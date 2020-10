VÅKNET: Aleksej Navalnyj og kona Julia på Charité-sykehuset i Berlin etter at den russiske opposisjonspolitikeren våknet opp fra koma. Foto: navalny instagram

Bekrefter funn av nervegift i kroppen til Navalnyj: – Alvorlig bekymring

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen bekrefter nå at det er funnet giftstoffer med samme struktur som Novitsjok i prøvene fra den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Nå nettopp

OPCW, som organisasjonen forkortes, har selv offentliggjort rapporten tirsdag ettermiddag.

Generaldirektør i OPCW, Fernando Arias, uttrykker i rapporten «alvorlig bekymring» rundt funnene.

Ifølge New York Times bekrefter funnene det som tyske, franske og svenske forskere har kommet fram til tidligere.

Tidligere tirsdag gjentok Navalnyj i et intervju sine beskyldninger om at det er russisk etterretningstjeneste som står bak forgiftningen av ham - etter ordre fra president Vladimir Putin. Dette er tilbakevist av Kreml.

les også Navalnyj i stort intervju: – De ventet på at jeg skulle dø eller bli en grønnsak. Eller i det minste at sporene skulle bli borte.

Novitsjok er en serie nervegifter som ble utviklet i Sovjetunionen, og senere Russland, i periode 1971 til 1993. Stoffet skal være dødelig ved svært lave konsentrasjoner.

Utviklerne har hevdet at dette er den sterkeste nervegift noensinne, og i forbindelse med Navalnyj-saken har flere av dem uttalt i russiske medier at politikeren umulig kan ha blitt forgiftet av Novitsjok - fordi han da garantert ville dø.

– Jeg var sikker på at jeg skulle dø, sier Navalnyj i et stort intervju publisert på youtube tirsdag.

Han beskylder legene i Omsk for å holde på ham slik at sporene etter det kjemiske stoffet skulle bli borte.

les også Putins «coronalege» presser Navalny

– Det var ganske åpenbart at de først bare ventet på at jeg skulle dø, og så ventet de på at jeg enten skulle dø, eller bli til en grønnsak, eller i det minste at sporene ville komme ut av kroppen. Tanken var at jeg ikke skulle slippe ut, sier Aleksej Navalnyj.

Bundeskansler Angela Merkel har bedt Russland sette i verk en skikkelig etterforskning av det som skjedde da Navalnyj ble syk på en flytur fra Sibir til Moskva. Saken har kraftig forsuret forholdet mellom Russland og Vesten. Russisk UDs talskvinne Maria Zakharova har kalt det en «anti-russisk kampanje».

OPCW er kontrollorganet for konvensjonen om kjemiske våpen. Den trådte i kraft i 1997 og per nå har 193 land godkjent avtalen. Den gir forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen.

Publisert: 06.10.20 kl. 17:07