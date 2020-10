EBOLA-MEDISIN: Remdesivir, som brukes som Ebola-medisin, ble i sommer den første godkjente covid-19-behandlingen i Europa. Foto: ULRICH PERREY / POOL

Nakstad positiv til ny Remdesivir-studie: – Et viktig fremskritt

Legemiddelet kan korte ned sykdomsforløpet og til en viss grad redusere dødelighet for coronasyke, viser studien. Gode nyheter, sier assisterende helsedirektør Nakstad, men OUS-overlege er skeptisk til effekten på dødelighet.

Oppdatert nå nettopp

Studien ble torsdag publisert i New England Journal of Medicine. Forskerne publiserte før sommeren en preliminær utgave av rapporten, men nå er den altså ferdigstilt.

1064 coronasyke pasienter med symptomer på nedre luftveisinfeksjon deltok i studien. Rundt halvparten ble behandlet med Remdesivir, resten fikk placebomedisin.

I den endelige rapporten konkluderes det med at det antivirale legemiddelet Remdesivir både reduserer restitusjonstiden, altså tiden fra man først får symptomer til man blir frisk, og til en viss grad reduserer dødeligheten.

– Dette er gode nyheter. Selv om vi lenge har mottatt rapporter om at Remdesivir kan forkorte sykdomsforløpet ved covid-19, er dette den første studien som viser at det også kan ha betydning for overlevelsen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

POSITIV: Espen Rostrup Nakstad er positiv til studien, men påpeker at effekten på dødelighet ikke er statistisk signifikant. Foto: Krister Sørbø

Mer konkret viser studien at:

Remdesivir kan forkorte sykdomsforløpet fra 15 til 10 dager hos inneliggende pasienter

Effekten er størst når medikamentene gis tidlig

29 dager etter innleggelse hadde 11,4 prosent av pasientene som fikk Remdesivir mistet livet, mens dødeligheten blant dem som ikke fikk legemiddelet var 15,2

– Selv om denne forskjellen ikke er veldig stor, og ikke statistisk signifikant, er det et viktig fremskritt fordi det ikke finnes andre effektive medisiner utviklet direkte mot coronaviruset, sier Nakstad.

Overlege: Skeptisk til effekten på dødelighet

Jon Henrik Laake er overlege ved Rikshospitalet og spesialist i anestesiologi og intensivmedisin. Han er en av legene i Norge med bredest erfaring med covid-19-pasienter.

Selv om Remdesivir ser ut til å forkorte tiden det tar å bli frisk for pasienter som ikke er alvorlig syke, er overlegen tydelig på at effekten på dødelighet ikke er statistisk signifikant i denne studien.

– Det betyr at vi ikke kan legge noe særlig vekt på disse resultatene. Det vil sikkert bli brukt i markedsføringen, at det så ut til å være en viss forskjell, men statistisk sett er den ikke holdbar, understreker han.

Remdesivir er godkjent til bruk i Norge, men er kun tilgjengelig for pasienter som er med i WHO-solidarity-studien. Laake peker på at en behandling koster 3000 dollar på det åpne markedet i USA og mener effekten er beskjeden sammenlignet med problemet vi står overfor.

Overlegen mener man må vente på resultatene fra WHO-studien før man kan dra endelige konklusjoner.

les også Godkjenningsprosessen for første koronavaksine i Europa har startet

– Altfor stort fokus på legemidler

– Det er altfor stort fokus på legemidler i disse coronatider, og altfor lite fokus på ting som er mye mer effektive, sier Laake og utdyper:

Hvis vi alle oppfører oss fornuftig blir ikke sykdomsbyrden så stor

De aller fleste blir friske uten noen form for behandling

De som blir innlagt på sykehus trenger god pleie av profesjonelle sykepleiere, leger, fysioterapeuter

– Det er en tendens til at viktigheten av den ikke-medikamentelle behandlingen blir underkommunisert. For alvorlig syke coronapasienter mener jeg slike tiltak er viktigere enn legemidler, sier Laake.

les også Tror de første vaksinedosene kan komme til Norge i vinter

Norge med i felles innkjøp av Remdesivir

Torsdag ble det kjent at EU-kommisjonen har inngått en felles innkjøpsavtale med farmasiselskapet Gilead om kjøp av 500.000 behandlinger med Remdesivir til bruk på covid-19-pasienter.

Norge deltar i et felles innkjøp, men det er usikkert hvilket antall doser vi vil få. Det vil avhenge av antall sykehusinnleggelser med covid-19-pasienter – derfor er det for tidlig å si et endelig tall, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet til VG torsdag.

Tildelingen av Remdesivir vil bli distribuert til deltagende land på månedlig basis.

Publisert: 09.10.20 kl. 09:43 Oppdatert: 09.10.20 kl. 11:08

Mer om Vaksine Coronaviruset Pandemier Medisin WHO