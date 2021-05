LITE FOLK: Dette bildet ble tatt kort tid etter at dørene til Caspers massevaksineringsklinikk ble åpnet. Det var ikke tillatt å ta bilde av pasienter, men VG observerte de første minuttene få som ville ha vaksine. I løpet av første time etter åpningstid kom rundt 50, før det roet seg igjen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Slik så vaksineklinikken ut da dørene åpnet

CASPER/KINNEAR (VG) Her kunne du spasert inn og fått deg en dose uten avtale. Men i Wyoming bor skarer av USAs seigeste vaksinevegrere.

Det er ingen som venter utenfor da den offentlige vaksineringsklinikken i Casper skal åpne.

De lokale helsemyndighetene i byen med i underkant av 60.000 innbyggere har forsøkt å kle inngangspartiet i friske farger. Frivillige er utstyrt med gule T-skjorter hvor det står «worth a shot» («verdt et forsøk»).

Lokalene de låner ligger på et kjøpesenter, et sted du kanskje skal oppsøke uansett. Du kan til og med velge og vrake fra vaksinemenyen: Pfizer, Moderna eller vil du bare bli ferdig og ta ettskuddsvaksinen Johnson & Johnson?

Dette er Wyoming, delstaten som ifølge USAs folkehelseinstitutt har en av de høyeste andelene vaksinenølere: Rundt 30 prosent.

fullskjerm neste FARGER OG FONTER: Natrona County forsøker å overbevise innbyggerne til å la seg vaksinere gjennom lystige farger, fonter og fleksibel tilgang på din preferte dose. Bildet er tatt minutter før åpningstid.

Tomme plaststoler

– Da vi åpnet her i april planla vi å kunne gjøre 1500 doser hver dag. Men på den beste dagen vi har hatt ble det satt 900 doser. De siste par ukene har vi hatt mellom 200 til 400 daglig, forteller Hailey Bloom.

Hun er talsperson for helsemyndighetene i Natrona County – kommunen Casper ligger i.

Da dørene åpner denne morgenen trasker det ikke inn flere enn at de kan telles på et par hender. Etter å ha fått vaksinen setter de seg for å vente ut eventuelle bivirkninger i et hav av tomme plaststoler.

Da klokken nærmer seg fem på ettermiddagen har rundt 185 personer fått en dose i dag. Til tross for at du bare kan gå rett inn uten avtale, er det bare 30 personer som har benyttet seg av det.

25 prosent av innbyggerne i Natrona County er nå fullvaksinerte. Det er syv prosent bak det nasjonale gjennomsnittet.

Vi spør Bloom om de kommer til å nå flokkimmunitet her.

– Med denne farten tror jeg ikke det, svarer hun.

TRUMP-LAND: Ved valget i fjor fikk Donald Trump 70 prosent av stemmene i Wyoming. Dette skiltet hang i småbyen Dubois. Foto: Thomas Nilsson / VG

Senker målet

President Joe Bidens siste mål er at 70 prosent av alle amerikanere skal ha blitt vaksinert innen 4. juli, nasjonaldagen.

Slik kan pandemien slås tilstrekkelig ned, og et normalt liv vende tilbake. Men eksperter antar nå at målet om flokkimmunitet, som vil kreve en høyere andel av befolkningen vaksinert, for vanskelig å nå, ifølge The New York Times.

10. april lå ukesnittet på daglige vaksineringer rundt tre millioner. Én måned senere er det nede i to millioner hver dag. Tallene fortsetter å falle.

Over hele USA legges massevaksineringsoperasjoner ned, og «walk in»-klinikker popper opp. Arbeidsgivere og delstater har begynt å betale de som vil ta vaksinen.

I Casper har de gitt ut gratis øl sammen med vaksinestikk på bar, forteller Hailey Bloom.

Ifølge to ulike meningsmålinger vil halvparten av alle republikanere helst unngå å ta vaksinen. En annen undersøkelse viser at rundt en tredjedel av USAs evangelikale kristne også vegrer seg for vaksinen.

PASTOR: Josh Deacon (44) er administrativ pastor i Highland Park Community Church i Casper. Her samler de 1300 til gudstjeneste hver uke. Deacon står ved området i menighetslokalet som er avsatt til de som ønsker å sitte med andre som bruker munnbind. Foto: Thomas Nilsson / VG

Uvaksinert pastor

Litt lenger ned i gaten fra kjøpesenteret med vaksineklinikken i Casper, ligger Highland Park Community Church.

En av pastorene her, Josh Deacon (44), forteller at det er rundt halvparten i menighetsstaben som har valgt å ta vaksinen.

Selv er han blant dem som har valgt å ikke ta den.

– Jeg er 44 år, har god helse og vet at jeg har hatt viruset. Jeg føler at jeg kan vente, og man om ett år eller to ser at det ikke er noen langtidseffekter så vil jeg trolig vurdere å ta den da. Akkurat nå er det et nei fra meg, sier han.

