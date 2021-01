TRIST: Steve Karlinchak sørger over tapet av en venn og kollega utenfor kongressbygningen lørdag formiddag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Politimannen Steve var på jobb i kongressbygningen under okkupasjonen: − Det var grusomt

WASHINGTON DC (VG) Steve Karlinchak mistet en venn og kollega da tusenvis av Trump-supportere tok over kongressbygningen onsdag.

– Han var min venn, sier politimannen mens tårene triller bak solbrillene.

– Jeg er knust. Jeg jobbet med ham hver dag – og så kommer noen å slår ham med et brannslukningsapparat, sier Karlinchak til VG.

For Karlinchak står denne lørdagens arbeidsdag i stor kontrast til hva han opplevde på innsiden av bygningen på onsdag, da flere titusenvis av Trump-supportere marsjerte fra Det hvite hus til Kongressen.

Presidentens supportere tok seg enkelt forbi den første sperringen, og fylte raskt opp området rundt bygget.

Kjempet på innsiden

Stemningen var amper, og VG ble vitne til at politi og sikkerhetsvakter løp på toppen av bygningen uten mulighet til å gjøre noe som helst da den siste barrikaden på vei opp til bygget brast.

Politiet var nærmest fraværende – til tross for at demonstrasjonen har vært kjent i lang tid. Selv om gatene var stengt av, tok det lang tid før tungt uniformert politi begynte å patruljere området rundt Kongressen.

TOK TID: Det tok etter det VG kunne lang tid før det var tungt bevæpnet politi rundt Kongressbygningen. Foto: Thomas Nilsson / VG

På innsiden kjempet sikkerhetsvakter, kongressens eget politi og bevæpnet politi en håpløs kamp. De var i mindretall – og presidentens tilhengere kunne enkelt ta seg inn i det demokratiske hjerte av USAs hovedstad.

I etterkant har politiets håndtering fått massiv kritikk, og politisjefen for den amerikanske Kongressen, hvor Karlinchak selv jobber, har sagt opp sin stilling etter onsdagens okkupasjon.

– Det var grusomt, sier Karlinchak på spørsmål om hvordan det var inne i bygget onsdag da Trump-supporterne okkuperte kongressbygningen.

VILLE VISE SIN STØTTE: (f.v.) Kandyce Baker, Anne Seymour og Michael Lohir. I bakgrunnen kommer politimannen Steve Karlinchak syklene. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Lei meg for tapet ditt»

Karlinchak er egentlig på jobb når vi møter ham utenfor kongressbygningen denne lørdagen, men han setter fra seg politisykkelen sin når han får øye på Anne Seymour, Michael Lohir og Kandyce Baker som har kommet for å hedre kollegaen hans, Brian D. Sicknick, som ble drept.

– Jeg er lei meg for tapet ditt, sier Anne Seymour som har laget en plakat til minne om Sicknick.

– Takk, sier politimannen mens han gråter.

– Han kjempet for demokratiet vårt, følger Anne opp.

STÅR SAMMEN: Karlinchak hjelper til med å feste plakaten som Anne har laget til minne om kollegaen hans. Foto: Thomas Nilsson / VG

Anne har Kongressbygningen som nærmeste nabo, og forteller at hun ble sittende foran TV-skjermen når Trump-supportere tok over det hun omtaler som nabolaget sitt.

– Jeg snakket med et kongressmedlem da det pågikk, og han var ikke klar over det som skjedde, sier hun mens hun forsøker å feste plakaten hun har laget i et gjerde.

FESTER PLAKAT: Anne Seymour utenfor kongressbygningen lørdag.

Vil se ham fjernet

– Jeg kan ikke tro at dette er USA. Jeg var redd for å komme hit i dag, fordi jeg ikke visste hva som ville møte meg, sier Kandyce som bor en time unna hovedstaden.

– Det var ikke amerikanere som stormet Kongressen, dette var «Trumpianere», sier Michael.

Han vil nå ha Trump fjernet – til tross for at det kun er få dager til USAs 46 president, Joe Biden, tar over.

– Jeg vil ha ham fjernet. Enten via riksrett, eller at det 25. grunnlovstillegget tas i bruk eller at han går av. Jeg vil se ham bak lås og slå.

EN HELT: Michael Lohir, Kandyce Baker og Anne Seymour har tatt med blomster, plakat og flagg.

«Ulike regler»

På vei bort til Kongressbygningen kommer Bill Boyle og sønnen Finn (8) gående. Finn bærer på en stor blomsterbukett han skal legge ned til ære for den drepte politimannen.

– På skolen var det noen som sa «Trump stinker», sier åtteåringen.

– Da jeg var åtte år lekte jeg med leker, alle barna i nabolaget vet nå hva som har skjedd, sier faren og forteller at han så okkupasjonen på TV.

VILL HEDRE POLITIMANNEN: Finn (8) bærer på en stor blomsterbukett han skal legge ned utenfor kongressbygningen. Her sammen med faren Bill Boyle.

Flere VG har snakket med de siste dagene trekker frem at de er sjokkert over hvor enkelt det var for Trump-supporterne å komme seg inn i bygget. Og sammenligner behandlingen BLM-demonstrantene fikk av politiet gjennom våren og sommeren i fjor.

– Jeg ble arrestert for å sitte på Kongressbygningen, sier Anne og forteller at det var i forbindelse med en klima-demonstrasjon i fjor sommer.

– For å sitte på den, gjentar hun.

Hun har deltatt på flere BLM-demonstrasjoner, og forteller at behandlingen demonstrantene her får er en helt annen enn man kunne se på onsdag.

– Hva tenker du at det viser?

– Det viser at vi har ulike regler for svarte og hvite i dette landet.