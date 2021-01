GODKJENTE BIDEN SOM PRESIDENT: Flertallsleder i Representantenes hus Nancy Pelosi sammen med visepresident Mike Pence i Kongressen torsdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP Pool

Presser Pence for å få Trump avsatt: − Han bør gjøre det med det samme

Demokratenes kongressledere har bedt USAs visepresident Mike Pence om å iverksette det 25. grunnlovstillegget og få Trump fjernet. Ifølge amerikanske medier er han ikke positiv til forslaget.

Publisert: Nå nettopp

De demokratiske kongresslederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer sier i en uttalelse at de ikke har fått svar fra visepresident Mike Pence.

De vil at han skal iverksette det 25. grunnlovstillegget, som gjør det mulig for visepresidenten og et flertall av administrasjonen å avsette en president midlertidig, dersom han ikke er i stand til å styre landet.

– Jeg og Pelosi prøvde å ringe visepresidenten i morges for å be ham om å gjøre dette. De satte oss på vent i 25 minutter før de sa at han ikke ville komme til telefonen. Vi gjør dette offentlig fordi han bør gjøre det med det samme, sier Schumer på en pressekonferanse sent torsdag kveld.

Ifølge CNN har flere medlemmer av Trump-administrasjonen i stillhet diskutert muligheten for å få presidenten avsatt på denne måten, etter den voldelige stormingen av kongressbygningen i Washington D.C. onsdag.

I en videohilsen natt til fredag sa Trump at de som brøt loven under opptøyene skal betale. Han sa også at USA får en ny president 20. januar:

Både utenriksminister Mike Pompeo og handelsminister Steve Mnuchin skal ha diskutert saken med sine ansatte, ifølge CNBC, men kommet frem til at de ikke ville gå videre med den.

De skal ha begrunnet det med at prosessen ville ta tid, og med frykt for hvordan tilhengerne hans vil reagere dersom han avsettes på denne måten.

Skal det 25. grunnlovstilleget brukes, må det også støttes av visepresident Mike Pence. Han er ifølge amerikanske medier ikke positiv til ideen.

Ifølge New York Times sier en person nær Pence at han ikke støtter å avsette Trump på denne måten, mens Business Insider skriver at de har den samme informasjonen fra to av hans rådgivere.

Pence skal heller ikke ha diskutert saken med noen i Trump-administrasjonen, skriver CNN.

– Jeg har ikke hatt kontakt med andre medlemmer av administrasjonen om dette, og jeg forventer heller ikke å ha det, sier jordbruksminister Sonny Perdue til pressen i Georgia torsdag, der han har drevet valgkampanje for sin fetter David Perdue i forbindelse senatsvalget.

To ministre i Trump-administrasjonen har også sagt opp stillingene sine etter stormingen av Kongressen, i protest mot det som skjedde.

– Betydningen din retorikk hadde på situasjonen er ikke til å ta feil av, og det ble vendepunktet for meg, skriver hun i et oppsigelsesbrev sendt til presidenten, gjengitt i Washington Post.

Dette kan teoretisk sett gjøre det vanskeligere å iverksette det 25. grunnlovstillegget, fordi det trenger støtte fra minst halvparten av medlemmene i administrasjonen.

Dette er det 25. grunnlovstillegget: