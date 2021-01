TRUMP-TILHENGER: Lauren Boebert lyktes med en valgkamp der støtte til Donald Trump og forsvar av det andre grunnlovstillegget, om retten til å bære våpen, var to av hovedpunktene. Foto: JASON CONNOLLY / AFP

Våpen-elskende Trump-lojalist mister rådgiver

Lauren Boebert, kongresskvinnen som nekter å gå gjennom metalldetektor og hevder hun har en pistol med seg som folkevalgt, mister sin kommunikasjonsrådgiver midt i en politisk storm.

Det meste av Kongressens fokus er rettet mot avtroppende president Donald Trump. Representantenes hus har vedtatt at han skal stilles for riksrett, slik at han kan utestenges fra politiske verv for all fremtid – forutsatt at Demokratene klarer å få 17 republikanske senatorer til å støtte dem.

Men det er ikke bare Trump som er i søkelyset. Flere republikanske kongressmedlemmer blir anklaget for å ha tilrettelagt for mobben ved å invitere dem inn i bygget på «rekognosering» dagen i forveien.

VILLE IKKE ÅPNE VESKEN: Boebert nektet å vise vaktene hva hun hadde i håndvesken, etter å ha utløst metalldetektoren på vei inn i Kongressen denne uken. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Benekter hjelperrolle

Én av dem som får anklager mot seg er Lauren Boebert, nyvalgt kongresskvinne fra Colorado.

Hun benekter å ha hjulpet mobben, og er heller ikke blant de tre kongressmedlemmene som er blitt navngitt som medhjelpere av Ali Alexander, en av lederne i «Stop The Steal»-bevegelsen.

Men Boebert er like fullt blitt navngitt som én av dem som hjalp Trump-tilhengere av en rekke nettsteder – blant annet med bruk av et gammelt bilde som beviselig ikke er fra Kongressen.

Hun hevder selv at hun har mottatt drapstrusler som en følge av det hun beskriver som grunnløse anklager, skriver The Washington Post.

STØTTET TRUMP: Boebert, som er sterk motstander av at kongressmedlemmer er pålagt å bruke munnbind, holder et innlegg til støtte for Donald Trump under debatten i forkant av vedtaket om å stille Trump for riksrett. Foto: US HOUSE OF REPRESENTATIVES HANDOUT / US HOUSE OF REPRESENTATIVES

Skrev hvor Pelosi var

Samtidig er det ikke uten grunn at det stormer rundt henne: Hun er blant de folkevalgte som hardnakket mener valget ble rigget av Demokratene og som har spredd Trumps grunnløse påstander om valgfusk. Dermed anklages hun for å ha vært medskyldig i å oppildne mobben som angrep Kongressen.

En hovedårsak til at Boebert er blitt så mye omtalt de siste dagene, er at hun under stormingen av Kongressen brøt reglene de folkevalgte ble pålagt, om å ikke røpe hvor de ble tatt med da de ble fraktet i sikkerhet.

Hun skrev det på Twitter, og kort etter skrev hun at Demokratenes majoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, var blitt flyttet til et annet lokale.

Begge deler ses på som en sikkerhetsbrist, spesielt alvorlig siden Pelosi var et uttalt mål for Trump-tilhengerne. Boebert har forsvart seg med at den samme informasjonen ble formidlet av en TV-kanal.

Konspirasjonsteori

Boebert støtter også den omstridte Qanon-konspirasjonen, og har latt seg avbilde sammen med medlemmer av en omstridt, høyreekstrem militsgruppe.

Hun er en selverklært våpenelsker, som før hun ble valgt lovet å ta med seg sin Glock-pistol inn i Kongressen.

Denne uken nektet hun å la vaktene se hva hun hadde i håndvesken da det ble satt opp metalldetektor utenfor salen der kongressmedlemmene møtes.

Nå sier hennes kommunikasjonsrådgiver Ben Goldey opp jobben, med en direkte henvisning til at hendelsene den 6. januar, altså stormingen av Kongressen, har fått ham til å endre syn på å jobbe for Boebert, melder nettstedet Axios.

Boebert, som midlertidig var bannlyst fra Twitter i forrige uke, mens raskt fikk tilgang til kontoen sin tilbake, har ikke kommentert at rådgiveren har trukket seg.

PS: På Twitter er hun kjent for å forsvare retten til å bære våpen, og for å «avsløre drittsnakk», som hun har som et slags ordtak – #ICallBullcrap.