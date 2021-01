TAPTE VALGET: Dette bildet er fra et valgmøte i Michigan dagen før valget i november. På det tidspunktet trodde nok både Donald Trump (t.v.) og Mike Pence (t.h.) at de kunne vinne. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Eksperter: Pence kan ikke hjelpe Trump

VG har kontaktet tre amerikanske professorer og stilt dem spørsmål om visepresident Mike Pence faktisk kan gjøre noe som helst for å hjelpe Donald Trump når delstatenes stemmer fra presidentvalget skal godkjennes i Kongressen i dag. Det unisone svaret er «nei».

– Pence’ rolle er seremoniell. Han skal åpne konvoluttene og overlevere dem til «opptellerne». Han har også myndighet til å sørge for ro i salen. Men det er alt, forklarer en av dem, Todd Belt, som er professor i statsvitenskap ved George Washington University.

Konvoluttene Belt snakker om er altså de som inneholder stemmeresultatene de 50 delstatene har sendt inn. De viser at Joe Biden har vunnet 306 av de såkalte valgmennene, mens Donald Trump har vunnet 232.

I faktiske stemmer fra amerikanske velgere fikk Biden rundt syv millioner flere enn Trump.

Påstander uten bevis

Siden valget har Donald Trump utallige ganger hevdet at Biden vant på grunn av utstrakt valgjuks. Slike påstander har det derimot ikke blitt ført et fnugg av bevis for og presidenten har tapt i en rekke domstoler.

Den siste tiden har han derimot uttrykt håp om at Mike Pence kan hjelpe ham når Kongressen i dag skal offisielt telle opp resultatene fra delstatene. Noe som normalt er en ren formalitet.

– Jeg håper Mike Pence innfrir for oss, det må jeg si. Om han ikke gjør det, vil jeg ikke like ham like godt som jeg gjør nå, sa Trump i en tale i Georgia mandag,

Har snakket med Trump

Men som ekspertene sier: Visepresidentens eneste rolle i denne sammenheng er å åpne konvolutter og sørge for at innholdet blir lest opp.

Pences stabssjef har på forhånd kommentert saken slik:

– Pence deler bekymringene til millioner av amerikanere om valgfusk og uregelmessigheter i det forrige valget.

CNN melder imidlertid at Pence i møter med Trump de siste dagene skal ha forklart at det ikke er noe han kan gjøre.

SNART PRESIDENT: Om to uker blir Joe Biden innsatt som USAs 46. president. Foto: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Null sjanse

Professorene VG har snakket med avviser også at protestene som er ventet fra en gruppe republikanere under dagens seanse vil føre frem.

– Nei, fordi alle statene har godkjent (stemmene journ.anm.), sier professor i statsvitenskap, Todd Landham, som til tross for at han er amerikaner nå er instituttleder ved University of Nottingham i England.

Representantenes hus er uansett kontrollert av Demokratene og det er null sjanse for at de kommer til å stemme for slike protester, noe begge kamrene i Senatet må gjøre for at de skal få medhold.

Det er heller ikke sannsynlig at slike protester får medhold i Senatet der Republikanerne har flertall. Mange av republikanerne har sagt at de aksepterer at Joe Biden er vinner av presidentvalget.

Spill for galleriet

Det kan altså likevel virke som at Donald Trump håper Pence skal foreta seg noe, eller at de ventede protestene skal hjelpe ham. Professor i politisk rådgiving ved Florida Atlantic University, Craig Agranoff, sier det slik på spørsmål om Trump faktisk tror Kongressen kan redde ham:

– Det er mulig han tror det, men det kommer ikke til å fungere. Det hele er bare et spill for galleriet.

Landham svarer slik på samme spørsmål:

– Han tror at et eller annet sted er det noen som skylder ham noe, og han vil fortsette å utforske enhver mulighet.