde for å bruke portforbud som det primære tiltaket for å kontrollere smitten, sier David Nabarro, som er en av WHOs spesialutsendinger om covid-19.

Han oppfordrer alle verdens ledere til å slutte med tiltaket, og heller finne andre alternativer.

– Utvikle bedre systemer. Jobb sammen, og lær av hverandre.

Nakstad: Fornuftig

Nabarro peker videre på fattigdomsnivået i verden, og mener vi kan vente en dobling til neste år.

– Portforbud har bare én konsekvens, og det er å gjøre fattige mennesker enda fattigere.

Under Spanias portforbud i mars fikk ikke folk lov til å forlate huset med mindre det var å lufte kjæledyret sitt. WHO mener dette stort sett var unødvendig.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er positiv til WHOs oppfordring til verden.

POSITIV: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad synes det er fornuftig av WHO å fraråde bruk av portforbud. Foto: Heiko Junge

– Vi tror det er fornuftig at WHO anbefaler andre tiltak i størst mulig grad. De har hovedsakelig fokusert på andre tiltak enn portforbud for å begrense smittespredning, og advarte allerede i mai 2020 mot portforbud som en foretrukket løsning mot smittespredning, sier Nakstad til VG.

– Et alvorlig inngrep

I Norge baserer vi flere av pandemitiltakene på råd fra WHO, men i en form som er tilpasset norske forhold og med bruk av en rekke andre rådgivere, som for eksempel Folkehelseinstituttet, forklarer Nakstad.

– WHO gir mange viktige covid-19-råd til innbyggere, helsetjeneste og myndigheter i alle verdens land, som spenner fra fattige utviklingsland til rike industriland med godt utviklede helsetjenester.

Helsedirektoratet uttalte tidlig i mars at portforbud ikke ville være et aktuelt tiltak i Norge.

– Vi har hele tiden ment at den eneste måten å å slå ned viruset på i Norge er gjennom i godt informasjonsarbeid og faglige råd til befolkningen som i størst mulig grad er basert på frivillighet. Dette er selvsagt ikke like lett i alle land, heller ikke i Norge, men det er fortsatt vår foretrukne strategi.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) støtter WHOs fraråding.

– Det er vi helt enig i. Vi har siden januar advart mot portforbud som smitteverntiltak, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

I deres siste risikovurdering skriver FHI følgende: «Det bør fortsatt være svært høy terskel for innføring av et slikt tiltak. Lokale myndigheter bør drøfte situasjonen med Folkehelseinstituttet før et slikt tiltak vurderes innført.»

– I alt smittevernarbeid må man vurdere balansen mellom et tiltaks smitteverneffekt og dets bivirkninger. Portforbud er jo et alvorlig inngrep i folks frihet og det har store økonomiske konsekvenser og det rammer de svakeste. Vi bør gjøre alt vi kan for å unngå et slikt tiltak.