NATURRESSURSER: Olje, kull og gass. Det har i årtier vært Wyomings viktigste sinntekter. I takt med det grønne skiftet møter disse næringene nå store utfordringer. Her er et oljeraffineri rett bortenfor kjøpesenteret med vaksineklinikken. Bak ligger vindmøllene, som kanskje kan bli delstatens redning. Foto: Thomas Nilsson / VG

Myndighetsskepsis

Deacon forteller at de har hele spekteret av synspunkter på pandemien og tiltakene mot den i menigheten.

– Vi har noen her som er veldig for munnbind og mener det er utrygt å samles. Andre sier «jeg kommer ikke tilbake i kirken før vi slutter å bruke munnbind», sier Deacon og forteller at deres hovedpastor i en preken nylig tok et oppgjør med dette og mante til enhet.

– Det er det samme med vaksiner, mener Deacon.

Når pastoren skal forklare den lokale skepsisen til vaksinen trekker han frem det han kaller wyomingittenes «intense uavhengighet». Staten er øde og isolert, befolkningen vant til å være overlatt til seg selv – og klare seg selv.

– Se på landskapet. Det er en grunn til at det bare bor 500 000 her, smiler han.

– Det handler nok noe om det republikanske, men jeg tror det handler mer om at folk vil at noen skal fortelle dem hva de skal gjøre. Vi vil ikke ha myndighetene involvert i det vi driver med, forklarer Deacon.

SALOON: Langs en øde vei med vidstrakte, bølgende sletter så langt man kunne se dukket Rezeride Roadhouse Saloon opp. Ryan Memering, på bildet, bor i nabohuset. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Kontrollert som en mobiltelefon

Det så ut som et forlatt skur langs veien i ødemarken på vei til Casper. Så var det visst en åpen bar: Rezeride Roadhouse Saloon i Kinnear.

Ryan Memering har snekkerbukse, skjegg og grålig hår. Han sitter svakt opplyst under det lave taket, røyker og drikker noe fra en plastkopp med isbiter.

– Jeg vil ikke putte noe i kroppen min som myndighetene ber meg gjøre. De burde heller aldri fortelle meg at jeg burde gjøre det. Tror du på det? Har du tatt vaksinen? spør han.

– Ja.

– Du kommer til å bli kontrollert som en mobiltelefon i løpet av det neste året, sier han.

fullskjerm neste DISKUTERER: Ryan Memering til høyre diskuterer vaksine, politikk og området metamfetamin-problemer med kompisen

– Er noe noen gang gratis?

Bartenderen skyter inn et spørsmål: Er noe noen gang gratis? Enda en grunn til å være skeptisk i denne baren, altså.

– Hva er din viktigste grunn til å ikke å ta vaksinen?

– Jeg stoler ikke på myndighetene. Det er min viktigste grunn, sier han og forteller at da Trump var president begynte han å stole litt på dem, svarer Memering.

– Men Trump var den som bestilte alle vaksinene?

– Trump tvinger ikke vaksinen på deg. Biden gjør det, svarer han.

Litt irritert, men vaksinert

Paul Bertoglio er en av Casper og Natrona Countys mest betrodde republikanere med tre perioder som ordfører. Nå er han «county commissioner», en slags rådmann.

Bertoglio er vaksinert.

– Jeg møter ikke noen av kriteriene for å være i risikogruppene. Men jeg reiser mye. Etter hvert må du ha et vaksinepass for å komme deg om bord i et fly, tror jeg. Det irriterer meg, men samtidig skjønner jeg at det ikke er så farlig, sier han.

EKS-ORDFØRER: Paul Bertoglio er en sentral republikaner i Wyomings nest største by, Casper. Foto: Thomas Nilsson / VG

Wyomings to partier

Som de fleste vi møter i Wyoming trekker frem, så trekker Bertoglio frem lokalbefolkningens uvilje mot offentlige myndigheter.

– Vi er rurale og naturbaserte. Det har også gjort oss veldig selvopprettholdte. Vi vil ikke at føderale eller delstatlige myndigheter skal diktere hva vi gjør, sier han.

I Wyoming finnes det i praksis to partier, ifølge Bertoglio: Republikanere og ytre høyre-republikanere. Han plasserer seg selv i første gruppe, og anslår at de utgjør 60 prosent.

Det er i den andre gruppen de mest innbitte vaksinenekterne er.

– Det er fascinerende. Vi har folk som jobber med samfunnssikkerhet, brannmenn og politimenn. Men hvis én bestemmer seg for ikke å ta vaksinen, så snakker de nærmest de andre ut av det, sier Bertoglio.

STÅR PÅ: En frivillig sveiper de tomme plaststolene med sprit. Foto: Thomas Nilsson / VG

Snudd av moren

Tilbake på vaksineklinikken i Casper vandrer Chuck ut av det glisne lokalet.

Han vil ikke bli tatt bilde av, eller si hva han heter til etternavn. Men han og kona er blant dem som har hentet en «walk in»-vaksine i dag, noe motvillig.

For han er ikke corona noe mer enn en avart av influensa.

– Vi hadde ingen planer om å ta den, men min eldre mor ville ikke komme på besøk om vi ikke tok den, så vi gjør det mest for hennes del, sier han og går til bilen.