Norsk IS-kvinne tiltalt for terrordeltagelse

Den norske IS-kvinnen (30) som ble hentet hjem til Norge i fjor, er tiltalt for terrordeltagelse i Syria. Grunnlaget er kvinnens ekteskap med tre IS-krigere.

I en pressemelding fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sendt til VG heter det:

«I straffesak mot kvinnen som ble hentet hjem av norske myndigheter fra Al Hol leiren i Syria sammen med sine to barn i januar 2020 har Det nasjonale statsadvokatembetet tatt ut tiltale mot henne for overtredelse av straffeloven (1902) § 147 d og straffeloven § 136 a. Anklagen går ut på at kvinnen skal ha deltatt i terrororganisasjonen ISIL fra juni 2013 til mars 2019.

I selve tiltalebeslutningen er grunnlaget for tiltalen spesifisert som kvinnens ekteskap til tre ulike IS-krigere:

I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria, deltok hun i terrororganisasjonen ISIL. Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til ISIL, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for ISIL. Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for ISIL i april 2015 mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med NN som også var tilknyttet ISIL, NN deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen og han var i tillegg shariadommer i ISIL. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at NN kunne delta aktivt i kamp handlinger for ISIL. Etter at NN omkom i kamp for ISIL i mars 2017 giftet hun seg med en tredje kriger som også var tilknyttet ISIL og som var en venn av NN. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen.

fullskjerm neste I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på tre og fem år. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Forsvarer: – Et gissel

Kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus er fredag sykemeldt, og har ikke hatt anledning til å svare VG, men han har tidligere beskrevet kvinnens situasjon i Syria som at hun var «et gissel hos IS», mens hun fortsatt var i Syria. Den linjen holdt han seg også på etter at hun ble hentet hjem til Norge:

– På det tidspunktet der hun etter hvert befant seg i Syria, så blir det et bevistema om hun da kom i en tvangssituasjon der hun ikke hadde noen andre handlingsalternativer enn å bli værende igjen i Syria, sa Nordhus til VG da etterforskningen av kvinnen begynte.

– Kvinnens standpunkt om at oppholdet i IS-kontrollerte områder i Syria var ufrivillig, er uforandret, utdypet han.

Den norsk-pakistanske kvinnen ble hentet fra Syria sammen med sin to barn i januar i fjor. Hun har siden vært siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019.

Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av femåringens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

Allerede mens hun fortsatt satt i en interneringsleir i Syria, ble kvinnens status endret fra mistenkt til siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), fikk VG bekreftet i oktober 2019.

Den 14. januar i fjor fikk VG bekreftelsen fra Utenriksdepartementet (UD) på at kvinnen var blitt hentet ut av Syria i en lenge planlagt aksjon. Allerede da var det klart at hun skulle rett i avhør og hadde sagt seg villig til å bli fengslet.

Da kvinnen landet på norsk jord ble hun umiddelbart pågrepet, siktet og tatt i avhør hos PST. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld, men har samarbeidet med PST om avhørene.

– Etterforskningen har basert seg på å få kartlagt hele hennes historie. Det har vært mange og lange avhør av henne, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard til VG.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

Sykt barn

Bakgrunnen for at kvinnen ble hentet hjem til Norge, var hensynet til hennes to små barn, som begge er født i den såkalte «Islamske Staten».

Det ene barnet, en gutt som nå er seks år gammel, var på et tidspunkt alvorlig syk, og kvinnens advokat advarte om at han sto i fare for å dø i Syria om han ikke ble hentet hjem.

Det var lenge en uenighet mellom kvinnen, hennes advokat og helsepersonell som hjalp henne på den ene siden, og UD på den andre siden, om hva slags diagnose gutten hadde og om han kunne behandles lokalt eller ikke.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Etter retur til Norge har gutten, og hans søster som nå har fylt fire år, vært til behandling ved Ullevål sykehus. Barnas helsetilstand er nå unntatt offentlighet.

Gutten var sønnen til den beryktede, norsk-chilenske IS-krigeren Bastian Vasquez, mens jenta var datter til en IS-kriger kvinnen senere fikk med en IS-kriger fra Nord-Afrika. Begge har rett til norsk statsborgerskap gjennom slektskap med mor.