Ny studie om Remdesivir: Reduserer dødelighet og korter ned sykdomsforløpet

Studien publisert i New England Journal of Medicine viser at Remdesivir har større effekt på coronasyke enn først antatt.

Det hevder forskerne bak rapporten som ble publisert torsdag.

1064 coronasyke pasienter deltok i studien. Rundt halvparten ble behandlet med det antivirale legemiddelet Remdesivir, resten fikk placebomedisin.

Konklusjonen er at Remdesivir både reduserer restitusjonstiden, altså tiden fra påvist sykdom til man er symptomfri, og til en viss grad reduserer dødeligheten.

Torsdag ble det kjent at EU-kommisjonen har inngått en felles innkjøpsavtale med farmasiselskapet Gilead om kjøp av 500.000 behandlinger med Remdesivir til bruk på covid-19-pasienter.

Norge deltar i et felles innkjøp, men det er usikkert hvilket antall doser vi vil få. Det vil avhenge av antall sykehusinnleggelser med covid-19-pasienter – derfor er det for tidlig å si et endelig tall, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet til VG torsdag.

Tildelingen av Remdesivir vil bli distribuert til deltagende land på månedlig basis.

